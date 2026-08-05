Lái xe máy điện giá chỉ 20 triệu đồng thiết kế cổ điển, công nghệ thông minh vượt tầm, rẻ như Wave Alpha

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Xe máy điện thiết kế cổ điển, công nghệ thông minh vượt tầm

Xe máy điện YADEA Orla P phù hợp với học sinh từ 16 tuổi

Theo Công ty sản xuất xe máy điện YADEA Việt Nam, YADEA Orla P là một trong những mẫu xe máy điện nổi bật ở phân khúc phổ thông nhờ phong cách thiết kế cổ điển kết hợp hàng loạt trang bị hiện đại. Không chỉ hướng đến người dùng trẻ yêu thích sự khác biệt, mẫu xe còn có mức giá khá dễ tiếp cận, phù hợp với học sinh, sinh viên và người thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Theo quy định hiện hành, YADEA Orla P thuộc nhóm xe gắn máy điện có tốc độ thiết kế không vượt quá 50 km/h. Điều này đồng nghĩa người từ đủ 16 tuổi trở lên có thể điều khiển xe mà không cần giấy phép lái xe.

Đây là lợi thế giúp Orla P trở thành lựa chọn được nhiều phụ huynh cân nhắc khi tìm kiếm phương tiện đi học cho con em.

Điểm thu hút nhất trên YADEA Orla P chính là ngoại hình mang phong cách cổ điển châu Âu với các đường nét bo tròn mềm mại tạo cảm giác thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung.

Xe sở hữu nhiều phối màu thời trang, phù hợp với cả nam và nữ.





Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED Projector hình chữ V. Theo công bố của nhà sản xuất, hệ thống chiếu sáng này đạt cường độ lên tới 20.000 candela, có khả năng chiếu xa khoảng 55 m và vùng sáng rộng khoảng 10 m giúp người lái quan sát tốt hơn khi di chuyển vào ban đêm.

Thiết kế sàn để chân rộng kết hợp chiều cao yên khoảng 760 mm mang lại tư thế ngồi thoải mái cho nhiều đối tượng sử dụng.

Yên xe được thiết kế khá dày, trong khi gác chân sau có thể gập gọn khi không sử dụng, tăng tính thẩm mỹ cho tổng thể.

Cốp xe với dung tích 17 lít

Bên dưới yên là khoang chứa đồ dung tích 17 lít, đủ để cất giữ mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân.

Ngoài ra, phía trước còn có hộc chứa đồ nhỏ tích hợp cổng sạc USB giúp người dùng sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khi cần thiết.

Một điểm cộng khác là bảng đồng hồ LCD kích thước 5,91 inch, hiển thị đầy đủ các thông số như tốc độ, dung lượng pin, quãng đường, chế độ lái và các cảnh báo vận hành.

Động cơ 1.700W, kết nối điện thoại và nhiều công nghệ thông minh

YADEA Orla P được trang bị động cơ điện GTR độc quyền của hãng với công suất tối đa 1.700W.

Theo thông số kỹ thuật, xe đạt tốc độ tối đa 48 km/h, phù hợp với nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển hằng ngày trong nội đô.

Động cơ còn được tích hợp công nghệ thu hồi năng lượng khi giảm tốc, góp phần tối ưu hiệu suất sử dụng điện.

Xe sử dụng bộ ắc quy Graphene TTFAR 60V22Ah, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 65 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn.

Thời gian sạc đầy khoảng 7-8 giờ, phù hợp để sạc qua đêm tại nhà.

Theo YADEA- Tập đoàn chuyên sản xuất và phân phối xe máy điện và xe đạp điện thông minh hàng đầu thế giới , công nghệ Graphene TTFAR giúp tăng khoảng 30% dung lượng lưu trữ so với ắc quy truyền thống, đồng thời kéo dài tuổi thọ lên gấp nhiều lần.

Bên cạnh khả năng vận hành, Orla P còn được tích hợp nền tảng kết nối thông minh YADEA AiGO.

Động cơ còn được tích hợp công nghệ thu hồi năng lượng khi giảm tốc, góp phần tối ưu hiệu suất sử dụng điện.

Thông qua ứng dụng trên điện thoại, người dùng có thể: Kết nối xe bằng Bluetooth; Mở khóa thông minh; Định vị vị trí xe; Kích hoạt chống trộm; Tìm xe từ xa; Theo dõi tình trạng vận hành; Quản lý nhiều tài khoản sử dụng trong gia đình.

Ngoài ra, xe còn hỗ trợ nhiều phương thức mở khóa gồm chìa khóa cơ, remote, khóa núm xoay và mở khóa thông minh qua ứng dụng.

Về an toàn, YADEA Orla P sử dụng phanh đĩa phía trước kết hợp phanh tang trống phía sau, đáp ứng tốt nhu cầu dừng xe trong điều kiện vận hành thông thường.

Xe sử dụng bánh kích thước 12 inch, đi kèm lốp không săm 90/80-12 ở cả hai bánh giúp tăng độ bám đường và hạn chế nguy cơ mất áp suất khi cán phải vật nhọn.

Động cơ cũng đạt chuẩn chống nước IPX7 giúp xe hoạt động ổn định khi gặp mưa hoặc đi qua những đoạn đường ngập nhẹ.

Giá xe máy điện YADEA Orla P

Theo công bố từ YADEA Việt Nam, Orla P có giá niêm yết 21,69 triệu đồng, đã bao gồm VAT, bộ ắc quy Graphene TTFAR và bộ sạc chính hãng.

Khảo sát tại nhiều đại lý cho thấy mẫu xe này thường xuyên được áp dụng các chương trình ưu đãi, đưa giá bán thực tế xuống còn khoảng 20 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết.

Ở tầm giá này, người dùng không chỉ sở hữu một mẫu xe điện có thiết kế thời trang mà còn được trang bị nhiều tiện ích vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe đắt tiền hơn.

Nhìn chung, với mức giá thực tế chỉ khoảng 20 triệu đồng, YADEA Orla P mang đến khá nhiều giá trị cho người sử dụng. Đối với học sinh từ đủ 16 tuổi, sinh viên hay người cần một phương tiện tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi và tính thẩm mỹ, YADEA Orla P là cái tên rất đáng cân nhắc.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.