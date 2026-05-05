Xe máy điện giá 33 triệu đồng thiết kế hiện đại, cốp siêu rộng, đi 160 km/lần sạc, công nghệ an toàn cao, rẻ ngang Vision phù hợp chị em có gia đình

Xe máy điện thiết kế hiện đại, cốp siêu rộng, đi 160 km/lần sạc, công nghệ an toàn cao

Xe điện Ather Rizta

Thị trường xe điện hai bánh tại Ấn Độ đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh với nhiều sản phẩm không chỉ nhắm tới người trẻ mà còn hướng đến nhu cầu gia đình. Trong bối cảnh đó, Ather Rizta – mẫu xe mới của Ather Energy và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Khác với nhiều mẫu xe điện thiên về thiết kế thể thao hoặc cá tính, Rizta được định vị là một chiếc xe tay ga điện phục vụ di chuyển hàng ngày, đặt trọng tâm vào sự tiện dụng và không gian chứa đồ.

Điểm nhấn lớn nhất của Rizta không nằm ở tốc độ hay công suất, mà ở cách tiếp cận thực tế: một chiếc xe điện “dễ sống” trong đô thị, có thể thay thế trực tiếp xe ga xăng truyền thống.

Một trong những yếu tố khiến Ather Rizta trở nên khác biệt chính là không gian chứa đồ.

Xe sở hữu cốp dưới yên dung tích 34 lít, ngang ngửa các mẫu xe ga nổi tiếng về sự tiện dụng như Honda Lead. Đây là con số hiếm thấy trong phân khúc xe điện, vốn thường bị hạn chế không gian do bố trí pin.

Không dừng lại ở đó, người dùng còn có thể lắp thêm túi chứa đồ phía sàn để chân, mở rộng thêm khoảng 22 lít dung tích, giúp tổng không gian chứa đồ đạt mức rất ấn tượng.

Cốp xe còn được tích hợp cổng sạc tiện lợi, cho phép sạc điện thoại hoặc thiết bị cá nhân ngay khi di chuyển – một chi tiết nhỏ nhưng mang lại trải nghiệm sử dụng thực tế hơn.

Bên cạnh đó, thiết kế sàn phẳng và tư thế ngồi thoải mái giúp Rizta phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là gia đình hoặc người dùng cần một chiếc xe tiện lợi hàng ngày.

Ather Rizta không chạy theo cuộc đua hiệu năng quá cao, mà tập trung vào sự cân bằng. Xe được trang bị động cơ điện cho tốc độ tối đa khoảng 80 km/h, đi kèm hai chế độ lái gồm Zip và Smart Eco, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Tùy theo phiên bản, xe sử dụng các gói pin khác nhau: Bản tiêu chuẩn: pin 2,9 kWh, đi khoảng 123 km/lần sạc; Bản cao cấp: pin 3,7 kWh, đi tới 160 km/lần sạc

Mức quãng đường này đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại trong 2–4 ngày mà không cần sạc, phù hợp với người dùng đô thị có cường độ di chuyển trung bình. So với nhiều mẫu xe điện cùng tầm giá, đây là lợi thế đáng kể, đặc biệt khi kết hợp với chi phí vận hành thấp hơn xe xăng.

Không chỉ dừng lại ở tính thực dụng, Ather Rizta còn được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người dùng.

Xe tích hợp hệ thống FallSafe giúp phát hiện tình huống đổ ngã và can thiệp để giảm rủi ro. Ngoài ra, đèn cảnh báo khẩn cấp (hazard) cũng được trang bị, tăng khả năng nhận diện trong các tình huống nguy hiểm.

Các tính năng như chống trộm, định vị và Find My Scooter giúp người dùng dễ dàng theo dõi vị trí xe – yếu tố ngày càng quan trọng trong môi trường đô thị.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng LED giúp tăng hiệu quả chiếu sáng và tiết kiệm năng lượng, trong khi thiết kế đèn trước đặt thấp tạo điểm nhận diện khác biệt so với nhiều mẫu xe điện hiện nay.

Sự xuất hiện của Ather Rizta cho thấy một xu hướng đáng chú ý: xe điện không còn chỉ phục vụ người trẻ hay nhóm người dùng thích công nghệ, mà đang mở rộng sang phân khúc gia đình – nơi xe ga xăng từng chiếm ưu thế tuyệt đối.

Với cốp lớn, thiết kế tiện dụng và quãng đường dài, Rizta có thể cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe xăng phổ biến. Thậm chí, ở một số khía cạnh như chi phí vận hành hay công nghệ, xe điện đang dần chiếm ưu thế.

Dù hạ tầng sạc vẫn là một yếu tố cần cải thiện nhưng với tốc độ phát triển hiện tại, những mẫu xe như Rizta đang góp phần thay đổi thói quen sử dụng phương tiện của người dùng.

Giá xe máy điện Ather Rizta

Xe được bán với giá khởi điểm từ 109.999 rupee (khoảng 33,4 triệu đồng), mức giá khá cạnh tranh nếu xét đến những trang bị mà mẫu xe này mang lại.

Ở mức giá khoảng 33 triệu đồng, Ather Rizta mang đến một cấu hình cân bằng giữa tiện ích, quãng đường và công nghệ. Không quá “hào nhoáng” về hiệu năng nhưng chính sự thực dụng lại là điểm mạnh lớn nhất của mẫu xe này. Với những gì đang thể hiện, Rizta có thể trở thành một trong những lựa chọn đáng cân nhắc nhất trong phân khúc xe điện đô thị.

Nếu được phân phối tại Việt Nam, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ tạo ra sức ép đáng kể lên các dòng xe ga phổ thông, đặc biệt trong nhóm khách hàng gia đình.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.