Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, đẹp như Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha
GĐXH - Xe ga 125cc có mức giá cực hấp dẫn nhưng sở hữu nhiều trang bị hiện đại.
Xe ga 125cc trang bị chẳng kém SH Mode, đẹp như Air Blade
Suzuki Motorcycle India vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga Avenis 2026 tại thị trường Ấn Độ, tiếp tục duy trì định vị là dòng xe hướng đến khách hàng trẻ với phong cách thể thao và cá tính.
Ở phiên bản mới, thay đổi chủ yếu đến từ việc bổ sung các tùy chọn màu sắc nhằm tăng tính cá nhân hóa. Hai phiên bản tiêu chuẩn có nhiều phối màu như đen – trắng, đen – đỏ, bạc – đen hoặc đen hoàn toàn, trong khi bản Special Edition nổi bật hơn với các phối màu cao cấp như trắng ngọc trai kết hợp xám kim loại hoặc đen mờ phối titan.
Về thiết kế, Suzuki Avenis 2026 vẫn giữ nguyên phong cách “Advanced Sporty Styling” với các đường nét góc cạnh, mạnh mẽ, hướng đến nhóm khách hàng Gen Z và người dùng yêu thích sự năng động. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn LED đặt thấp trên mặt nạ, tạo cảm giác hầm hố tương tự các mẫu scooter thể thao hiện đại. Ở phía sau, đèn hậu LED tách rời dạng hình tam giác cùng xi-nhan thiết kế độc lập mang đến diện mạo khác biệt và đậm chất đường phố.
Xe cũng được bổ sung nhiều chi tiết mang hơi hướng sportbike như kính chắn gió màu khói phía trên cụm đồng hồ, ốp ống xả lớn với thiết kế cơ bắp và tay dắt sau tách rời, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa hỗ trợ thao tác dắt xe thuận tiện hơn. Dù mang phong cách thể thao, Avenis vẫn đảm bảo tính thực dụng với sàn để chân phẳng, rộng rãi, phù hợp cho di chuyển hàng ngày.
Trang bị tiện ích trên xe khá đầy đủ trong phân khúc, bao gồm cốp chứa đồ dung tích 21,8 lít, hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB và nắp bình xăng đặt phía sau yên giúp đổ xăng thuận tiện hơn. Bảng đồng hồ kỹ thuật số là trang bị tiêu chuẩn, trong khi các phiên bản cao cấp hỗ trợ kết nối Bluetooth thông qua hệ thống Suzuki Ride Connect, cho phép hiển thị thông báo và thông tin vận hành.
Về vận hành, Suzuki Avenis 2026 sử dụng động cơ 124,3cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, tích hợp công nghệ Suzuki Eco Performance (SEP). Khối động cơ này cho công suất tối đa 8,4 mã lực tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.500 vòng/phút, hướng tới sự cân bằng giữa hiệu năng và tiết kiệm nhiên liệu.
Hệ thống treo gồm phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc đơn phía sau. Xe sử dụng bánh trước 12 inch, bánh sau 10 inch với lốp không săm. Về an toàn, Avenis trang bị phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau và hệ thống phanh kết hợp CBS, cấu hình phổ biến trong phân khúc xe tay ga phổ thông.
Giá xe ga 125cc Suzuki Avenis 2026
Mẫu xe được phân phối với ba phiên bản gồm Avenis, Avenis Standard Edition và Avenis Special Edition, có giá bán lần lượt 84.293 Rs, 85.942 Rs và 86.677 Rs, tương đương khoảng 23 – 24,2 triệu đồng.
Với mức giá cạnh tranh cùng thiết kế trẻ trung và nhiều tiện ích, Suzuki Avenis 2026 được kỳ vọng tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga 125cc tại Ấn Độ, đặc biệt đối với nhóm khách hàng trẻ ưa chuộng phong cách thể thao.
Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt
Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.
Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.
SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng
SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.
Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.
Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.
Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng
Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.
Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.
Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng
Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.
Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.
Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.
Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng
Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.
Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.
Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.
Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng
Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.
Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.
Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.
