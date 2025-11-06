Hà Nội: Diễn biến giá nhà riêng tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt tháng 11/2025
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục ấm nóng.
Tại thời điểm đầu tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 3 phường mới tại quận Thanh Xuân cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Khương Đình.
Phường Khương Đình hiện nay được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Hạ Đình, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ và xã Tân Triều thuộc quận Thanh Trì cũ và phần còn lại của phường Thanh Xuân Trung và phường Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân cũ.
Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng nhà riêng rao bán nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Thanh Xuân cũ. Giá nhà riêng rao bán tại đây dao động phổ biến từ 180 đến hơn 400 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà 5 tầng, rộng 46m2 nằm trên mặt phố Khương Hạ, phường Khương Đình, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 15,5 tỷ đồng, tương đương 336,96 triệu đồng/m2.
Phường Phương Liệt sau sáp nhập được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khương Mai, phần còn lại của phường Thịnh Liệt, Phương Liệt, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ và phần còn lại của phường Định Công thuộc quận Hoàng Mai cũ. Hiện nay, phường Phương Liệt cũng có số lượng rao bán nhà riêng khá rầm rộ, giá nhà riêng tại khu vực này hiện đang dao động phổ biến từ 180-450 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà 5 tầng, rộng 45m2 nằm trên đường Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt (tức phường Khương Mai, quận Thanh Xuân cũ) hiện đang được rao bán với giá 18,6 tỷ đồng, tương đương 413,33 triệu đồng/m2.
Dù có số lượng nhà riêng rao bán khiêm tốn hơn so với 2 phường trên, tuy nhiên giá rao bán cũng đã thiết lập mặt bằng mới khi dao động từ 170-450 triệu đồng/m2. Chẳng hạn, dù nằm trong ngõ nhưng căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 65m2, sổ đỏ chính chủ tại đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân (tức phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân cũ) hiện đang được rao bán với giá 19,2 tỷ đồng, tương đương 295,38 triệu đồng/m2. Hiện nay phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ).
Sau thời điểm sáp nhập, những căn nhà có giá dưới 5 tỷ đồng gần như vắng mặt tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt.
Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.
Có tới hai ngân hàng trả lãi 6,8% khi gửi 100 triệu đồngGiá cả thị trường - 51 phút trước
GĐXH - Khách hàng gửi từ 100 triệu đồng hiện có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 6,7–6,8%/năm tại 2 ngân hàng này.
SUV cỡ C giá 421 triệu đồng thiết kế hiện đại, sở hữu hệ thống lái tự động, chi trả như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi bán ra ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - SUV cỡ C với 2 động cơ tùy chọn phiên bản thuần điện (BEV) và phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), nội thất nhìn là muốn ‘chốt’,
Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm sốc, rẻ chưa từng có, chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 về giáGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn ở thời điểm này sau khi tiếp tục nhận ưu đãi giảm 100% phí trước bạ.
Giá bạc hôm nay (6/11): Thị trường quốc tế phục hồi nhẹ, kéo giá trong nước tiến sát mốc 51 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Tại các phiên điều chỉnh, giá bạc hôm nay tiếp tục có sự phục hồi, giá bán ra dao động từ 49,9 đến 50,8 triệu đồng/kg.
Giá xe ga Honda mới bán ở Việt Nam đẹp vượt trội, công nghệ đỉnh cao: Rẻ nhất 40,2 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá xe ga SH160i/125i, Air Blade 160/125 và LEAD ABS đã được Honda Vietnam bán từ đầu tháng 11 nhằm tăng lựa chọn cho khách hàng với nhu cầu mua sắm cuối năm nay.
Giá vàng hôm nay: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao khi thế giới bật tăng?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn giảm dần đều, khiến không ít nhà đầu tư lướt sóng chứng kiến túi tiền bốc hơi.
Trải nghiệm xe máy điện của Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, động cơ khỏe, pin bền, rẻ hơn cả Wave AlphaGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, động cơ 1200W, di chuyển 80 km/lần sạc và giá cực học sinh.
Xe ô tô 7 chỗ của Hyundai giảm giá sốc, thấp chưa từng có, trang bị ngang Mitsubishi Xpander, rẻ chỉ như Kia MorningGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô 7 chỗ Hyundai Stargazer đang có mức giá rất hấp dẫn nhờ chương trình ưu đãi lớn.
Giá đất ở tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang biến động mạnhGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji giảm sâu còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm sâu, SJC còn 147 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn có thương hiệu giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng.
Xe ga 110cc của Honda giá 31 triệu đồng đẹp hiện đại, siêu tiết kiệm xăng 1,69L/100 km, rẻ hơn cả VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 110cc của Honda hứa hẹn sẽ khuynh đảo thị trường nhờ mức giá ‘bình dân’.