Xe ga 160cc giá 56,3 triệu đồng đẹp hoài cổ, trang bị ABS 2 kênh như Honda SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Air Blade

Xe ga 160cc đẹp hoài cổ, trang bị ABS 2 kênh như Honda SH

Gran Turismo 2026

Royal Alloy, thương hiệu xe máy đến từ Vương quốc Anh, chuyên sản xuất các dòng xe tay ga cao cấp mang phong cách hoài cổ vừa chính thức trình làng mẫu xe tay ga Gran Turismo 2026 mới tại Malaysia. Giống như Honda SH, mẫu xe Royal Alloy Gran Turismo mới cũng sẽ được phân phối với 2 phiên bản 125S và 160S.

Gran Turismo 125S có các tùy chọn màu Bạc mờ, Hồng và Trắng ngà, trong khi phiên bản 160S có các màu Xám thiên thạch, Vàng chanh và Xanh ngọc đậm. Gran Turismo 125S và 160S hiện đều sẽ được hưởng chế độ bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km đối với các lỗi sản xuất.

Mẫu xe Gran Turismo mới được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng chất lỏng, với phiên bản 125S có dung tích 124 cc và phiên bản 160S có dung tích 158 cc. Phiên bản 125S có công suất tối đa 13,14 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 12 Nm tại 6.500 vòng/phút, trong khi phiên bản 160S đạt 16,9 mã lực tại 8.500 vòng/phút và 13,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Sức mạnh được động cơ sản sinh ra sẽ thông qua hộp số CVT và hệ thống truyền động bằng dây đai để truyền đến bánh sau.





Royal Alloy Gran Turismo sử dụng bộ mâm xe 12 inch, đi kèm với lốp có kích thước 120/70 ở cả bánh trước và sau. Hệ thống phanh sử dụng phanh đĩa đơn thủy lực ở cả 2 bánh, với cùng đường kính đĩa 220 mm. Điều đáng chú ý là Gran Turismo dù giá rẻ hơn nhiều so với Honda SH, nhưng vẫn được trang bị tiêu chuẩn hệ thống ABS 2 kênh. Về hệ thống treo, xe được trang bị phuộc ống lồng ở phía trước và giảm xóc đôi ở phía sau.

Trọng lượng của Gran Turismo 125S là 145 kg, trong khi phiên bản 160S nặng 152 kg. Chiều cao yên xe theo công bố của hãng ở mức 750 mm và dung tích bình xăng là 9 lít. Xe có cốp chứa đồ được bố trí dưới yên xe, đủ lớn để cất được một mũ bảo hiểm 3/4.





Thông tin vận hành được hiển thị trên bảng đồng hồ kỹ thuật số màn hình TFT màu, có chức năng phản chiếu màn hình điện thoại thông minh của người dùng. Royal Alloy Gran Turismo cũng có chìa khóa thông minh, cho phép khởi động không cần cắm chìa khóa cơ. Ngoài ra, Gran Turismo 160S còn được trang bị thêm camera hành trình phía trước và đèn LED chạy ban ngày (DRL).

Giá xe ga Royal Alloy Gran Turismo

Royal Alloy Gran Turismo mới cũng sẽ được phân phối với 2 phiên bản 125S và 160S, có giá bán lần lượt tương ứng là 9.800 RM và 12.800 RM (khoảng 56,3 triệu đồng và 73,5 triệu đồng tiền Việt). Giá bán này chưa bao gồm thuế đường bộ, phí đăng ký và bảo hiểm.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.