Giá iPhone 17 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng thấy, chỉ từ 17,6 triệu đồng sở hữu hàng hiệu nguyên hộp

Giá iPhone 17 tại Việt Nam ghi nhận mức giảm mạnh cả triệu đồng. Như vậy, sau nửa năm giữ nguyên giá niêm yết, giá bán dòng iPhone 17 đã bước đầu hạ nhiệt, là thời điểm vàng để khách Việt rinh máy xịn.

Bảng giá iPhone 17 các dòng

Giá iPhone 17e

iPhone 17e - 256GB: 17.390.000 đồng

iPhone 17e - 512GB: 23.890.000 đồng

Giá iPhone 17

iPhone 17 - 256GB: 23.890.000 đồng

iPhone 17 - 512GB: 30.290.000 đồng

Giá iPhone Air

iPhone Air - 256GB: 23.490.000 đồng

iPhone Air - 512GB: 29.890.000 đồng

iPhone Air - 1TB: 34.990.000 đồng

Giá iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro - 256GB: 33.190.000 đồng

iPhone 17 Pro - 512GB: 39.690.000 đồng

iPhone 17 Pro - 1TB: 45.990.000 đồng

Giá iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max - 256GB: 36.490.000 đồng

iPhone 17 Pro Max - 512GB: 42.990.000 đồng

iPhone 17 Pro Max - 1TB: 49.890.000 đồng

iPhone 17 Pro Max - 2TB: 62.390.000 đồng

Có nên mua iPhone 17 các dòng thời điểm này?

So với thời điểm trong Tết khi nhu cầu đổi máy mới tăng cao, giá bán dòng iPhone 17 hiện tại tiếp tục giảm hấp dẫn hơn, là thời điểm vàng để bạn tranh thủ rinh "dế" xịn với giá "hạt dẻ".

Nhìn chung, toàn bộ phiên bản trong dòng iPhone 17 đều được ưu đãi giảm sâu. Trong đó, iPhone 17 tiêu chuẩn vẫn là phiên bản rẻ nhất, được nhiều người quan tâm nhất còn iPhone 17 Pro Max vẫn là "vua flagship" được săn đón.

Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế và chương trình khuyến mãi riêng của từng đại lý.



