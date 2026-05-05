SUV cỡ nhỏ giá 273 triệu đồng của Hyundai thiết kế cá tính, mâm 16 inch, nội thất màn hình cong, rẻ chưa từng thấy liệu có về Việt Nam?

SUV cỡ nhỏ của Hyundai thiết kế cá tính, mâm 16 inch, nội thất màn hình cong

Hyundai Venue phiên bản Knight Edition với giá bán quy đổi chỉ khoảng 270 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Phiên bản Hyundai Venue Knight Edition tại thị trường Ấn Độ đang thu hút sự chú ý.

Tại Việt Nam, Venue vẫn thuộc thế hệ đầu tiên, trong khi tại Ấn Độ, mẫu SUV cỡ nhỏ này đã bước sang thế hệ thứ hai, ra mắt cuối năm 2025.

Với bản nâng cấp, xe sở hữu thiết kế vuông vức hơn, các đường nét sắc sảo, phần đầu xe dựng đứng cùng hệ thống chiếu sáng LED hiện đại. Kích thước tổng thể cũng được cải thiện với chiều cao, bề ngang và trục cơ sở tăng, mang lại dáng vẻ vững chãi hơn.

Biến thể Knight Edition theo đuổi phong cách “đen hóa” với hàng loạt chi tiết như lưới tản nhiệt, ốp gầm, giá nóc, gương chiếu hậu và bộ mâm 16 inch đều sơn đen.

Cận cảnh khoang nội thất của phiên bản Knight Edition. Ảnh: Tổng hợp

Logo hoàn thiện dạng đen mờ kết hợp cùm phanh đỏ tạo điểm nhấn thể thao. Tuy nhiên, xe không trang bị bodykit hầm hố như bản N Line mà chủ yếu tập trung vào yếu tố thẩm mỹ.

Khoang nội thất tiếp tục duy trì tông màu đen chủ đạo với ghế bọc giả da riêng biệt. Một số chi tiết màu đồng trên táp-lô và vô-lăng được bổ sung nhằm tăng điểm nhấn, hạn chế sự đơn điệu.

Đáng chú ý, trang bị trên Knight Edition vượt trội so với bản tại Việt Nam. Xe sở hữu cặp màn hình cong kép 12,3 inch, trong khi bản Việt Nam chỉ dùng màn hình trung tâm 8 inch.

Ngoài ra, mẫu xe tại Ấn Độ còn có camera 360 độ, camera hành trình tích hợp, cửa sổ trời, hàng ghế sau ngả lưng, rèm che nắng và hệ thống âm thanh 8 loa Bose, đây chính là trang bị hiếm gặp trong phân khúc SUV giá rẻ.

Xe có 3 phiên bản động cơ cho khách hàng tuỳ chọn. Ảnh: Tổng hợp

Về vận hành, khách hàng tại Ấn Độ có ba tùy chọn động cơ gồm máy xăng 1.2L hút khí tự nhiên (82 mã lực), máy xăng 1.0L tăng áp (118 mã lực) và máy dầu 1.5L (114 mã lực). Trong khi đó, Venue tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.0L, cho công suất 120 mã lực.

Giá SUV hạng A Hyundai Venue Knight Edition 2026

Hiện tại, Hyundai Venue Knight Edition 2026 có giá khởi điểm từ 9,70 lakh rupee (khoảng 274 triệu đồng), bản cao nhất ở mức 14,79 lakh rupee (khoảng 417,5 triệu đồng). Trong khi đó, Venue tại Việt Nam có giá từ 499–539 triệu đồng dù vẫn thuộc thế hệ cũ.

Cùng tại thị trường Ấn Độ, phiên bản đắt nhất của dòng xe này là biến thể Hyundai Venue N Line với giá khoảng 16.500 USD (435 triệu đồng), cho thấy Knight Edition được định vị cạnh tranh, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách thể thao nhưng vẫn ưu tiên yếu tố giá trị.

Với thiết kế đẹp, nhỏ gọn cùng chi phí vận hành "rẻ như cho", liệu rằng trong thời gian tới mẫu xe này có về Việt Nam không? Nếu có hứa hẹn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng trong nước, đặc biệt là những người trẻ ở đô thị hoặc lần đầu mong muốn sở hữu ô tô.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699





Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.





Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid





Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.