Giá bạc hôm nay 5/5: Bạc trong nước bốc hơi 3 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 5/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đồng loạt giảm 3 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua.
Giá bạc hôm nay 5/5
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy ngày hôm nay 5/5 đột ngột giảm mạnh, giá bán mở phiên sáng nay giảm hơn 3 triệu đồng so với giá bán mở phiên sáng qua. Cụ thể giá bán cập nhật khung giờ 10h30 phút đang niêm yết ở vùng 75,893 triệu đồng/kg, tương đương 2,846 triệu đồng/lượng trong ghi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 78,933 triệu đồng/kg, tương đương 2,960 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc sáng nay cũng có sự điều chỉnh giảm sâu, giá bán sáng nay giảm khoảng gần 3 triệu đồng/kg so với giá bán ngày hôm qua (78,693 triệu đồng/kg, tương đương 2,951 triệu đồng/lượng), giá bán ra niêm yết tại khung giờ 10h43 phút sáng nay đang ghi nhận ở vùng 75,813 triệu đồng/kg, tương đương 2,843 triệu đồng/kg.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tại hệ thống Sacombank-SBJ giá bạc có động thái giảm, trong khi giá bán ngày hôm qua đang duy trì ở vùng 78,800 triệu đồng/kg, tương đương 2,955 triệu đồng/lượng, thì hôm nay, giá sụt xuống chỉ còn 76,240 triệu đồng/kg, tương đương 2,859 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Động thái giảm cũng xuất hiện tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,856 triệu đồng/kg và 14,280 triệu đồng/5 lượng trong khi giá bán ngày hôm qua đang niêm yết ở vùng 2,967 triệu đồng/kg và 14,835 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc quốc tế
Tại thị trường quốc tế, giá bạc cũng có sự điều chỉnh giảm mạnh, trong khi 4 ngày liên tiếp, giá bạc chững lại quanh vùng 74-75 USD/ounce, thì hôm nay giá bạc sụt giảm mạnh về vùng 72 USD/ounce.
Suốt nhiều tuần qua, giá bạc dù có giảm cũng trên ngưỡng 73 USD/ounce, thậm chí còn có thời điểm tăng mạnh, chạm đỉnh 81 USD/oz, thì đến hôm nay, giá bạc đã giảm xuống dưới ngưỡng 73 USD/ounce. Tín hiệu kỹ thuật cho thấy, giá bạc dù có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng sự ổn định lại duy trì không lâu.
