Xe máy điện Honda sắp về Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, cốp rộng, đi 80km/lần sạc, giá rẻ chỉ 27 triệu đồng

Xuất hiện xe máy điện Honda đi 145km/sạc, cốp rộng hơn SH, giá chỉ 27 triệu đồng? GĐXH - Xe máy điện mới của Honda có tên QC3, sở hữu phạm vi hoạt động khoảng 145 km/lần sạc và cốp rộng 32 lít.

Xe máy điện Honda sắp về Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, cốp rộng, đi 80km/lần sạc

Xe máy điện Honda QC1 sắp cập bến thị trường Việt?

Honda QC1 đang trở thành cái tên thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng sau khi Honda Việt Nam hé lộ kế hoạch mở rộng danh mục xe máy điện trong thời gian tới. Với định hướng tập trung vào phân khúc có giá dưới 30 triệu đồng – nhóm sản phẩm đang có nhu cầu cao trên thị trường – QC1 được đánh giá là ứng viên sáng giá nhờ mức giá dễ tiếp cận cùng thông số phù hợp với nhu cầu đi lại trong đô thị.

Trong một chia sẻ gần đây, bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Honda Việt Nam, cho biết hãng đang nghiên cứu bổ sung thêm các mẫu xe máy điện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng trong nước.

Theo đại diện Honda, phân khúc xe máy điện có giá dưới 30 triệu đồng đang nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng, đặc biệt là học sinh, sinh viên và những người thường xuyên di chuyển trong thành phố.

Từ định hướng này, nhiều ý kiến cho rằng Honda QC1 có nhiều khả năng sẽ được lựa chọn để phân phối tại Việt Nam trong thời gian tới.

Honda QC1 sở hữu ngoại hình tối giản nhưng hiện đại, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Mẫu xe vốn được Honda phát triển cho thị trường Ấn Độ với mục tiêu phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày ở đô thị. Nhờ tốc độ tối đa khoảng 50 km/h, QC1 cũng phù hợp với nhóm người dùng từ đủ 16 tuổi theo quy định hiện hành nếu đáp ứng các điều kiện về xe gắn máy.

Honda QC1 sở hữu ngoại hình tối giản nhưng hiện đại, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.826 x 701 x 1.129 mm giúp việc luồn lách trong phố hoặc quay đầu xe trở nên thuận tiện hơn. Đây cũng là lợi thế đối với người có vóc dáng nhỏ hoặc thường xuyên sử dụng xe trong điều kiện giao thông đông đúc.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên QC1 là khoang chứa đồ dưới yên dung tích 26 lít.

Honda còn bố trí thêm hộc chứa đồ phía trước dung tích 1,45 lít

Con số này lớn hơn đáng kể so với 18 lít của Honda Vision – mẫu xe tay ga bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam. Với dung tích này, người dùng có thể để vừa mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân như áo mưa, balô hoặc túi xách nhỏ.

Ngoài cốp chính, Honda còn bố trí thêm hộc chứa đồ phía trước dung tích 1,45 lít, tích hợp cổng sạc USB Type-C để sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khi cần thiết.

Xe sử dụng màn hình LCD kích thước 5 inch hiển thị đầy đủ tốc độ, mức pin và các thông tin vận hành với giao diện trực quan, dễ quan sát.

Honda QC1 sử dụng mô-tơ điện đặt trong bánh sau (in-wheel motor), có công suất cực đại 1,8 kW và mô-men xoắn cực đại 77 Nm.

Xe cung cấp hai chế độ vận hành gồm Standard và Econ giúp người dùng có thể lựa chọn giữa hiệu suất và khả năng tiết kiệm năng lượng tùy theo nhu cầu sử dụng.

Đi được 80 km mỗi lần sạc

Nguồn điện được cung cấp bởi bộ pin Lithium-ion dung lượng 1,5 kWh, đạt tiêu chuẩn chống nước IP67.

Theo công bố từ Honda, xe có thể di chuyển khoảng 80km/lần sạc đầy, đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm hoặc đi lại hằng ngày trong thành phố.

QC1 sử dụng bộ sạc rời công suất 330W. Thời gian sạc từ 0 lên 80% khoảng 4,3 giờ, trong khi sạc đầy pin cần khoảng 6,5 giờ. Với thời gian này, người dùng hoàn toàn có thể cắm sạc qua đêm để sử dụng cho ngày hôm sau.

Giá xe máy điện Honda QC1

Tại thị trường Ấn Độ, Honda QC1 được bán với giá khoảng 90.000 Rupee, tương đương khoảng 27-28 triệu đồng.

Nếu được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, giá bán nhiều khả năng sẽ tăng lên khoảng 35-40 triệu đồng do chịu thêm các loại thuế, phí và chi phí vận chuyển.

Trong trường hợp Honda Việt Nam lựa chọn phương án lắp ráp trong nước, mức giá có thể được duy trì trong khoảng 28-32 triệu đồng, đúng với định hướng phát triển dòng xe điện phổ thông mà hãng từng chia sẻ.

Bên cạnh yếu tố giá bán, Honda QC1 còn sở hữu nhiều lợi thế như thiết kế nhỏ gọn, cốp chứa đồ lớn, khả năng vận hành phù hợp với giao thông đô thị và chi phí sử dụng thấp. Đây đều là những tiêu chí được nhiều người dùng Việt quan tâm khi lựa chọn xe máy điện.

Trong bối cảnh thị trường xe hai bánh đang chuyển dịch mạnh sang xu hướng điện hóa, sự xuất hiện của QC1 nếu trở thành hiện thực sẽ giúp Honda mở rộng danh mục sản phẩm, đồng thời tăng sức cạnh tranh với nhiều mẫu xe điện phổ thông đang có mặt trên thị trường. Với mức giá dự kiến dưới 30 triệu đồng cùng những trang bị thực dụng, Honda QC1 được kỳ vọng sẽ trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và những người cần một phương tiện di chuyển gọn nhẹ trong đô thị.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.