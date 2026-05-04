Giá vàng hôm nay 4/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay trong nước

SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới, SJC điều chỉnh giá vàng miếng tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 163,6-166,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 600 nghìn đồng/lượng, giao dịch ở mức 163,1-166,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 163,6-166,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng đắt hơn 600 nghìn đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch trước, niêm yết ở mức 163,6-166,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trước kỳ nghỉ lễ (30/4 và 1/5), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 162,5-165,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giao dịch ở mức 162,5-165,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h20', giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.604 USD/ounce. Trước đó, có thời điểm giá vàng vọt lên 4.626 USD/ounce nhưng nhanh chóng giảm trở lại.

Giá vàng thế giới tuần qua biến động mạnh do chịu áp lực từ nhiều yếu tố vĩ mô. Mở đầu tuần trước, giá vàng giao ngay ở mức 4.685 USD/ounce và nhanh chóng tăng lên đỉnh gần 4.730 USD/ounce trước khi đảo chiều giảm mạnh trong các phiên kế tiếp.



