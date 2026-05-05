Giá iPhone 17 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng thấy, chỉ từ 17,6 triệu đồng sở hữu hàng hiệu nguyên hộp
GĐXH - Giá iPhone 17 tiếp tục là dòng iPhone tâm điểm, nhất là phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn giá rẻ nhất được nhiều khách Việt tìm mua.
Giá iPhone 17 mới nhất
Giá iPhone 17 tại Việt Nam ghi nhận mức giảm mạnh cả triệu đồng. Như vậy, sau nửa năm giữ nguyên giá niêm yết, giá bán dòng iPhone 17 đã bước đầu hạ nhiệt, là thời điểm vàng để khách Việt rinh máy xịn.
Bảng giá iPhone 17 các dòng
Giá iPhone 17e
iPhone 17e - 256GB: 17.390.000 đồng
iPhone 17e - 512GB: 23.890.000 đồng
Giá iPhone 17
iPhone 17 - 256GB: 23.890.000 đồng
iPhone 17 - 512GB: 30.290.000 đồng
Giá iPhone Air
iPhone Air - 256GB: 23.490.000 đồng
iPhone Air - 512GB: 29.890.000 đồng
iPhone Air - 1TB: 34.990.000 đồng
Giá iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro - 256GB: 33.190.000 đồng
iPhone 17 Pro - 512GB: 39.690.000 đồng
iPhone 17 Pro - 1TB: 45.990.000 đồng
Giá iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max - 256GB: 36.490.000 đồng
iPhone 17 Pro Max - 512GB: 42.990.000 đồng
iPhone 17 Pro Max - 1TB: 49.890.000 đồng
iPhone 17 Pro Max - 2TB: 62.390.000 đồng
Có nên mua iPhone 17 các dòng thời điểm này?
So với thời điểm trong Tết khi nhu cầu đổi máy mới tăng cao, giá bán dòng iPhone 17 hiện tại tiếp tục giảm hấp dẫn hơn, là thời điểm vàng để bạn tranh thủ rinh "dế" xịn với giá "hạt dẻ".
Giá đập hộp dòng iPhone 17 bắt đầu ghi nhận mức giảm hấp dẫn, là thời điểm vàng để khách Việt "lên đời" dế mới với giá bèo sau khi mùa cao điểm Tết qua đi.
Nhìn chung, toàn bộ phiên bản trong dòng iPhone 17 đều được ưu đãi giảm sâu. Trong đó, iPhone 17 tiêu chuẩn vẫn là phiên bản rẻ nhất, được nhiều người quan tâm nhất còn iPhone 17 Pro Max vẫn là "vua flagship" được săn đón.
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế và chương trình khuyến mãi riêng của từng đại lý.
