Xe ga 150cc giá 21 triệu đồng trang bị ngang SH Mode, rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 20,6 triệu đồng trang bị đẳng cấp, đẹp ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha GĐXH - Xe ga 150cc có giá bán rất rẻ, nhưng lại hứa hẹn mang tới trải nghiệm tuyệt vời hơn cả Honda LEAD và Vision nhờ hàng loạt trang bị, tiện ích đẳng cấp.

Xe ga 150cc mạnh ngang SH Mode, trang bị như Vision

AGX150 2025

Wuyang – đối tác liên doanh của Honda tại Trung Quốc vừa chinh thức giới thiệu tới các khách hàng ở quê nhà mẫu xe AGX150 2025 mới mang thương hiệu riêng của mình.

Wuyang AGX150 2025 vẫn giữ nguyên thiết kế như phiên bản tiền nhiệm.

Về ngoại hình, Wuyang AGX150 2025 vẫn giữ nguyên thiết kế như phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã cập nhật cho mẫu xe này đèn LED chạy ban ngày mới, giúp Wuyang AGX150 có vẻ ngoài đặc biệt, nổi bật hơn giữa rất nhiều các mẫu xe tay ga giá rẻ khác đang được bán tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa thấu kính và đèn pha LED phản quang vừa thiết thực với khả năng chiếu sáng mạnh mẽ, vừa mang tính thẩm mỹ cao, thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên đường. Hệ thống chiếu sáng LED hiện đại chính là một ưu điểm của Wuyang AGX150, giúp “tân binh” này vượt trội hơn cả Honda Vision, mẫu xe vẫn mệnh danh là “Tiểu SH”.





Wuyang AGX150 mới sử dụng động cơ xi-lanh đơn có dung tích 150cc

Wuyang AGX150 mới sử dụng động cơ xi-lanh đơn có dung tích 150cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 12,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 12,2 Nm. Sức mạnh này cho phép AGX150 có thể tăng tốc mượt mà và đạt tới tốc độ tối đa 98 km/h. Tuy không phải là một chiếc xe đua, nhưng Wuyang AGX150 vẫn bảo đảm việc vượt xe khác không hề khó khăn.

Với trọng lượng không tải 115 kg và chiều dài cơ sở 1.310 mm, chiếc xe tay ga này rất nhẹ, ngay cả phụ nữ cũng có thể dễ dàng làm chủ. Bình xăng 9 lít và mức tiêu thụ nhiên liệu 2,3 lít/100km nên người dùng không cần phải đổ xăng quá thường xuyên.

Wuyang AGX150 vẫn bảo đảm việc vượt xe khác không hề khó khăn.

Mẫu xe Wuyang AGX150 mới được trang bị bộ vành đúc bằng hợp kim nhôm có đường kính 12 inch ở phía trước và 10 inch ở phía sau. Bộ vành này được bao bọc trong lốp không săm.

Mẫu xe Wuyang AGX150 mới được trang bị bộ vành đúc bằng hợp kim nhôm

Cấu hình phanh của mẫu xe tay ga này bao gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống sau, tương tự như Honda Vision. Đáng chú ý hơn là ở phiên bản cao cấp nhất giá 7.580 nhân dân tệ, Wuyang AGX150 còn được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) ở phía trước.

Giá xe ga 150cc Wuyang AGX150

Theo như thông tin được công bố, Wuyang AGX150 có tổng cộng 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, phiên bản Tiêu chuẩn có cốp và phiên bản Cao cấp có cốp, sẽ được bán với mức giá lần lượt tương ứng là 5.680 nhân dân tệ, 6.780 nhân dân tệ và 7.580 nhân dân tệ (tương đương khoảng 21 triệu đồng, 25 triệu đồng và 28 triệu đồng). Mức giá này rẻ ngang mẫu xe số Honda Wave Alpha tại Việt Nam, trong khi trang bị lại vượt xa “Tiểu SH” Vision.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



