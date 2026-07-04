Giá vàng hôm nay 4/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý ra sao?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng đứng im so với kết phiên hôm qua. Ảnh minh họa

Mở cửa giao dịch sáng thứ Bảy (4/7), giá vàng trong nước được các doanh nghiệp giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với cuối phiên 3/7.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng được giao dịch ở mức 148,3-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều.

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được mua - bán ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng, giữ nguyên mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng đứng im so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 147,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên giao dịch ngày 3/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 148,3-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng đồng loạt 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 147,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, giá vàng thế giới kết tuần giao dịch ở mức 4.174 USD/ounce, đánh dấu đà hồi phục mạnh mẽ từ mức hơn 3.900 USD/ounce.

Lúc 23h25 ngày 3.7, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.164,8 USD/ounce, tăng 52,1 USD.

Lúc 21h ngày 3/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 4.176 USD/ounce, tăng gần 54 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.198 USD/ounce.

Giá vàng tăng mạnh trong phiên giao dịch tại Mỹ. Động lực chính đến từ báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ yếu hơn dự kiến, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm, qua đó hỗ trợ dòng tiền quay trở lại thị trường kim loại quý.