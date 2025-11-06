Hà Nội: Diễn biến giá nhà riêng tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt tháng 11/2025

Tại thời điểm đầu tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 3 phường mới tại quận Thanh Xuân cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Khương Đình.

Phường Khương Đình hiện nay được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Hạ Đình, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ và xã Tân Triều thuộc quận Thanh Trì cũ và phần còn lại của phường Thanh Xuân Trung và phường Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân cũ.

Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng nhà riêng rao bán nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Thanh Xuân cũ. Giá nhà riêng rao bán tại đây dao động phổ biến từ 180 đến hơn 400 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà 5 tầng, rộng 46m2 nằm trên mặt phố Khương Hạ, phường Khương Đình, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 15,5 tỷ đồng, tương đương 336,96 triệu đồng/m2.

Phường Phương Liệt sau sáp nhập được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khương Mai, phần còn lại của phường Thịnh Liệt, Phương Liệt, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ và phần còn lại của phường Định Công thuộc quận Hoàng Mai cũ. Hiện nay, phường Phương Liệt cũng có số lượng rao bán nhà riêng khá rầm rộ, giá nhà riêng tại khu vực này hiện đang dao động phổ biến từ 180-450 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà 5 tầng, rộng 45m2 nằm trên đường Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt (tức phường Khương Mai, quận Thanh Xuân cũ) hiện đang được rao bán với giá 18,6 tỷ đồng, tương đương 413,33 triệu đồng/m2.

Dù có số lượng nhà riêng rao bán khiêm tốn hơn so với 2 phường trên, tuy nhiên giá rao bán cũng đã thiết lập mặt bằng mới khi dao động từ 170-450 triệu đồng/m2. Chẳng hạn, dù nằm trong ngõ nhưng căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 65m2, sổ đỏ chính chủ tại đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân (tức phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân cũ) hiện đang được rao bán với giá 19,2 tỷ đồng, tương đương 295,38 triệu đồng/m2. Hiện nay phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ).

Sau thời điểm sáp nhập, những căn nhà có giá dưới 5 tỷ đồng gần như vắng mặt tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

