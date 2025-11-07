Trải nghiệm xe ga Honda Lead 2026 giá 40,29 triệu đồng ở Việt Nam đẹp long lanh, cốp rộng, phanh ABS, trang bị chẳng kém SH

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode GĐXH - Xe ga Honda Vision phiên bản 2026 với thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn LEAD và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ 33 triệu đồng.

Xe ga Honda Lead 2026 ở u8Việt Nam đẹp long lanh, cốp siêu rộng, phanh ABS, trang bị chẳng kém SH

Honda Lead bản nâng cấp ra mắt Việt Nam. Ảnh: Honda





Bản nâng cấp Honda Lead mới nhận được sự quan tâm của giới truyền thông và khách hàng trong nước.

Về diện mạo tổng thể, Honda Lead vẫn giữ phong cách quen thuộc: gọn gàng, hướng đến tính tiện dụng và phù hợp với vóc dáng người dùng châu Á. Tuy nhiên, ở phiên bản mới, Honda đã thực hiện một số thay đổi để tạo cảm giác hiện đại hơn.

Logo trên thân xe được tinh chỉnh tùy theo phiên bản. Ảnh: Honda





Điểm nổi bật của Lead là logo được làm mới, tinh chỉnh riêng cho từng phiên bản. Cụ thể, logo trên bản bản Tiêu chuẩn và Cao cấp được phối màu bạc ánh kim. Trong khi phiên bản Đặc biệt có logo được phối màu vàng ánh kim trên nền Đen mờ, Xanh đen; mạ chrome tối màu trên nền xe Bạc mờ.

Bên cạnh đó, Lead 2026 tiếp tục giữ cách bố trí cốp, yếm xe và đường nét thân xe quen thuộc, vốn được người dùng đánh giá cao nhờ phù hợp với phong cách lịch thiệp, nữ tính. Đèn LED, mặt nạ trước và cụm đèn hậu gần như không thay đổi quá nhiều, cho thấy Honda hướng tới việc "giữ chất" ổn định thay vì lột xác hoàn toàn.

Cốp xe rộng rãi luôn là ưu điểm của Honda Lead. Ảnh: Honda





Honda Lead từ lâu nổi tiếng nhờ tính thực dụng và phiên bản mới tiếp tục phát huy thế mạnh này. Hộc đựng đồ phía trước được thiết kế rộng hơn, tích hợp cổng sạc Type-C, cho phép người dùng dễ dàng sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khi di chuyển.

Điểm đáng chú ý nhất tiếp tục đến từ cốp chứa đồ dung tích 37 lít, gần như lớn nhất trong phân khúc xe tay ga đô thị cỡ nhỏ tại Việt Nam. Không gian này đủ để chứa hai mũ bảo hiểm cả đầu và nhiều vật dụng cá nhân. Hãng xe Nhật cũng bổ sung thêm đèn chiếu sáng bên trong cốp và tấm chia khoang giúp sắp xếp đồ khoa học hơn.

Phiên bản cao cấp trang bị phanh ABS. Ảnh: Honda





Ngoài ra, mẫu xe vẫn duy trì chìa khóa thông minh Smart Key trên các phiên bản cao cấp.

Honda Lead sử dụng động cơ 125cc eSP+, xi-lanh đơn, 4 kỳ. Động cơ này cung cấp công suất tối đa 11 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11,7Nm. Hãng cho biết, mức tiêu hao nhiên liệu của xe đạt 2,1 lít/100km.

Hệ thống phanh ABS tiếp tục được trang bị trên phiên bản Đặc biệt, giúp xử lý các tình huống phanh khẩn cấp, đặc biệt tại điều kiện đường trơn trượt hoặc khi di chuyển trong đô thị đông đúc. Các phiên bản còn lại sử dụng hệ thống phanh CBS quen thuộc, đủ đáp ứng nhu cầu vận hành cơ bản.

Honda Lead cũng có cảnh báo khóa điện thông minh trên ứng dụng My Honda+ đối với bản cao cấp, giúp người dùng quản lý xe dễ dàng hơn.

Giá xe ga Honda Lead 2026

Giá bán của Honda Lead bản mới tăng nhẹ 730.000-850.000 so với trước đó. Cụ thể, bản Tiêu chuẩn có giá 40,29 triệu đồng, bản Cao cấp giá 42,49 triệu đồng, bản Đặc biệt 46,49 triệu đồng. Theo kế hoạch, những chiếc Honda Lead đầu tiên sẽ có mặt tại đại lý từ ngày 8/11 tới đây.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.