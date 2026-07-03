Thông báo chính thức của Honda liên quan đến xe máy SH, Vision, Lead, Wave Alpha...
GĐXH - Honda Việt Nam thông báo chính thức điều chỉnh giá bán của nhiều mẫu xe máy do hãng sản xuất và phân phối, áp dụng từ ngày 1/7/2026.
Honda Việt Nam điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất một số mẫu xe máy 2026
Theo Honda Việt Nam (HVN), quyết định tăng giá đã được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở những biến động của giá nguyên vật liệu trên thị trường toàn cầu. Việc điều chỉnh được cho là cần thiết nhằm giúp hãng duy trì chất lượng sản phẩm cũng như bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng.
Danh sách các mẫu xe được điều chỉnh giá gồm nhiều dòng xe được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng như Vision, Wave Alpha, Lead, SH...Và mức tăng cũng khá nhẹ chỉ từ vài chục nghìn đồng, phổ biến tăng khoảng 200.000 đồng.
Bảng giá xe máy Honda niêm yết mới
|òng xe
|Phiên bản
Giá đề xuất trước 1/7/2026
(VND)
Giá đề xuất sau 1/7/2026
(VND)
Mức điều chỉnh
(VND)
Wave Alpha
|Tiêu chuẩn
|17,859,273
|17,957,455
|98,182
|Đặc biệt
|18,448,363
|18,841,091
|392,728
|Cổ điển
|18,939,273
|19,037,455
|98,182
Wave RSX
|Tiêu chuẩn
|22,032,000
|22,130,182
|98,182
|Đặc biệt
|23,602,909
|23,701,091
|98,182
|Thể thao
|25,566,545
|25,664,727
|98,182
Future 125 FI
|Tiêu chuẩn
|30,524,727
|30,622,909
|98,182
|Cao cấp
|31,702,909
|31,801,091
|98,182
|Đặc biệt
|32,193,818
|32,292,000
|98,182
Vision
|Tiêu chuẩn
|31,310,182
|31,506,545
|196,363
|Cao cấp
|32,979,273
|33,175,637
|196,364
|Đặc biệt
|34,353,818
|34,550,182
|196,364
|Thể thao
|36,612,000
|36,808,363
|196,363
LEAD
|Tiêu chuẩn
|39,557,455
|39,753,818
|196,363
|Cao cấp
|41,717,455
|41,913,818
|196,363
|Đặc biệt
|45,644,727
|45,841,091
|196,364
Air Blade 125
|Tiêu chuẩn
|42,208,363
|42,404,727
|196,364
|Đặc biệt
|43,386,545
|43,582,909
|196,364
|Thể thao
|47,804,727
|48,001,091
|196,364
Air Blade 160
|Tiêu chuẩn
|56,890,000
|57,090,000
|200,000
|Đặc biệt
|58,090,000
|58,290,000
|200,000
|Thể thao
|58,590,000
|58,790,000
|200,000
Sh mode 125
|Tiêu chuẩn
|57,132,000
|57,328,363
|196,363
|Cao cấp
|62,139,273
|62,335,637
|196,364
|Đặc biệt
|63,317,455
|63,513,818
|196,363
|Thể thao
|63,808,363
|64,004,727
|196,364
Vario 125
|Đặc biệt
|40,735,637
|40,932,000
|196,363
|Thể thao
|41,226,545
|41,422,909
|196,364
|Vario 160
|Thể thao
|56,490,000
|56,690,000
|200,000
SH125
|Tiêu chuẩn
|76,473,818
|76,670,182
|196,364
|Cao cấp
|83,837,455
|84,033,818
|196,363
|Đặc biệt
|85,015,637
|85,212,000
|196,363
|Thể thao
|85,506,545
|85,702,909
|196,364
SH160
|Tiêu chuẩn
|95,090,000
|95,290,000
|200,000
|Cao cấp
|102,590,000
|102,790,000
|200,000
|Đặc biệt
|103,790,000
|103,990,000
|200,000
|Thể thao
|104,290,000
|104,490,000
|200,000
WINNER R
|Tiêu chuẩn
|46,160,000
|46,360,000
|200,000
|Đặc biệt
|50,060,000
|50,260,000
|200,000
|Thể thao
|50,560,000
|50,760,000
|200,000
SH350i
|Cao cấp
|151,190,000
|151,390,000
|200,000
|Đặc biệt
|152,190,000
|152,890,000
|700,000
|Thể thao
|152,690,000
|152,390,000
|-300,000
|ADV350
|-
|165,990,000
|166,190,000
|200,000
|CT125
|-
|85,801,091
|85,997,455
|196,364
Super Cub
|Tiêu chuẩn
|86,292,000
|86,488,363
|196,363
|Đặc biệt
|87,273,818
|87,470,182
|196,364
Lưu ý: Mức giá trên đây đã gồm VAT theo chính sách ở hiện tại.
Đánh giá xe máy Honda
Tại Việt Nam, Honda đã trở thành một thương hiệu nhận được sự tin cậy, yêu thích, phổ biến nhất là các dòng: Lead, Dream, Wave, Future... Sở dĩ Honda phát triển mạnh là nhờ vào các tính năng ưu việt như tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định và giá cả phù hợp với mọi tầng lớp khách hàng.
Không phải ngẫu nhiên, nhiều người Việt dùng tên Honda để gọi chung cho các loại xe máy. Điều đó đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng của thương hiệu này tại nước ta.
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