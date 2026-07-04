Xe máy điện giá dưới 19 triệu đồng chạy tới gần 200 km/lần sạc, có mẫu không cần bằng lái phù hợp đi trong đô thị

Xe máy điện VinFast Evo Grand Lite: Giá tham khảo từ 16,7 triệu đồng

Xe máy điện VinFast Evo Grand Lite





VinFast Evo Grand Lite đang là một trong những mẫu xe máy điện thu hút nhiều sự quan tâm nhờ chương trình ưu đãi từ hãng. Sau khi áp dụng khuyến mại, giá bán của xe giảm xuống còn khoảng 16,7 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết ban đầu.

Đánh giá xe máy điện VinFast Evo Grand Lite

Xe sử dụng động cơ điện công suất tối đa 1.900W, đạt tốc độ tối đa 48 km/h nên người từ đủ 16 tuổi có thể điều khiển mà không cần giấy phép lái xe theo quy định hiện hành.

Pin LFP dung lượng 1,2 kWh cho phép xe di chuyển khoảng 70 km sau mỗi lần sạc. Nếu lắp thêm pin phụ 2,4 kWh, quãng đường vận hành có thể tăng lên khoảng 198 km theo công bố của nhà sản xuất. Evo Grand Lite còn hỗ trợ hai chế độ lái Eco và Sport đồng thời có thể nâng cấp eSIM để quản lý xe qua ứng dụng trên điện thoại.

Xe máy điện YADEA OVA: Giá tham khảo 18,19 triệu đồng





YADEA OVA

Ở nhóm xe điện phổ thông, YADEA OVA nổi bật nhờ thiết kế trẻ trung và nhiều trang bị tiện ích.

Đánh giá xe máy điện YADEA OVA

Xe được trang bị động cơ TTFAR có công suất tối đa 1.450W, tốc độ lớn nhất 44 km/h và quãng đường di chuyển khoảng 80 km sau mỗi lần sạc. Bộ ắc quy Graphene TTFAR 3 Plus đạt tiêu chuẩn chống nước IPX7, phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Ngoài ra, mẫu xe còn sở hữu cốp điện tử, mở khóa bằng Bluetooth, chân chống tự ngắt điện và hộc chứa đồ phía trước, mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Xe máy điện YADEA iCute H: Giá tham khảo 15,49 triệu đồng





YADEA iCute H

Nếu ưu tiên một mẫu xe nhỏ gọn, YADEA iCute H là lựa chọn đáng cân nhắc.

Đánh giá xe máy điện YADEA iCute H

Xe có chiều cao yên chỉ khoảng 720 mm, trọng lượng nhẹ, phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người có vóc dáng nhỏ. Động cơ kết hợp bộ ắc quy Graphene giúp xe đạt tốc độ tối đa 38 km/h và di chuyển khoảng 70 km mỗi lần sạc.

Mẫu xe còn được tích hợp nền tảng AIGO hỗ trợ mở khóa qua điện thoại, tìm xe bằng Bluetooth, chống trộm cùng Smartkey, đèn LED và cốp chứa đồ tiện dụng.

Xe máy điện VinFast Evo Lite: Giá tham khảo khoảng 14,28 triệu đồng

VinFast Evo Lite

VinFast Evo Lite hiện là một trong những mẫu xe điện có giá bán dễ tiếp cận nhất của VinFast. Sau ưu đãi, giá xe còn khoảng 14,28 triệu đồng (chưa bao gồm pin).

Đánh giá xe máy điện VinFast Evo Lite

Xe sử dụng động cơ điện công suất tối đa 2.300W, tốc độ tối đa 49 km/h và được trang bị hai chế độ lái Eco, Sport.

Theo công bố của hãng, xe có thể đi khoảng 85 km với một pin LFP và lên tới khoảng 165 km nếu lắp hai pin. Điểm mạnh của Evo Lite là khả năng đổi pin tại hệ thống trạm của VinFast, giúp người dùng tiết kiệm thời gian sạc.

Xe cũng sở hữu phanh đĩa trước, lốp không săm, màn hình kỹ thuật số, hệ thống đèn LED và khả năng kết nối eSIM để theo dõi tình trạng xe từ xa.

Xe máy điện Pega AuraS+: Giá tham khảo 16,5 triệu đồng

Pega AuraS+

Pega AuraS+ hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu xe điện có mức giá hợp lý nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại hằng ngày. Với mức giá khoảng 16,5 triệu đồng, AuraS+ vẫn là một trong những lựa chọn đáng chú ý ở nhóm xe điện phổ thông.

Đánh giá xe máy điện Pega AuraS+

Xe được trang bị động cơ điện cho khả năng vận hành ổn định cùng quãng đường khoảng 100 km sau mỗi lần sạc. Bên cạnh đó là các trang bị như chìa khóa thông minh, đồng hồ điện tử, đèn LED, phanh đĩa trước, lốp không săm và khung thép chắc chắn.

Xe máy điện nào đáng cân nhắc?

Sự phát triển nhanh của thị trường xe máy điện giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn trong tầm giá dưới 19 triệu đồng. Nếu cần quãng đường di chuyển dài và hệ sinh thái sạc rộng, VinFast Evo Grand Lite và Evo Lite là những ứng viên nổi bật.

Trong khi đó, YADEA OVA và iCute H phù hợp với người dùng trẻ nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ điều khiển và nhiều công nghệ thông minh. Với những ai ưu tiên chi phí đầu tư thấp nhưng vẫn muốn một mẫu xe đủ đáp ứng nhu cầu đi lại trong đô thị, Pega AuraS+ vẫn là phương án đáng cân nhắc.