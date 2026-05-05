Giá vàng hôm nay 5/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm xuống 165 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (5/5), lúc 8h33', giá vàng miếng SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng xuống còn 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 1,3 triệu đồng/lượng xuống 161,5-164,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, xuống mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giao dịch ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng giảm 1,3 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.
Chốt phiên giao dịch 4/5, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 163,3-166,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với kết phiên giao dịch cuối tuần trước.
Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 300.000 đồng so với mức chốt tuần trước, kết phiên ở mức 162,8-165,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng so với mức chốt tuần trước, giao dịch ở mức 163,3-166,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Sáng nay, giá vàng thế giới phục hồi nhẹ lên mức 4.536 USD/ounce.
Giá vàng thế giới lao dốc dữ dội trong đêm. Lúc 22h46, kim loại quý mất 81,5 USD/ounce, lùi về 4.533 USD/ounce; chỉ ít phút sau tiếp tục rơi xuống 4.526 USD/ounce, "bốc hơi" gần 100 USD.
Đến 23h09, đà bán tháo gia tăng, vàng thủng sâu hơn 100 USD/ounce, rơi về sát mốc 4.505 USD/ounce.
