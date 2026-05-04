Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 giảm cực sốc, thấp chưa từng có trong lịch sử, rẻ nhất phân khúc về giá, người mua 'lợi đơn lợi kép'
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 đang cực hấp dẫn nhờ ưu đãi vô cùng lớn, đả bại Kia Morning về giá.
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10
Giá xe Hyundai Grand i10 niêm yết chính hãng từ 360 đến 455 triệu đồng tùy phiên bản. Trong tháng 5, Hyundai đang có khuyến mại cho Grand i10 là giảm giá bằng tiền mặt lên tới 51 triệu đồng.
Theo đó, giá trị bao gồm khuyến mại giảm giá từ HTV & Đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào tới trước).
Để mẫu xe Hyundai Grand i10 có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.
Bảng giá lăn bánh Hyundai Grand i10
|Biến thể
|Phiên bản
|Giá niêm yết (triệu VNĐ)
Giá lăn bánh tạm tính (triệu VNĐ)
|Ưu đãi
|Hà Nội
|TP.HCM
|Tỉnh/Tp khác
|Hatchback
|Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn
|360
|425
|418
|399
- 51 triệu đồng
|Hyundai Grand i10 1.2 MT
|405
|475
|467
|448
|Hyundai Grand i10 1.2 AT
|435
|509
|500
|481
|Sedan
|Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn
|380
|447
|440
|421
|Hyundai Grand i10 1.2 MT
|425
|498
|489
|470
|Hyundai Grand i10 1.2 AT
|455
|531
|522
|503
Giá xe Hyundai Grand i10 và các đối thủ
Hyundai Grand i10 giá từ 360 triệu đồng
Kia Morning giá từ 369 triệu đồng
Toyota Wigo giá từ 352 triệu đồng
Đánh giá xe Hyundai Grand i10
Hyundai Grand i10 có phong cách thiết kế ngoại thất mới mẻ, hiện đại và cá tính hơn. Xe sở hữu khoảng sáng gầm 157 mm, trục cơ sở 2.450 mm với kích thước chiều dài 3.850 mm, rộng 1.680 mm và cao 1.520 mm.
Như vậy, so với thế hệ tiền nhiệm, Hyundai Grand i10 sedan mới có kích thước các chiều dài, rộng và cao lần lượt lớn hơn 145 mm, 20 mm và 15 mm. Trong khi đó, biến thể Hatchback dài hơn 85 mm, rộng hơn 20 mm và cao hơn 15 mm so với thế hệ cũ. Mui xe được hạ thấp 20 mm và chiều dài cơ sở tăng 25 mm giúp cho đối thủ của Kia Morning trở nên thanh thoát và trường dáng hơn.
Lưới tản nhiệt của Hyundai Grand i10 cũng trông bắt mắt hơn, có kích thước lớn hơn và tăng cường lượng khí làm mát để giúp động cơ của xe hoạt động hiệu quả hơn. Trong khi đèn định vị của xe sử dụng công nghệ LED thì đèn pha vẫn là dạng Halogen truyền thống và đèn sương mù Halogen có thấu kính Projector được tạo hình độc đáo.
Vóc dáng của Hyundai Grand i10 trông năng động hơn với những đường gân chạy dọc thân xe. Mẫu xe đối thủ của Kia Morning sử dụng bộ mâm thép kích thước 14 inch trên bản tiêu chuẩn và la-zăng hợp kim 15 inch được trang bị trên 2 bản còn lại. Gương chiếu hậu của xe được tích hợp đèn xi-nhan, có thể chỉnh điện và đi kèm tính năng sấy.
Ở phía sau, đại kình địch của Kia Morning có đèn phanh LED đặt trên cao, cụm đèn hậu LED kích thước lớn, tạo hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt cũng như đem tới độ an toàn cao khi vận hành trong điều kiện thời tiết xấu, cũng như khi di chuyển vào ban đêm.
Nội thất của Hyundai Grand i10 sử dụng chất liệu da tối màu và được tô điểm bằng những đường viền màu đỏ. Nhà sản xuất đã loại bỏ chìa khoá cơ để thay bằng nút bấm khởi động hiện đại, các nút chút năng được tích hợp trên vô-lăng có thiết kế mới bắt mắt hơn. Táp-pi cửa và táp-lô được thiết kế vân dạng mắt tổ ong 3D. Cụm đồng hồ gồm màn hình LCD 5,3 inch đa thông tin kết hợp với một đồng hồ analog. Màn hình cảm ứng 8 inch có tích hợp nhận diện giọng nói, kết nối Android Auto và Apple CarPlay được đặt ở trung tâm táp-lô.
Hyundai Grand i10 vẫn sử dụng điều hoà chỉnh cơ nhưng đã được nhà sản xuất bổ sung thêm cửa gió cho hàng ghế sau, giúp làm mát nhanh và sâu cho khu vực phía sau xe. Bên cạnh đó, Hyundai Grand i10 còn được tích hợp chức năng ga tự động Cruise Control. Đây là những tính năng chưa có trên bất kỳ mẫu xe hạng A nào tại Việt Nam.
“Trái tim” của Hyundai Grand i10 là động cơ 4 xi-lanh 1.2L MPI, tạo ra công suất tối đa 82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Động cơ này đi kèm với hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước.
Những trang bị an toàn trên Hyundai Grand i10 cũng đủ sức hấp dẫn để khiến Kia Morning phải e ngại với: Cảm biến áp suất lốp, 2 túi khí, hệ thống chống trộm Immobilizer, hệ thống camera và cảm biến lùi, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống hỗ trợ lực phanh BA, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống chống bó cứng phanh ABS.
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
