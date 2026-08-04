Cạnh tranh Mitsubishi Xpander, MPV 7 chỗ giá 434 triệu đồng, trang bị hiện đại phù hợp gia đình di chuyển

Lý do giá MPV 7 chỗ Toyota Veloz Cross bất ngờ giảm sốc, rẻ hơn cả Mitsubishi Xpander GĐXH - Giá MPV 7 chỗ Toyota Veloz Cross đang vô cùng hấp dẫn nhờ giảm tới 100% phí trước bạ, đưa MPV 7 chỗ rẻ hơn cả Mitsubishi Xpander.

MPV 7 chỗ trang bị hiện đại phù hợp gia đình di chuyển

BYD M6 DM 2026 tiếp tục trở thành tâm điểm tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026 2026.

Sau khi chính thức trình làng tại Indonesia vào tháng trước, BYD M6 DM 2026 tiếp tục trở thành tâm điểm tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026 2026. Đây là mẫu MPV plug-in hybrid đầu tiên được BYD phân phối tại thị trường này, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa của hãng xe Trung Quốc. Với mức giá dễ tiếp cận cùng cấu hình 7 chỗ, BYD M6 DM được định vị là một xe gia đình hướng đến nhóm khách hàng đang cân nhắc những cái tên quen thuộc như Mitsubishi Xpander.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa BYD M6 DM và nhiều mẫu MPV phổ thông, trong đó có Xpander, nằm ở hệ thống truyền động. Thay vì chỉ sử dụng động cơ đốt trong, mẫu xe mới của BYD được trang bị hệ thống truyền động Dual Mode thế hệ thứ năm, kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện nhằm cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như mang đến trải nghiệm vận hành linh hoạt hơn.

Cụ thể, mô-tơ điện của xe tạo ra công suất 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm, kết hợp động cơ xăng hút khí tự nhiên 4 xi-lanh dung tích 1.5L cho công suất 101 mã lực và mô-men xoắn 126 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh xe thông qua hộp số hybrid chuyên dụng DHT một cấp. Theo công bố của BYD, mẫu MPV này có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 9,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 170 km/h.

Khả năng vận hành bằng điện cũng là lợi thế đáng chú ý của BYD M6 DM. Các phiên bản Classic sử dụng pin Blade LFP cho phép xe di chuyển khoảng 45 km ở chế độ thuần điện theo tiêu chuẩn NEDC. Trong khi đó, các phiên bản Cross được trang bị bộ pin dung lượng 18,3 kWh, giúp phạm vi hoạt động thuần điện tăng lên 110 km theo chuẩn NEDC, tương đương khoảng 90 km nếu quy đổi sang tiêu chuẩn WLTP.

Khả năng vận hành bằng điện cũng là lợi thế đáng chú ý của BYD M6 DM.

Toàn bộ các phiên bản đều hỗ trợ sạc AC công suất tối đa 3,3 kW. Riêng các bản sử dụng pin dung lượng lớn còn được trang bị sạc nhanh DC công suất tối đa 26 kW và tích hợp công nghệ Vehicle-to-Load (V2L), cho phép sử dụng nguồn điện từ xe để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài trong những chuyến dã ngoại hoặc khi cần nguồn điện dự phòng. Đây là trang bị mang lại lợi thế cho một mẫu xe gia đình thường xuyên phục vụ các chuyến đi xa.

Để phù hợp với hệ thống truyền động plug-in hybrid, BYD cũng điều chỉnh thiết kế ngoại thất so với phiên bản thuần điện. Xe sử dụng lưới tản nhiệt cỡ lớn dạng mở nhằm tăng hiệu quả làm mát cho động cơ xăng, kết hợp các khe hút gió hình chữ L, cụm đèn pha thanh mảnh và dải trang trí màu bạc đặc trưng.

Ở các phiên bản Cross, phong cách SUV được thể hiện rõ hơn thông qua bộ ốp nhựa đen quanh thân xe, viền hốc bánh mở rộng và giá nóc. Những phiên bản này còn sở hữu đèn pha LED, dải đèn hậu LED kéo dài toàn bộ chiều rộng xe cùng bộ mâm hợp kim 17 inch kiểu turbine, trong khi các bản Classic sử dụng mâm 16 inch.

Không gian nội thất vẫn theo phong cách tối giản quen thuộc

Không gian nội thất vẫn theo phong cách tối giản quen thuộc của BYD nhưng được tinh chỉnh để tăng tính thực dụng. Cần số được chuyển từ bệ trung tâm lên cột lái, giúp mở rộng diện tích chứa đồ ở khu vực giữa hai ghế trước. Phiên bản Cross Superior còn được trang bị sạc điện thoại không dây chuẩn Qi.

Phía sau vô-lăng, cụm đồng hồ analog trên phiên bản cũ được thay bằng màn hình kỹ thuật số 10,25 inch ở bản Cross. Màn hình giải trí trung tâm có hai kích thước 10,1 inch và 12,8 inch tùy phiên bản, tuy nhiên không còn hỗ trợ khả năng xoay ngang - dọc như một số mẫu xe BYD khác.

Đúng với định hướng của một xe gia đình, BYD M6 DM được bố trí 7 chỗ ngồi tiêu chuẩn. Riêng phiên bản Cross Superior Captain sử dụng cấu hình 6 chỗ với hai ghế thương gia độc lập ở hàng ghế thứ hai. Nội thất bọc da nhân tạo màu nâu là trang bị riêng của dòng Cross. Khoang hành lý có dung tích 192 lít khi sử dụng đủ ba hàng ghế và tăng lên 580 lít sau khi gập hàng ghế thứ ba, đáp ứng tốt nhu cầu chở hành lý cho cả gia đình.

, BYD M6 DM được bố trí 7 chỗ ngồi tiêu chuẩn.

Ở khía cạnh an toàn, ngoại trừ bản Classic Standard, tất cả các phiên bản còn lại đều được trang bị 6 túi khí. Đặc biệt, bản Cross Superior sở hữu gói hỗ trợ lái tiên tiến với hàng loạt tính năng như phanh khẩn cấp tự động (AEB), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn đường, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau kết hợp phanh tự động và cảnh báo mở cửa an toàn.

Giá MPV 7 chỗ BYD M6 DM 2026

Tại Indonesia, BYD M6 DM 2026 có giá từ 298 triệu Rupiah (khoảng 434 triệu đồng) cho bản Classic Standard. Phiên bản Classic Dynamic có giá 318 triệu Rupiah (463 triệu đồng), Cross Advanced ở mức 360 triệu Rupiah (524 triệu đồng) và Cross Superior là 390 triệu Rupiah (568 triệu đồng). Với lợi thế về hệ thống truyền động plug-in hybrid, khả năng chạy điện và mức giá cạnh tranh, BYD M6 DM hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ, đồng thời tạo thêm sức ép lên Mitsubishi Xpander tại thị trường Đông Nam Á.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer





Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.



