Giá vàng hôm nay 4/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji niêm yết ra sao?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137-140 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (4/8), lúc 9h31', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137-140 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 136-139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng hạ 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và rẻ hơn 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua.

Trong khi đó, đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 của Doji vẫn giữ nguyên mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 3/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,5-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 138-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay giá vàng giao dịch quanh mốc 4.060 USD/ounce.

Lúc 21h ngày 3/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.030 USD/ounce, tăng 10 USD. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 8/2026 giao dịch ở mức 4.084 USD/ounce