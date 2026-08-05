Giá vàng hôm nay 5/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138-141 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (5/8) lúc 9h, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138-141 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 137-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 của Doji cũng tăng 500.000 đồng/lượng so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 138-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay tăng 500.000 đồng/lượng so với mức chốt hôm qua, lên mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 4/8 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động trái chiều.

Đến cuối phiên 4/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở chiều mua vào nhưng giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Chiều 4/8, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 136,5-140 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở chiều mua vào nhưng giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng ở chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 4/8 ở mức 26.080 đồng/USD (mua vào) và 26.110 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, lúc 11h, giá vàng thế giới tăng phi mã lên 4.128 USD/ounce.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h30 ngày 4/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.089 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.135 USD/ounce.

So với mức giá đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 5,7%, tương ứng mất 246 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,4 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 10 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên chiều 4/8.