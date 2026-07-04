Giá vàng hôm nay 4/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục neo ở vùng 151,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa giao dịch sáng thứ Bảy (4/7), giá vàng trong nước được các doanh nghiệp giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua.
Theo đó, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với cuối phiên 3/7.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng được giao dịch ở mức 148,3-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều.
Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được mua - bán ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng đứng im so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 147,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Chốt phiên giao dịch ngày 3/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 148,3-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng đồng loạt 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 147,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Sáng nay, giá vàng thế giới kết tuần giao dịch ở mức 4.174 USD/ounce, đánh dấu đà hồi phục mạnh mẽ từ mức hơn 3.900 USD/ounce.
Lúc 23h25 ngày 3.7, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.164,8 USD/ounce, tăng 52,1 USD.
Lúc 21h ngày 3/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 4.176 USD/ounce, tăng gần 54 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.198 USD/ounce.
Giá vàng tăng mạnh trong phiên giao dịch tại Mỹ. Động lực chính đến từ báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ yếu hơn dự kiến, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm, qua đó hỗ trợ dòng tiền quay trở lại thị trường kim loại quý.
Xe máy điện giá dưới 19 triệu đồng chạy tới gần 200 km/lần sạc, có mẫu không cần bằng lái phù hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Phân khúc xe máy điện dưới 19 triệu đồng ngày càng sôi động, đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm và di chuyển hằng ngày.
Mitsubishi Attrage 2026 giá rẻ chỉ 444 triệu đồng bổ sung công nghệ an toàn ADAS, tiêu thụ xăng 4,3 lít/100 km có xứng đáng xuống tiền mua?Giá cả thị trường - 20 giờ trước
GĐXH - Mitsubishi Attrage 2026 vừa chính thức trình làng với giá chỉ từ 444 triệu đồng, đi cùng với đó là diện mạo mới, bổ sung nhiều công nghệ an toàn ADAS và mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 4,3 lít/100 km.
Thông báo chính thức của Honda liên quan đến xe máy SH, Vision, Lead, Wave Alpha...Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Honda Việt Nam thông báo chính thức điều chỉnh giá bán của nhiều mẫu xe máy do hãng sản xuất và phân phối, áp dụng từ ngày 1/7/2026.
Giá bạc hôm nay 3/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bật khiến giới đầu tư phấn khởiGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 3/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ nối tiếp đà tăng, giá bạc phục hồi về vùng 64 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 3/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm ở vàng miếng SJC điều chỉnh tăng 3 triệu, lên 151,4 triệu đồng/lượng.
Xe ga 110cc giá 25,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thể thao, siêu tiết kiệm nhiên liệu, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha phù hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 110cc ga gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, động cơ phun xăng điện tử tiết kiệm nhiên liệu cùng nhiều tiện ích hiện đại.
Tỷ giá USD hôm nay 3/7 suy yếu, đồng EURO và Yen Nhật bật tăngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 3/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Cạnh tranh Mitsubishi Xpander, MPV 7 chỗ giá 661 triệu đồng siêu dài rộng, trang bị cửa lùa điện, hệ truyền động hybrid, di chuyển lên tới 1.100 kmGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - MPV 7 chỗ với giá từ 661 triệu đồng, trang bị cửa lùa điện, hệ truyền động hybrid sạc ngoài và phạm vi hoạt động hơn 1.100 km.
Xe ga Honda động cơ 125cc giá 40 triệu đồng ở Việt Nam đẹp phong cách, trang bị xịn chẳng kém Air Blade, rẻ ngang Vision hứa hẹn bùng nổ thị trườngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga Honda 125cc sở hữu thiết kế thể thao hơn cả Air Blade và Vision, giá bán hấp dẫn chỉ 40 triệu đồng.
Vì sao giá lăn bánh Toyota Vios giảm mạnh, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang ưu đãi cực kỳ hấp dẫn với mức giảm tới 100% phí trước bạ kéo giá sedan hạng B chỉ còn ngang Kia Morning, đây sẽ là ưu thế lớn để Toyota Vios có thể đánh bại Honda City và Hyundai Accent.
Vì sao giá lăn bánh Toyota Vios giảm mạnh, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang ưu đãi cực kỳ hấp dẫn với mức giảm tới 100% phí trước bạ kéo giá sedan hạng B chỉ còn ngang Kia Morning, đây sẽ là ưu thế lớn để Toyota Vios có thể đánh bại Honda City và Hyundai Accent.