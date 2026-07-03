Mitsubishi Attrage 2026 giá rẻ chỉ 444 triệu đồng bổ sung công nghệ an toàn ADAS, tiêu thụ xăng 4,3 lít/100 km có xứng đáng xuống tiền mua?

Vì sao giá lăn bánh Toyota Vios giảm mạnh, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10? GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang ưu đãi cực kỳ hấp dẫn với mức giảm tới 100% phí trước bạ kéo giá sedan hạng B chỉ còn ngang Kia Morning, đây sẽ là ưu thế lớn để Toyota Vios có thể đánh bại Honda City và Hyundai Accent.

Mitsubishi Attrage 2026 bổ sung công nghệ an toàn ADAS, tiêu thụ xăng 4,3 lít/100 km

Mitsubishi Attrage

Sau hơn một thập kỷ có mặt trên thị trường, Mitsubishi Attrage tiếp tục được nâng cấp nhằm duy trì sức hút trong phân khúc sedan cỡ B. Phiên bản 2026 vừa ra mắt tại Thái Lan đánh dấu lần làm mới thứ ba của thế hệ hiện hành, tập trung vào thiết kế, công nghệ an toàn và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Trong bối cảnh Toyota Vios và Honda City vẫn là hai cái tên quen thuộc ở phân khúc sedan phổ thông, Mitsubishi Attrage 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng ưu tiên chi phí sử dụng.

Ở lần nâng cấp này, Mitsubishi Attrage được tinh chỉnh ngoại thất theo ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield mới. Phần đầu xe nổi bật với cản trước được thiết kế lại, sử dụng nhiều chi tiết sơn đen hơn kết hợp lưới tản nhiệt hình lục giác, tạo cảm giác hiện đại và cứng cáp hơn trước. Cụm đèn pha cũng được làm mới để đồng bộ với tổng thể, trong khi bộ mâm xe sở hữu thiết kế mới giúp diện mạo của Mitsubishi Attrage trẻ trung hơn khi đặt cạnh Toyota Vios hay Honda City.

Khoang nội thất không thay đổi nhiều về bố cục mà chủ yếu được nâng cấp trang bị. Cách tiếp cận này giúp Mitsubishi Attrage duy trì tính thực dụng, đồng thời bổ sung thêm nhiều tiện ích nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Đây cũng là hướng phát triển mà Toyota Vios và Honda City đang theo đuổi trong những năm gần đây.

Điểm mạnh lớn nhất của Mitsubishi Attrage tiếp tục nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Điểm mạnh lớn nhất của Mitsubishi Attrage tiếp tục nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Xe sử dụng động cơ xăng 3 xi-lanh hút khí tự nhiên 1.2L, mã động cơ 3A92, sản sinh công suất tối đa 78 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 6, tích hợp hệ thống tự động ngắt động cơ tạm thời Auto Stop & Go, kết hợp hộp số vô cấp CVT INVECS III và hệ dẫn động cầu trước. Theo Mitsubishi, mức tiêu thụ nhiên liệu đạt khoảng 23,3 km/lít, tương đương khoảng 4,3 lít/100 km - con số tiếp tục là lợi thế của Mitsubishi Attrage khi cạnh tranh với Toyota Vios và Honda City.

Trang bị trên phiên bản Active gồm đèn pha halogen, đèn hậu LED, gương chỉnh điện, bảng đồng hồ analog tích hợp màn hình đa thông tin, điều hòa chỉnh tay, vô-lăng đa chức năng, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, ghế bọc vải, chìa khóa thông minh cùng mâm thép 14 inch.

Trong khi đó, phiên bản Smart được nâng cấp với đèn pha LED tự động, đèn LED ban ngày, gương tích hợp báo rẽ, vô-lăng và cần số bọc da, điều hòa tự động, hệ thống kiểm soát hành trình, gương chống chói tự động, ghế bọc da tổng hợp, nút bấm khởi động, camera lùi và bộ mâm hợp kim 15 inch.

Mitsubishi đã nâng cấp đáng kể các công nghệ an toàn trên Mitsubishi Attrage 2026.

Đáng chú ý, Mitsubishi đã nâng cấp đáng kể các công nghệ an toàn trên Mitsubishi Attrage 2026. Cả hai phiên bản đều được trang bị chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc cùng hai túi khí. Bên cạnh đó, gói hỗ trợ lái ADAS cũng được bổ sung. Phiên bản Active có cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo chệch làn đường, trong khi bản Smart được bổ sung thêm hệ thống giảm thiểu va chạm ở tốc độ thấp và cảm biến radar hỗ trợ hạn chế tăng tốc ngoài ý muốn.

Giá xe Mitsubishi Attrage 2026

Tại thị trường Thái Lan, Mitsubishi Attrage 2026 được phân phối với hai phiên bản Active và Smart. Giá bán của bản Active là 564.000 Baht, tương đương khoảng 444 triệu đồng, trong khi bản Smart có giá 619.000 Baht, tương đương khoảng 487 triệu đồng. Xe có ba lựa chọn màu sơn gồm Diamond White, Graphite Gray và Mica Black.

Với thiết kế được làm mới, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, danh sách công nghệ an toàn được nâng cấp cùng mức giá vẫn ở nhóm dễ tiếp cận, Mitsubishi Attrage 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục là đối thủ đáng chú ý của Toyota Vios và Honda City trong phân khúc sedan cỡ B thời gian tới.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.