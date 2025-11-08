Giá vàng hôm nay (8/11): Ngày cuối tuần vàng có đua theo giá thế giới?
GĐXH - Giá vàng hôm nay 8/11, giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á mở cửa phiên hôm nay tiếp tục tăng mạnh, hiện đã vượt mốc 4.000 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo giá vàng thế giới.
Giá vàng miếng tăng đột biến
Kết thúc phiên 7/11, giá vàng miếng được các nhà vàng điều chỉnh tăng đáng kể. Khảo sát vào 19h tối 7/11, giá vàng miếng được SJC niêm yết ở mức 146,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào so với phiên sáng.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn không có nhiều biến động. Giá vàng nhẫn cũng được SJC tiếp tục niêm yết ở mức 143,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 145,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được niêm yết ở mức 145,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn ở mức 145,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 144,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Tại DOJI, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào so với phiên sáng.
Giá vàng thế giới tăng nhẹ
Đầu ngày 8/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 4.000 USD/ounce, tăng 22 USD so với mức mức giá mở cửa hôm trước là 3.978 USD/ounce.
Đà tăng của giá vàng hôm nay được hỗ trợ bởi chỉ số Dollar Index (DXY) lùi về dưới ngưỡng 104 điểm – mức thấp nhất trong gần 3 tuần qua, cùng với giá dầu thô vọt lên trên 82 USD/thùng do lo ngại nguồn cung từ Trung Đông và nhu cầu sưởi ấm tăng cao khi mùa đông đến gần.
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục biến động dữ dội, với chỉ số S&P 500 giảm hơn 1,2%, kéo theo dòng tiền chảy vào các tài sản an toàn như vàng
Theo báo cáo quý III/ 2025 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố tuần trước, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua ròng 220 tấn vàng. Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan dẫn đầu các quốc gia mua vàng, nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD.
