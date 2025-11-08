Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².

Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m².

Cùng chung với tốc độ tăng giá của chung cư khu vực Hà Nội nói chung, giá chung cư trên địa bàn 3 phường mới Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được thành lập từ quận Thanh Xuân cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Theo ghi nhận của anh Vũ Văn Tôn một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội, khu vực quận Thanh Xuân cũ, lượng chung cư sơ cấp mở bán không có nhiều, phần lớn các giao dịch hiện nay đến từ loại hình thứ cấp (tức là các sản phẩm nhà ở đã qua sử dụng). Giá chung cư rao bán tại 3 phường này hiện nay cũng đang dao động phổ biến khoảng 100 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, tại thời điểm đầu tháng 11/2025, các thông tin rao bán chung cư tại khu vực 3 phường mới tại quận Thanh Xuân cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Thanh Xuân.

Hiện nay phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ). Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng chung cư rao bán nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Thanh Xuân cũ. Giá chung cư tại đây dao động phổ biến từ 80-100 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư 2 phòng ngủ, rộng 71,2m2 tại dự án 90 Nguyễn Tuân, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân (tức phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cũ) hiện đang được rao bán với giá 7,2 tỷ đồng, tương đương 101,12 triệu đồng/m2.

Phường Phương Liệt sau sáp nhập được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khương Mai, phần còn lại của phường Thịnh Liệt, Phương Liệt, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ và phần còn lại của phường Định Công thuộc quận Hoàng Mai cũ. Hiện nay, phường Phương Liệt cũng có số lượng rao bán chung cư khá rầm rộ, giá chung cư tại khu vực này hiện đang dao động phổ biến từ 80-110 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư 3 phòng ngủ, rộng 102,5m2 tại dự án The Queen, 360, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt hiện đang được rao bán với giá 11,17 tỷ đồng, tương đương 109 triệu đồng/m2.

Dù có số lượng chung cư rao bán khiêm tốn hơn so với 2 phường trên, tuy nhiên giá chung cư rao bán tại phường Khương Đình cũng đã thiết lập mặt bằng mới khi dao động từ 70-110 triệu đồng/m2. Chẳng hạn, căn chung cư 3 phòng ngủ rộng 83m2 tại dự án Riverside Garden, Phố Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình hiện đang được rao bán với giá 8,98 tỷ đồng, tương đương 108,19 triệu đồng/m2.

Phường Khương Đình hiện nay được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Hạ Đình, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ và xã Tân Triều thuộc quận Thanh Trì cũ và phần còn lại của phường Thanh Xuân Trung và phường Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân cũ.

Như vậy hiện nay giá chung cư tại 3 phường mới Thanh Xuân, Phương Liệt và Khương Đình tương đối cao. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở". Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

