Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, đẹp như Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Thứ hai, 11:16 04/05/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xe ga 125cc có mức giá cực hấp dẫn nhưng sở hữu nhiều trang bị hiện đại.

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng - Ảnh 1.Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế hiện đại, đi 158 km/lần sạc, cốp siêu rộng, hỗ trợ lái thông minh rẻ hơn Vision khiến chị em bất ngờ

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với giá khoảng 30 triệu đồng, di chuyển tới 158 km/lần sạc, thiết kế hiện đại và nhiều tính năng hỗ trợ lái hiếm thấy.

Xe ga 125cc trang bị chẳng kém SH Mode, đẹp như Air Blade

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng - Ảnh 2.

Suzuki Motorcycle India vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga Avenis 2026 tại thị trường Ấn Độ

Suzuki Motorcycle India vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga Avenis 2026 tại thị trường Ấn Độ, tiếp tục duy trì định vị là dòng xe hướng đến khách hàng trẻ với phong cách thể thao và cá tính. 

Ở phiên bản mới, thay đổi chủ yếu đến từ việc bổ sung các tùy chọn màu sắc nhằm tăng tính cá nhân hóa. Hai phiên bản tiêu chuẩn có nhiều phối màu như đen – trắng, đen – đỏ, bạc – đen hoặc đen hoàn toàn, trong khi bản Special Edition nổi bật hơn với các phối màu cao cấp như trắng ngọc trai kết hợp xám kim loại hoặc đen mờ phối titan.

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng - Ảnh 3.

Suzuki Avenis 2026 vẫn giữ nguyên phong cách “Advanced Sporty Styling”

Về thiết kế, Suzuki Avenis 2026 vẫn giữ nguyên phong cách “Advanced Sporty Styling” với các đường nét góc cạnh, mạnh mẽ, hướng đến nhóm khách hàng Gen Z và người dùng yêu thích sự năng động. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn LED đặt thấp trên mặt nạ, tạo cảm giác hầm hố tương tự các mẫu scooter thể thao hiện đại. Ở phía sau, đèn hậu LED tách rời dạng hình tam giác cùng xi-nhan thiết kế độc lập mang đến diện mạo khác biệt và đậm chất đường phố.

Xe cũng được bổ sung nhiều chi tiết mang hơi hướng sportbike như kính chắn gió màu khói phía trên cụm đồng hồ, ốp ống xả lớn với thiết kế cơ bắp và tay dắt sau tách rời, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa hỗ trợ thao tác dắt xe thuận tiện hơn. Dù mang phong cách thể thao, Avenis vẫn đảm bảo tính thực dụng với sàn để chân phẳng, rộng rãi, phù hợp cho di chuyển hàng ngày.

Trang bị tiện ích trên xe khá đầy đủ trong phân khúc, bao gồm cốp chứa đồ dung tích 21,8 lít, hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB và nắp bình xăng đặt phía sau yên giúp đổ xăng thuận tiện hơn. Bảng đồng hồ kỹ thuật số là trang bị tiêu chuẩn, trong khi các phiên bản cao cấp hỗ trợ kết nối Bluetooth thông qua hệ thống Suzuki Ride Connect, cho phép hiển thị thông báo và thông tin vận hành.

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng - Ảnh 4.

Suzuki Avenis 2026 sử dụng động cơ 124,3cc, xi-lanh đơn

Về vận hành, Suzuki Avenis 2026 sử dụng động cơ 124,3cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, tích hợp công nghệ Suzuki Eco Performance (SEP). Khối động cơ này cho công suất tối đa 8,4 mã lực tại 6.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.500 vòng/phút, hướng tới sự cân bằng giữa hiệu năng và tiết kiệm nhiên liệu.

Hệ thống treo gồm phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc đơn phía sau. Xe sử dụng bánh trước 12 inch, bánh sau 10 inch với lốp không săm. Về an toàn, Avenis trang bị phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau và hệ thống phanh kết hợp CBS, cấu hình phổ biến trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Giá xe ga 125cc Suzuki Avenis 2026

Mẫu xe được phân phối với ba phiên bản gồm Avenis, Avenis Standard Edition và Avenis Special Edition, có giá bán lần lượt 84.293 Rs, 85.942 Rs và 86.677 Rs, tương đương khoảng 23 – 24,2 triệu đồng.

Với mức giá cạnh tranh cùng thiết kế trẻ trung và nhiều tiện ích, Suzuki Avenis 2026 được kỳ vọng tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga 125cc tại Ấn Độ, đặc biệt đối với nhóm khách hàng trẻ ưa chuộng phong cách thể thao.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng - Ảnh 5.

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng - Ảnh 6.

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng - Ảnh 7.

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng - Ảnh 8.

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng - Ảnh 9.

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam gần giống Honda Lead, đi 150km/lần sạc, cốp siêu rộng, chi trả ngang Vision, chị em U40 ưa thích

Xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam gần giống Honda Lead, đi 150km/lần sạc, cốp siêu rộng, chi trả ngang Vision, chị em U40 ưa thích

Trải nghiệm xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda phong cách retro, trang bị chất hơn cả SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead chị em nhìn là mê

Trải nghiệm xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda phong cách retro, trang bị chất hơn cả SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead chị em nhìn là mê

Thực tế xe máy điện giá 19,7 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc, trang bị tối ưu, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha chị em nhìn là mê

Thực tế xe máy điện giá 19,7 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc, trang bị tối ưu, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha chị em nhìn là mê

Cùng chuyên mục

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Đồng bạc xanh chịu áp lực giảm, thị trường chờ tín hiệu mới

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Đồng bạc xanh chịu áp lực giảm, thị trường chờ tín hiệu mới

Giá cả thị trường - 32 phút trước

GĐXH - Tỷ giá USD hôm nay (4/5) trong nước ổn định, trong khi trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh tiếp tục chịu áp lực giảm.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà phố thương mại tại phường Yên Nghĩa

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà phố thương mại tại phường Yên Nghĩa

Giá cả thị trường - 54 phút trước

GĐXH - Hiện nay, dù lượng thông tin rao bán không nhiều, nhưng giá bán loại hình nhà phố thương mại tại khu vực phường Yên Nghĩa, Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng mới.

Giá vàng hôm nay 4/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay 4/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

Giá cả thị trường - 57 phút trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tăng 600 nghìn đồng/lượng.

SUV hạng A giá 184 triệu đồng thiết kế tinh tế, chạy 310 km/lần sạc, rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ như Honda SH hợp với chị em chưa giàu

SUV hạng A giá 184 triệu đồng thiết kế tinh tế, chạy 310 km/lần sạc, rẻ hơn cả Kia Morning, chỉ như Honda SH hợp với chị em chưa giàu

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - SUV hạng A điện đô thị chuẩn bị được ra mắt với giá chỉ 184 triệu đồng, phạm vi di chuyển tới 310 km, là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu ‘xe điện rẻ nhất thị trường’.

Giá bạc hôm nay 4/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?

Giá bạc hôm nay 4/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 4/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng tăng nhẹ, duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, rẻ nhất phân khúc về giá, người mua 'lợi đơn lợi kép'

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, rẻ nhất phân khúc về giá, người mua 'lợi đơn lợi kép'

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 đang cực hấp dẫn nhờ ưu đãi vô cùng lớn, đả bại Kia Morning về giá.

Huyền thoại xe ga 125cc được Honda hồi sinh giá 30 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, cốp rộng, rẻ như Vision

Huyền thoại xe ga 125cc được Honda hồi sinh giá 30 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, cốp rộng, rẻ như Vision

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Xe ga Honda SCR125 đang tạo nên cơn sốt tại phân khúc xe tay ga nhờ mức giá cực kỳ rẻ cùng khối động cơ bền bỉ, sản phẩm này chính là giải pháp di chuyển tuyệt vời và gợi nhớ về huyền thoại SCR 110 vang danh một thời.

Giá bạc hôm nay 3/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

Giá bạc hôm nay 3/5: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 3/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.

Hà Nội: Shophouse tại phường Kiến Hưng chạm ngưỡng 600 triệu đồng/m2

Hà Nội: Shophouse tại phường Kiến Hưng chạm ngưỡng 600 triệu đồng/m2

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Tại thời điểm tháng 5/2026, nhà phố thương mại (shophouse) tại khu vực phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội đã thiết lập mặt bằng mới, giá bán chạm ngưỡng 600 triệu đồng/m2..

Giá vàng hôm nay 3/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 3/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ ở mức bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng SJC hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, giao dịch ngưỡng giá 163 - 166 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm.

Xem nhiều

Trải nghiệm xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, cốp rộng, đi 80 km/lần sạc thích hợp với chị em đi trong đô thị

Trải nghiệm xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, cốp rộng, đi 80 km/lần sạc thích hợp với chị em đi trong đô thị

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế cổ điển, giá 16,5 triệu đồng, đi 80 km/lần sạc, phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị.

SUV cỡ nhỏ giá 204 triệu đồng của Kia đẹp long lanh, trang bị siêu xịn, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ như Honda SH thích hợp với chị em

SUV cỡ nhỏ giá 204 triệu đồng của Kia đẹp long lanh, trang bị siêu xịn, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ như Honda SH thích hợp với chị em

Giá cả thị trường
SUV hybrid hạng C giá 399 triệu đồng đẹp sang chảnh, trang bị sánh ngang Honda CR-V và Hyundai Tucson, tiêu thụ chỉ 3,2L/100 km, rẻ ngang Kia Morning được lòng chị em 40

SUV hybrid hạng C giá 399 triệu đồng đẹp sang chảnh, trang bị sánh ngang Honda CR-V và Hyundai Tucson, tiêu thụ chỉ 3,2L/100 km, rẻ ngang Kia Morning được lòng chị em 40

Giá cả thị trường
Huyền thoại xe ga 125cc được Honda hồi sinh giá 30 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, cốp rộng, rẻ như Vision

Huyền thoại xe ga 125cc được Honda hồi sinh giá 30 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, cốp rộng, rẻ như Vision

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 17,3 triệu đồng ở Việt Nam phong cách retro thanh lịch, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn cả Wave Alpha cực được lòng chị em

Xe máy điện giá 17,3 triệu đồng ở Việt Nam phong cách retro thanh lịch, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn cả Wave Alpha cực được lòng chị em

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top