Giá xe Honda Lead mới nhất tháng 8/2026 rẻ gần bằng Vision

Nguyên nhân giá xe Honda Vision ở đại lý giảm sâu, rẻ dưới đề xuất GĐXH - Giá xe Honda Vision luôn có mức giá bán tại đại lý cao hơn niêm yết, tuy nhiên xu hướng này đang thay đổi ở tháng 8/2026.

Giá xe Honda Lead mới nhất tháng 8

Lead là mẫu xe ga bán chạy của Honda

Trong tháng 8, Honda Việt Nam giữ nguyên giá niêm yết của toàn bộ các phiên bản so với tháng trước. Cụ thể, phiên bản Tiêu chuẩn có giá 39.753.818 đồng, phiên bản Cao cấp có giá 41.913.818 đồng và phiên bản Đặc biệt được niêm yết ở mức 45.841.091 đồng.

Khảo sát tại các đại lý cho thấy giá bán thực tế của Honda Lead trong tháng 8/2026 không có biến động so với tháng trước. Tuy nhiên, mẫu xe vẫn được bán cao hơn giá đề xuất từ 4.746.182 đến 10.958.909 đồng, trong đó phiên bản Đặc biệt ghi nhận mức chênh lệch cao nhất.

Bảng giá xe Honda Lead

Bảng giá Honda Lead mới nhất tháng 8/2026 (ĐVT: đồng)

Đánh giá xe Honda Lead

Honda Lead tiếp tục được phân phối tại thị trường Việt Nam trong tháng 8/2026 với 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt. Mẫu xe có 5 tùy chọn màu sắc gồm: đỏ đen, trắng đen, xanh đen, bạc đen và đen nâu.

Honda Lead là một trong những mẫu xe tay ga đô thị bán chạy của hãng nhờ thiết kế thanh lịch, hướng đến tính thực dụng. Xe sở hữu những đường nét mềm mại, thân xe rộng rãi cùng hệ thống đèn LED hiện đại, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày của nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là người đi làm và phụ nữ.

Honda Lead 2026

Về vận hành, Honda Lead được trang bị động cơ eSP+ 125cc, cho khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Xe cũng tích hợp nhiều tiện ích như khóa thông minh Smart Key, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, hộc chứa đồ dung tích lớn và bảng đồng hồ hiện đại, mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện.

Lưu ý, bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Giá bán thực tế có thể thay đổi tùy theo từng đại lý, khu vực và thời điểm mua xe. Người tiêu dùng nên liên hệ trực tiếp các đại lý Honda ủy quyền để cập nhật mức giá và chương trình ưu đãi mới nhất.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



