Giá vàng hôm nay 5/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (5/5), lúc 8h33', giá vàng miếng SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng xuống còn 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 1,3 triệu đồng/lượng xuống 161,5-164,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, xuống mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giao dịch ở mức 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng giảm 1,3 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.

Chốt phiên giao dịch 4/5, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 163,3-166,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với kết phiên giao dịch cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 300.000 đồng so với mức chốt tuần trước, kết phiên ở mức 162,8-165,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng so với mức chốt tuần trước, giao dịch ở mức 163,3-166,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, giá vàng thế giới phục hồi nhẹ lên mức 4.536 USD/ounce.

Giá vàng thế giới lao dốc dữ dội trong đêm. Lúc 22h46, kim loại quý mất 81,5 USD/ounce, lùi về 4.533 USD/ounce; chỉ ít phút sau tiếp tục rơi xuống 4.526 USD/ounce, "bốc hơi" gần 100 USD.

Đến 23h09, đà bán tháo gia tăng, vàng thủng sâu hơn 100 USD/ounce, rơi về sát mốc 4.505 USD/ounce.