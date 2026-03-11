Mới nhất
Giá xăng dầu giảm rất sâu từ đêm nay, mức giảm lên đến 8.000 đồng/lít

Thứ tư, 22:44 11/03/2026 | Giá cả thị trường
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
GĐXH - Tối 11/3, Bộ Công thương có văn bản hỏa tốc gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu mới, áp dụng từ 22h đêm cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá bán các mặt hàng xăng dầu đều giảm sâu.

Chi đậm Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu tiếp tục giảm rất sâu từ giữa đêm nay, mức giảm chạm mốc 8.000 đồng/lít - Ảnh 1.Bộ Công Thương kích hoạt kịch bản ứng phó biến động Trung Đông, tập trung 3 trụ cột chính để bảo đảm an ninh năng lượng

GĐXH - Phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân xoay quanh việc Việt Nam ứng phó với bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường và duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2026 trước biến động địa chính trị Trung Đông.

Bộ Công thương cho biết, kỳ điều hành này, trước diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, cụ thể: Chi 4.000 đồng/lít đối với xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa, dầu madút; chi 5.000 đồng đối với dầu điêzen.

Sau chi Quỹ Bình ổn, giá bán lẻ  xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm đồng loạt, như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 22.951 đồng/lít (giảm 3.619 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó);

Xăng RON95-III: không cao hơn 25.240 đồng/lít (giảm 3.880 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 26.470 đồng/lít (giảm 4.247 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó).

Dầu hỏa: không cao hơn 24.419 đồng/lít (giảm 7.966 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 19.001 đồng/kg (giảm 5.706 đồng/kg so với kỳ điều hành trước đó).

Chi đậm Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu tiếp tục giảm rất sâu từ giữa đêm nay, mức giảm chạm mốc 8.000 đồng/lít - Ảnh 2.
Chi đậm Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu tiếp tục giảm rất sâu từ giữa đêm nay, mức giảm chạm mốc 8.000 đồng/lít - Ảnh 3.
Chi đậm Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu tiếp tục giảm rất sâu từ giữa đêm nay, mức giảm chạm mốc 8.000 đồng/lít - Ảnh 4.
Chi đậm Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu tiếp tục giảm rất sâu từ giữa đêm nay, mức giảm chạm mốc 8.000 đồng/lít - Ảnh 5.

Bộ Công thương có văn bản hỏa tốc gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu mới, áp dụng từ 22h đêm cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá bán các mặt hàng xăng dầu đều giảm sâu.

Bộ Công thương cho biết, thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương.

Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh  xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.

Chi đậm Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu tiếp tục giảm rất sâu từ giữa đêm nay, mức giảm chạm mốc 8.000 đồng/lít - Ảnh 6.Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông

GĐXH - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn cung, thực hiện nghiêm kế hoạch nhập khẩu, dự trữ và bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Chi đậm Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu tiếp tục giảm rất sâu từ giữa đêm nay, mức giảm chạm mốc 8.000 đồng/lít - Ảnh 7.8 cách tiết kiệm xăng dầu người dân và doanh nghiệp áp dụng ngay để chung tay cùng Nhà nước tiết kiệm năng lượng

GĐXH - Với quan điểm mỗi lít xăng tiết kiệm được là một đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia, Bộ Công thương chỉ ra 8 cách để người dân và doanh nghiệp chung tay cùng Nhà nước trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

