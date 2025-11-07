Giá iPhone 15 giảm bất ngờ, iPhone 15 Pro Max thấp chưa từng có, xứng danh iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam hiện nay
GĐXH - Giá iPhone 15, iPhone 15 Pro Max đang được xả kho cực hấp dẫn, nhất là phiên bản iPhone 15 Pro Max cao cấp, được coi là chiếc iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam hiện nay.
Sau thời gian cháy hàng khi mới mở bán, iPhone 17 đã về hàng dồi dào nhưng vẫn ở mức cao ngất ngưởng. Vì thế, các dòng iPhone cũ lại được nhiều người dùng săn đón hơn vì có trang bị không kém quá nhiều mà giá lại rẻ hơn cả chục triệu. Trong đó, iPhone 15 được coi là dòng sản phẩm cân bằng giữa giá bán và tính năng bậc nhất hiện nay.
Giá iPhone 15 chính hãng VN/A
iPhone 15 - 128GB: 16.690.000 đồng
iPhone 15 - 256GB: 18.490.000 đồng
iPhone 15 - 512GB: 20.990.000 đồng
Đánh giá iPhone 15
iPhone 15 từng là chiếc iPhone bán chạy nhất thế giới, kể cả khi iPhone 16 ra mắt thì nó vẫn bền bỉ nằm trong top doanh số hàng đầu. Hiện tại, iPhone 15 đang là phiên bản có giá bán rẻ nhất của dòng iPhone 15 và lọt top 3 iPhone fullbox rẻ nhất Việt Nam, cùng với iPhone 13 và iPhone 14.
So với iPhone 14, iPhone 15 có thiết kế nổi bật, lột xác với màn hình Dynamic Island hiện đại và chipset mạnh mẽ. Không thể bỏ qua cụm camera cao cấp của iPhone 15 với camera chính 48MP và camera góc rộng 12MP. So sánh với iPhone 16, nước ảnh của iPhone 15 không khác biệt quá nhiều, nếu không quá chú ý thì rất khó để nhận ra.
Giá iPhone 15 Plus chính hãng VN/A
iPhone 15 Plus - 128GB: 17.690.000 đồng
iPhone 15 Plus - 256GB: 21.690.000 đồng
Đánh giá iPhone 15 Plus
iPhone 15 Plus có màn hình và dung lượng pin tương đương bản Pro Max nhưng trang bị giống iPhone 15 tiêu chuẩn. Vì vậy, giá bán của nó cũng rẻ hơn nhiều bản Pro Max cao cấp và là sự lựa chọn hàng đầu của những người thích iPhone màn to pin trâu giá rẻ.
Hơn nữa, sau khi Apple loại bỏ mẫu Plus để thay bằng mẫu Air, iPhone 15 Plus cũng là một trong số những chiếc iPhone màn to có giá đập hộp rẻ nhất thị trường Việt Nam hiện nay.
Giá iPhone 15 Pro chính hãng VN/A
iPhone 15 Pro - 128GB: 23.990.000 đồng
iPhone 15 Pro - 256GB: 26.990.000 đồng
iPhone 15 Pro - 512GB: 32.590.000 đồng
iPhone 15 Pro - 1TB: 34.990.000 đồng
Đánh giá iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro là phiên bản nhỏ gọn, tiết kiệm hơn của iPhone 15 Pro Max về kích thước nhưng tính năng khá tương đương. Khác biệt duy nhất nằm ở camera zoom quang 3x thay vì 5x như bản Max, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm thực tế.
Vì vậy, nó rất phù hợp với những người có bàn tay nhỏ, thích smartphone nhỏ gọn hoặc muốn trải nghiệm camera cao cấp nhưng tài chính không quá rủng rỉnh để chọn bản Pro Max.
Giá iPhone 15 Pro Max chính hãng VN/A
iPhone 15 Pro Max - 256GB: 28.790.00đồng
iPhone 15 Pro Max - 512GB: 31.690.000 đồng
iPhone 15 Pro Max - 1TB: 39.390.000 đồng
Đánh giá iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Max là chiếc iPhone Pro Max fullbox giá rẻ nhất thị trường hiện nay, liên tục giảm sâu tới chục triệu đồng. Hiện tại, giá iPhone 15 Pro Max fullbox chỉ từ 28.8 triệu cho mẫu 256GB, đuổi sát nút đối thủ Galaxy S25 Ultra.
Ngay từ khi ra mắt, iPhone 15 Pro Max đã liên tục lọt top iPhone bán chạy nhất nhờ diện mạo cao cấp, hiệu năng mạnh mẽ và hệ thống camera xịn sò, quay chụp top đầu phân khúc. Không chỉ vậy, nó còn có khung viền titan bền bỉ chẳng kém người anh em iPhone 16 Pro Max, nhất là trong bối cảnh Apple quay về khung viền nhôm cho iPhone 17 Pro Max.
Có nên mua iPhone 15 các dòng?
Nhìn chung, iPhone 15 vẫn là dòng sản phẩm cũ đáng trải nghiệm trong tháng 11/2025, đặc biệt khi nó đang được ưu đãi xả kho với giá cực kỳ hấp dẫn và tính năng không thua nhiều các dòng iPhone mới.
