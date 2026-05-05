Giá USD hôm nay 5/5: Ngân hàng giảm, USD tự do bất ngờ bật tăng, tín hiệu gì cho người giữ tiền?
GĐXH - Ngày 5/5, tỷ giá USD hôm nay tại các ngân hàng tiếp tục giảm nhẹ, trong khi thị trường tự do lại đảo chiều tăng. Diễn biến trái chiều này khiến nhiều người băn khoăn nên mua USD lúc này hay tiếp tục chờ đợi?
Giá USD hôm nay trong nước ngân hàng thương mại giảm nhẹ, neo sát trần
Theo công bố từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỷ giá trung tâm sáng nay ở mức 25.111 VND/USD, giảm 1 đồng so với phiên trước.
Tại các ngân hàng thương mại, giá USD tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ: Vietcombank niêm yết 26.136 – 26.366 VND/USD; ACB giữ nguyên chiều mua, giảm 1 đồng chiều bán còn 26.366 VND/USD
Mức giá này cho thấy USD vẫn đang dao động sát trần cho phép, nhưng xu hướng ngắn hạn có phần "hạ nhiệt".
Giá USD tự do bất ngờ tăng, lệch pha với ngân hàng
Trái ngược hoàn toàn, thị trường tự do lại ghi nhận xu hướng đi lên: Giá mua vào giữ ở mức 26.580 đồng/USD; Giá bán ra tăng thêm 10 đồng, lên 26.700 đồng/USD
Diễn biến này phản ánh tâm lý thị trường vẫn khá nhạy cảm, đặc biệt khi các yếu tố quốc tế đang có nhiều biến động khó lường.
Giá USD thế giới bật tăng trở lại do căng thẳng Trung Đông
Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index tăng lên 98,52 điểm, cho thấy đồng USD đang phục hồi nhẹ.
Động lực chính đến từ căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông. Các diễn biến quân sự liên quan đến Mỹ và Iran, đặc biệt sau những vụ tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng tại UAE, đã khiến nhu cầu nắm giữ USD – tài sản trú ẩn – gia tăng trở lại.
Bối cảnh này đang tạo lực đỡ cho đồng bạc xanh trên thị trường toàn cầu, dù trong nước mức tăng chưa phản ánh rõ rệt.
Người dân nên làm gì với USD lúc này?
Diễn biến "lệch pha" giữa ngân hàng và thị trường tự do mang đến nhiều tín hiệu đáng chú ý:
Nếu có nhu cầu thực (du lịch, du học…), mức giá ngân hàng hiện tại vẫn khá ổn định để cân nhắc
Với mục tiêu đầu tư, cần thận trọng vì USD đang chịu tác động đan xen từ địa chính trị và chính sách tiền tệ
Khoảng chênh giữa ngân hàng và thị trường tự do có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn
Giá USD biến động, ai được lợi?
Người chuẩn bị chi tiêu ngoại tệ có thể tận dụng giá ngân hàng đang giảm nhẹ
Doanh nghiệp nhập khẩu được hưởng lợi phần nào
Ngược lại, người nắm giữ USD có thể cân nhắc thời điểm chốt lời nếu thị trường xuất hiện nhịp tăng ngắn hạn
Trong bối cảnh hiện tại, tỷ giá USD/VND nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co khi chịu tác động đồng thời từ yếu tố quốc tế và tâm lý thị trường trong nước. Việc theo dõi sát diễn biến là cần thiết để đưa ra quyết định hợp lý.
