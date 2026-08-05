Xe ga 125cc của Honda tại Việt Nam giá 42 triệu đồng đẳng cấp hơn Air Blade, rẻ hơn SH Mode

Xe ga 125cc của Honda tại Việt Nam đẳng cấp hơn Air Blade





Honda Vario 125 phiên bản 2027

Về thiết kế, Honda Vario 125 phiên bản 2027 được làm mới toàn diện về thiết kế, bổ sung phiên bản Street với ghi đông trần lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, đồng thời nâng cấp động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4 trên tất cả các phiên bản.

Được định vị dành cho những khách hàng trẻ yêu thích phong cách đường phố và mong muốn thể hiện cá tính riêng, Vario 125 2027 tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế góc cạnh đặc trưng nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và mạnh mẽ hơn. Các đường nét thân xe trở nên sắc sảo, gọn gàng, kết hợp cùng sàn để chân phẳng nhằm tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Honda Vario 125 phiên bản 2027 được làm mới toàn diện về thiết kế

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Vario 125 2027 là sự xuất hiện của phiên bản Street với thiết kế ghi đông trần hoàn toàn mới. Lấy cảm hứng từ những mẫu xe mang phong cách street bike, ghi đông trần không chỉ tạo diện mạo cá tính mà còn mang lại tư thế lái tự nhiên, thoải mái và cảm giác kết nối rõ nét hơn giữa người điều khiển với chiếc xe. Trong khi đó, phiên bản Đặc biệt được làm mới bằng các phối màu hiện đại kết hợp lớp sơn nhám cao cấp, hướng đến những khách hàng yêu thích vẻ ngoài thể thao nhưng vẫn tinh tế.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Vario 125 2027 là sự xuất hiện của phiên bản Street với thiết kế ghi đông trần hoàn toàn mới.

Honda cũng thiết kế lại bộ tem trên phần đầu và thân xe theo phong cách trẻ trung với các mảng đồ họa sắc nét. Riêng phiên bản Street có thêm hai phối màu mới gồm Đen vành cam và Đen vành trắng, trong đó màu sơn, bộ tem và màu vành được phối đồng bộ nhằm tạo nên tổng thể đậm chất đường phố và tăng khả năng nhận diện.

Hệ thống chiếu sáng trên xe được trang bị hoàn toàn bằng công nghệ LED với dải đèn định vị mang nhận diện hình chữ "V" mới. Cụm đèn trước và đèn hậu có thiết kế thanh mảnh, sắc nét, trong khi phanh đĩa trước dạng lượn sóng, vành xe thể thao cùng lốp không săm bản rộng góp phần tăng khả năng bám đường và mang lại cảm giác vận hành ổn định. Phía trước xe còn được bố trí móc treo đa năng, hỗ trợ người dùng mang theo các vật dụng cá nhân trong quá trình di chuyển.





Hệ thống chiếu sáng trên xe được trang bị hoàn toàn bằng công nghệ LED

Bên cạnh những thay đổi về ngoại hình, Vario 125 2027 còn được nâng cấp động cơ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4. Xe tiếp tục sử dụng động cơ 125 cc kết hợp hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, giúp giảm tiêu hao nhiên liệu, hạn chế tiếng ồn khi dừng chờ và nâng cao hiệu quả vận hành. Theo Honda Việt Nam, việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới không chỉ góp phần giảm tác động đến môi trường mà còn thể hiện định hướng phát triển các sản phẩm thân thiện và bền vững hơn.

Vario 125 2027 còn được nâng cấp động cơ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4.

Về tiện ích, Vario 125 2027 được trang bị cụm đồng hồ LCD toàn phần hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành như tốc độ, quãng đường và mức tiêu thụ nhiên liệu. Hộc chứa đồ dưới yên có dung tích 18 lít, đủ để chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân.





Vario 125 2027 được trang bị cụm đồng hồ LCD toàn phần hiển thị

Cổng sạc USB Type-C thay thế chuẩn USB Type-A trước đây giúp việc sạc các thiết bị điện tử trở nên thuận tiện hơn. Xe cũng tiếp tục được trang bị khóa thông minh Smart Key với chức năng định vị xe, mở khóa từ xa và báo động chống trộm, cùng hệ thống phanh kết hợp CBS nhằm nâng cao khả năng kiểm soát khi phanh.

Giá xe ga 125cc Honda Vario 2027

Honda Vario 125 phiên bản 2027 đã chính thức được bán ra thị trường từ tháng 8/2026 thông qua hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc.

Honda cũng công bố giá bán Vario 125 tại Việt Nam với mức giá cụ thể như sau:

Phiên bản Street: 42.895.637 đồng (VAT 8%)

Phiên bản Đặc biệt: 41.913.818 đồng (VAT 8%)

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



