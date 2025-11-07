Bão số 13 áp sát, hàng thiết yếu được tăng gấp đôi để giữ nguồn cung cho người dân vùng ảnh hưởng
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 dự kiến đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, ngành Công Thương cùng các hệ thống phân phối, bán lẻ lớn trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn giá cả và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân.
Tại các địa phương trọng điểm bão số 13 đi qua như Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Sở Công Thương các tỉnh đã yêu cầu các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chuỗi bán lẻ trên địa bàn xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa với các nhóm mặt hàng thiết yếu như lương thực, mì ăn liền, nước uống, thực phẩm khô, rau củ, đèn pin, pin sạc và nhu yếu phẩm khác.
Đồng thời, các đơn vị logistics được chỉ đạo chủ động phương tiện vận chuyển, bảo đảm hàng hóa kịp thời đến tay người tiêu dùng trong mọi tình huống.
Trước tình huống khẩn cấp trên, ngày 7/11, thông tin với phóng viên, bà Trần Kim Nga - Giám đốc Đối ngoại hệ thống siêu thị MM Mega Market Việt Nam cho biết, công tác chuẩn bị nguồn cung hàng hóa đã được đơn vị triển khai đồng bộ từ đầu tuần để sẵn sàng đồng hành cùng người dân ứng phó bão số 13.
Cụ thể, tại Trung tâm MM Mega Market Đà Nẵng, sản lượng rau củ quả tăng 25–30% so với ngày thường, trong đó nhóm rau lá tăng cường đến 200% được vận chuyển từ Trạm cung ứng Đà Lạt. Nhóm thịt, hải sản, thực phẩm khô cũng tăng thêm khoảng 30% để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao.
Theo bà Nga, trong những ngày qua, lượng khách đến mua sắm tăng mạnh, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu. Đơn hàng online tăng gần gấp đôi, công ty đã tăng cường nhân viên giao hàng và bổ sung hàng hóa liên tục lên kệ để đảm bảo trữ lượng ổn định.
Phóng viên cũng nhận được thông tin, tại những vùng bão có ảnh hưởng, lượng khách đến siêu thị mua sắm tăng gấp đôi so với ngày thường, đặc biệt ở các mặt hàng mì ăn liền, đồ hộp, nước đóng chai. Trung tâm đã tăng 300% lượng rau củ quả và nhận thêm đợt hàng lớn trong chiều 5/11, đảm bảo phục vụ liên tục trước khi bão đổ bộ.
Các siêu thị lớn cũng đã kích hoạt kế hoạch phòng chống bão cấp tốc tại toàn bộ kho hàng khu vực miền Trung: gia cố mái kho, kiểm tra hệ thống thoát nước, tăng nhân sự trực 24/7, đảm bảo an toàn hàng hóa và duy trì hoạt động ổn định. Các trung tâm sẽ mở cửa phục vụ liên tục.
Thông tin từ Tập đoàn Central Retail Việt Nam (đơn vị chủ quản hệ thống siêu thị GO!, BigC) cho biết, về cơ bản, nguồn cung các sản phẩm thiết yếu tại hệ thống siêu thị luôn ổn định. Chỉ một số mặt hàng rau củ có thể bị ảnh hưởng tạm thời do thời tiết, nhưng khách hàng hoàn toàn có thể chọn sản phẩm thay thế khác. Khi miền Bắc vào vụ đông, nguồn rau củ sẽ dồi dào trở lại.
Cũng theo đơn vị này, giá cả hiện vẫn giữ ổn định do các hệ thống bán lẻ chủ động được nguồn cung và có cam kết dài hạn với nhà cung cấp.
Theo Bộ Công Thương, việc chủ động tăng cường hàng hóa và ứng phó kịp thời của các doanh nghiệp bán lẻ không chỉ giúp người dân yên tâm mua sắm, tích trữ hợp lý, mà còn thể hiện vai trò cầu nối quan trọng giữa thị trường và công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo ổn định đời sống trong bối cảnh thời tiết khẩn cấp.
Theo Trung tâm KTTV Quốc gia, tính đến sáng nay (7/11), bão số 13 sau khi đi vào đất liền khu vực Đắk Lắk, Gia Lai đã giảm cấp đi vào địa phận Nam Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, từ tối 6/11 đến hết đêm 7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
Từ ngày 08/11 mưa lớn ở khu vực này có xu thế giảm.
Từ ngày 07/11 đến hết ngày 08/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Từ đêm 08/11 mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có xu hướng giảm.
Cũng theo cơ quan khí tượng, mưa lớn lũ dồn về. Từ nay đến ngày 9/11, mực nước trên nhiều sông từ TP Huế đến Đắk Lắk sẽ lên ở mức BĐ2, BĐ3. Cảnh báo ngập lụt ở những vùng trũng thấp.
Thời tiết hôm nay tại khu vực Bắc Bộ trời lạnh, có mưa nhỏ. Nhiệt độ các nơi phổ biến dưới 26 độ.
