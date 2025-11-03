Lãi suất Vietcombank, BIDV, Agribank mới nhất tháng 11: Gửi 200 triệu đồng chênh lãi ra sao?

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng cao nhất vượt 7%: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi tiết kiệm 200 triệu đồng GĐXH - Một số ngân hàng đang niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức cao, song khách hàng phải đáp ứng điều kiện về số tiền gửi rất lớn.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Một loạt ngân hàng thương mại đang niêm yết lãi suất huy động ở mức từ 6%/năm trở lên. Một số nhà băng dù niêm yết dưới 6%/năm nhưng áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất cho người gửi, khiến mức lãi suất thực tế vượt xa ngưỡng này.

Theo thống kê, các ngân hàng đang niêm yết lãi suất tiền gửi từ 6%/năm trở lên có thể kể đến HDBank, Bac A Bank, Vikki Bank, Eximbank...

Trong đó, Bac A Bank đang dẫn đầu thị trường sau khi có ba lần tăng lãi suất chỉ trong một tháng. Theo biểu lãi suất mới áp dụng cho khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, ngân hàng này niêm yết mức 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, mức cao nhất hiện nay.

Tiền gửi kỳ hạn 13-15 tháng có mức lãi suất 6,1%/năm, trong khi kỳ hạn từ 18-36 tháng lên đến 6,3%/năm.

Với biểu lãi suất tiết kiệm áp dụng cho tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất cao hơn 0,2 điểm % so với tài khoản dưới 1 tỷ đồng.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6-8 tháng là 6%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 6,05%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 6,2%/năm, kỳ hạn 13-15 tháng 6,3%/năm và kỳ hạn 18-36 cao nhất lên đến 6,5%/năm.

Như vậy, Bac A Bank là ngân hàng duy nhất hiện niêm yết mức lãi suất từ 6%/năm cho các kỳ hạn 6-12 tháng.

Một ngân hàng khác cũng đang thuộc nhóm dẫn đầu về lãi suất huy động là Vikki Bank. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12-13 tháng được nhà băng này niêm yết tại 6,1%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng lên tới 6,2%/năm.

Mức này đã giảm 0,1 điểm % sau đợt điều chỉnh gần đây, trong đó lãi suất kỳ hạn 6 tháng giảm từ 6% xuống 5,9%/năm.

Tại HDBank, lãi suất huy động tại quầy cao nhất là 6%/năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 18 tháng.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 3/11/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 4,4 4,55 5,8 5,85 6 6,3 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 5,9 BVBANK 3,95 4,15 5,15 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,8 3,9 5,35 5,45 5,65 5,65 HDBANK 4,05 4,15 5,3 5,3 5,6 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,4 MB 3,5 3,8 4,4 4,4 4,9 4,9 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4,1 4,3 5,45 5,55 5,7 5,7 OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,8 4,1 4,8 4,8 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 4,1 4,15 5,2 5,3 5,4 5,6 TECHCOMBANK 3,75 4,45 5,45 4,95 5,55 5,05 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,9 5,45 5,8 5,8 VIB 3,8 4 4,8 4,8 5 5,3 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,35 4,55 5,9 5,8 6,1 6,2 VPBANK 4 4,1 5 5 5,2 5,2

Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 15 tháng cũng được HDBank niêm yết tại 6%/năm, trong khi kỳ hạn 18 tháng lên đến 6,1%/năm.

Tại Eximbank, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 18-36 tháng cũng đã lên đến 6%/năm, áp dụng cho khách hàng Infinite.

Ngoài ra, các ngân hàng như MB, LPBank, Techcombank, GPBank... tuy niêm yết dưới 6%/năm nhưng lãi suất thực tế có thể vượt ngưỡng này nhờ chính sách cộng thêm tại từng thời điểm.

Lãi suất Vietcombank, BIDV, Agribank mới nhất

Theo ghi nhận, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hiện dao động trong khoảng 1,6 - 4,7%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tiếp tại Vietcombank đang được niêm yết như sau:

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng ở mức 1,60%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng ở mức 1,90%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 - 11 tháng hiện ở mức 2,90%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn lớn hơn 12 tháng giữ ở mức 4,60%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 36 - 60 tháng ở mức 4,70%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của Agribank đối với khách hàng cá nhân đang niêm yết ở mức 4,7%/năm.

Ngoài ra, tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, Agribank niêm yết lãi suất ở mức 2,1%/năm. Tại các kỳ hạn 3 - 5 tháng, Agribank niêm yết lãi suất ở mức là 2,4%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại Agribank các kỳ hạn từ 6 - 11 tháng ở mức 3,5%/năm. Khách hàng gửi tiền từ 12 - 18 tháng nhận lãi suất cao nhất 4,7%/năm.

Kỳ hạn 24 tháng, Agribank niêm yết lãi suất cao nhất, ở mức 4,8%/năm.

Khách hàng gửi tiền không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán sẽ nhận lãi suất ở mức 0,2%/năm.

BIDV đang niêm yết lãi suất tiết kiệm với khách hàng cá nhân kỳ hạn 1 và 2 tháng ở mức 2%/năm. Tại các kỳ hạn 3 - 5 tháng, BIDV niêm yết lãi suất ở mức 2,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại BIDV các kỳ hạn từ 6 - 11 tháng ở mức 3,3%/năm. Khách hàng gửi tiền từ 12 - 18 tháng nhận lãi suất cao nhất ở mức 4,7%/năm; từ 24 - 36 tháng nhận lãi suất cao nhất ở mức 4,9%/năm.

Gửi 200 triệu đồng chênh lãi ra sao?

Bạn đọc có thể tính nhanh tiền lãi gửi ngân hàng qua công thức sau:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi

Gửi 200 triệu đồng vào Agribank, với lãi suất 4,8% ở kì hạn 24 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

Tiền lãi = 200 triệu đồng x 4,8%/12 x 24 tháng = 19,2 triệu đồng

Người dân gửi tiết kiệm 200 triệu đồng vào BIDV, kỳ hạn 24 tháng và hưởng lãi suất 4,9%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

200 triệu đồng x 4,9%/12 tháng x 24 tháng = 19,6 triệu đồng.

Người dân gửi tiết kiệm 200 triệu đồng vào Vietcombank, kỳ hạn 24 tháng và hưởng lãi suất 4,7%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

200 triệu đồng x 4,7%/12 tháng x 24 tháng = 18,8 triệu đồng.

Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để được hưởng tiền lãi cao nhất.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.