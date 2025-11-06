Giá xe ga Honda mới bán ở Việt Nam đẹp vượt trội, công nghệ đỉnh cao: Rẻ nhất 40,2 triệu đồng, đắt nhất bao nhiêu?

Giá xe ga Honda SH

Honda SH

Honda Việt Nam đã công bố giá bán của SH 125i và SH 160 2026. Theo đó, Honda SH 125i sẽ được phân phối với 4 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao, có giá bán tương ứng là 77.890.000 đồng, 85.390.000 đồng, 86.590.000 đồng và 87.090.000 đồng. Trong khi đó, các phiên bản này ở Honda SH 160i lần lượt có giá 95.090.000 đồng, 102.590.000 đồng, 103.790.000 đồng và 104.290.000 đồng.

Đánh giá Honda SH

Honda SH, dòng xe vẫn mệnh danh là ‘vua xe ga’ tại thị trường Việt Nam vừa chính thức được thương hiệu nổi tiếng tới từ Nhật Bản cập nhật thế hệ mới. Honda SH đời 2026 mới vẫn sẽ có cả phiên bản 125i và 160i tương tự như thế hệ tiền nhiệm. Không chỉ được cập nhật về thiết kế, mẫu xe tay ga hạng sang này còn được nhà sản xuất bổ sung thêm tùy chọn màu Xanh thời thượng mới.





Honda SH đời 2026

Diện mạo của Honda SH 125i và SH 160i đời 2026 toát ra vẻ sang trọng với những đường nét thiết kế tinh tế. Honda SH 125i và 160i được trang bị đồng bộ công nghệ LED hiện đại cho cụm đèn trước, kế thừa từ “người anh em” SH 350i. Cụm đèn có thiết kế đã được cập nhật, trông rất cao cấp và cân đối, hài hòa với tổng thể thiết kế phía trước của Honda SH 2026.





SH 160i đời 2026 toát ra vẻ sang trọng

Toàn bộ dải sản phẩm Honda SH 125i và 160i đều được trang bị động cơ eSP+, 4 van tiên tiến. Động cơ này được đánh giá cao ở công suất mạnh mẽ, khả năng vận hành êm ái và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Theo thông tin được công bố, động cơ của Honda SH 125i có dung tích thực tế 124,8cc, sản sinh ra công suất tối đa 12,87 mã lực (HP) tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,9 Nm tại 6.500 vòng/phút. Trong khi đó, Honda SH 160i 2026 có động cơ dung tích thực tế 156,9cc, tạo ra công suất tối đa 16,6 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,8Nm tại 6.500 vòng/phút.

Honda SH 125i và 160i đều được trang bị động cơ eSP+

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Honda SH 125i và SH 160i 2026 được trang bị phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau. Các phiên bản Thểo thao, Đặc biệt và Cao cấp đều được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 2 kênh, giúp người dùng an tâm và tự tin hơn khi đi trên đường trơn trượt hay phanh gấp ở tốc độ cao. Các phiên bản có ABS còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, sẽ sử dụng cảm biến tốc độ quay ở cả 2 bánh, hỗ trợ chống trượt khi tăng ga đột ngột.

Honda SH 125i và SH 160i 2026 được trang bị phanh đĩa

Ở thế hệ 2026 mới, Honda SH 125i và SH 160i lần đầu tiên được trang bị hộc đựng đồ phía trước hoàn toàn mới. Với dung tích rộng rãi, hộc để đồ này sẽ cho phép người dùng cất giữ những vật dụng nhỏ một cách thuận tiện. Xe cũng có cổng USB Type-C được tích hợp sẵn trong hộc đựng đồ, giúp người dùng sạc lại các thiết bị di động ngay trong quá trình di chuyển.





Chưa hết, cả Honda SH 125i và SH 160i cũng lần đầu tiên được nhà sản xuất trang bị màn hình TFT kích thước 4,2 inch cho bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần. Không chỉ có khả năng hiển thị mượt mà và rõ nét, màn hình này còn có khả năng điều chỉnh thông số với màu sắc chính xác. Mặc dù sử dụng công nghệ tiên tiến nhất của Honda, nhưng bảng đồng hồ này vẫn nhận không ít lời chê từ cộng đồng mạng vì trông có phần lạc lõng, không ăn khớp với tổng thể.





Honda SH 125i và SH 160i cũng lần đầu tiên được nhà sản xuất

Riêng phiên bản Honda SH160i sẽ được bổ sung tính năng kết nối Bluetooth qua ứng dụng My Honda+. Nhờ vậy, người dùng có thể theo dõi toàn bộ thông tin như lịch sử đỗ xe, tiêu hao nhiên liệu, tình trạng bảo hành, lịch sử sửa chữa, tình trạng vận hành hay các sự kiện của Honda Việt Nam.

Giá xe ga Honda Air Blade 2026

Honda Air Blade 2026

Honda Air Blade 2026 mới vẫn sẽ có cả biến thể 125cc và 160cc giống như đời cũ. Honda Air Blade 125 có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, sẽ được mở bán từ ngày 15/11/2025 với giá lần lượt tương ứng ở mức 42.990.000 đồng, 44.190.000 đồng và 48.690.000 đồng. Trong khi đó, Air Blade 160 cũng có 3 phiên bản tương tự, đi kèm mức giá lần lượt là 56.890.000 đồng, 58.090.000 đồng và 58.590.000 đồng.

Đánh giá xe ga Honda Air Blade 2026

Honda Air Blade 2026 mới vẫn sẽ có cả biến thể 125cc và 160cc

Về kích thước, Air Blade 125 có các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 1.884 x 686 x 1.085 (mm), với chiều dài cơ sở 1.286 mm. Trong khi đó, chiều cao yên và khoảng sáng gầm của mẫu xe này ở mức tương ứng là 775 mm và 141 mm. Honda Air Blade 160 mới có cùng chiều rộng tổng thể, chiều cao yên cũng như trục cơ sở với Air Blade 125, nhưng chiều dài tổng thể và chiều cao của 2 bản có chút khác biệt. Cụ thể, chiều dài tổng thể và chiều cao của Honda Air Blade 160 mới được hãng công bố ở mức 1.887 mm vả 1.086mm. Bên cạnh đó, Air Blade 160 còn có khoảng sáng gầm cao hơn so với Air Blade 125 là 1 mm và nặng hơn 2 kg.





Honda Air Blade 2026 đã được làm mới với cụm đèn pha LED

Về thiết kế, diện mạo của Honda Air Blade 2026 đã được làm mới với cụm đèn pha LED ở trước sử dụng công nghệ Ánh sáng Pha Lê mới, được thiết kế tách tầng đầy ấn tượng theo phong cách hiện đại, tối giản và mang hơi hướng tương lai. Đèn xi-nhan được bố trí gọn gàng ở phía trên, kết hợp cùng cụm đèn chiếu sáng và dải đèn định vị chữ V sắc nét bên dưới để tạo nên diện mạo sắc sảo, sang trọng và thời thượng, đồng thời cũng toát lên vẻ cá tính đầy cuốn hút.

Gờ trung tâm của Air Blade mới được thiết kế tinh gọn, liền mạch vào thân xe, tạo tư thế ngồi thoải mái, cân bằng và dễ điều khiển. Bề mặt của gờ được làm sần và chắc chắn, giúp tăng độ bám khi để đồ, hạn chế rơi trượt, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người lái.

Honda Air Blade mới được nhà sản xuất trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số

Honda Air Blade mới được nhà sản xuất trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần. Mặt đồng hồ là màn hình LCD hiện đại, tuy không quá lớn nhưng vẫn đủ để hiển thị chi tiết các thông tin vận hành quan trọng như quãng đường, hành trình, tốc độ, thời gian, mức tiêu thụ nhiên liệu, thông số điện áp ắc quy, báo thay nhớt máy cùng hệ thống đèn báo (chế độ chiếu sáng xa, gần; rẽ trái, phải; hệ thống ngắt động cơ tạm thời, dung dịch làm mát; lỗi PGM-FI; điều kiện sạc bình điện; báo động chống trộm; chìa khóa thông minh...).

Honda Air Blade 125 2026 sử dụng động cơ eSP+ có dung tích thực tế 124,8cc, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất tối đa 11,7 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,3 Nm tại 6.500 vòng/phút. Trong khi đó, Honda Air Blade 160 2026 dùng động cơ tương tự nhưng có dung tích thực tế 156,9cc, tạo ra công suất tối đa 15 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,8 N.m tại 6.000 vòng/phút.

Hệ thống treo của Honda Air Blade 125 và Air Blade 160 2026 không khác biệt

Hệ thống treo của Honda Air Blade 125 và Air Blade 160 2026 không khác biệt khi cùng sử dụng phuộc ống lồng, giảm chấn thủy lực ở phía trước và lò xo đôi ở phía sau. Với hệ thống treo này, người dùng có thể yên tâm tận hưởng trải nghiệm êm ái khi điều khiển Air Blade.

Bên dưới yên xe của Honda Air Blade 2026 là cốp chứa đồ 23,2 lít, đủ rộng rãi để người dùng cất 2 mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng nhỏ gọn. Không những vậy, hãng xe Nhật Bản còn tích hợp sẵn trong cốp của Air Blade mới đèn soi hộc đồ giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm các vật dụng trong điều kiện thiếu ánh sáng. Vách ngăn thông minh có thể chia nhỏ cốp thành 2 khoang riêng biệt tăng tính tiện lợi. Hãng cũng đã nâng cấp cho Air Blade 2026 mới cổng USB Type-C để thay thế cho cổng USB Type-A cũ, giúp người dùng có thể sạc lại các thiết bị di động một cách thuận tiện.

Về mặt an toàn, Honda Air Blade 125 và Air Blade 160 đều có cấu hình phanh tương đối cơ bản với phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Đối với Air Blade 125, chỉ có phiên bản Thể thao được tích hợp ABS (hệ thống chống bó cứng phanh) ở bánh trước. Trong khi đó, tất cả các phiên bản Air Blade 160 đều được trang bị tiêu chuẩn ABS ở phía trước. Mẫu xe tay ga mới của Honda cũng có chìa khóa thông minh Smartkey, không chỉ hạn chế nguy cơ bị trộm mất xe mà còn mang tới sự tiện dụng cho người sử dụng.

Giá xe ga Honda LEAD 2026

LEAD ABS 2026

LEAD ABS 2026 với những nâng cấp đầy ấn tượng. Xe sẽ được phân phối với 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt, có giá bán lần lượt tương ứng là 40,29 triệu đồng, 42,49 triệu đồng và 46,49 triệu đồng.

Đánh giá xe Honda LEAD 2026

Honda LEAD 2026 được coi là sự kết hợp hoàn hảo

Honda LEAD 2026 được coi là sự kết hợp hoàn hảo giữa công năng ưu việt với vẻ đẹp thời thượng, hòa trộn giữa ngôn ngữ thiết kế hiện đại, các đường nét thiết kế nữ tính, màu sơn bắt mắt và nhiều tiện ích. Sự xuất hiện của LEAD mới hứa hẹn sẽ giúp dòng xe rất được ưa chuộng này có thể tiếp tục nối dài chuỗi thành công, giữ vững vị thế trong lòng khách hàng, nhất là các khách hàng nữ.

LEAD 2026 các tùy chọn màu sơn mới mang đậm vẻ hiện đại

Để giúp khách hàng thể hiện dấu ấn cá nhân và phong thái riêng, Honda Việt Nam đã cập nhật cho LEAD 2026 các tùy chọn màu sơn mới mang đậm vẻ hiện đại, trẻ trung. Phiên bản Tiêu chuẩn của Honda LEAD 2026 tiếp tục sở hữu màu sơn Đỏ thời thượng, trong khi phiên bản Cao cấp sẽ được phân phối với tùy chọn màu Trắng hoàn toàn mới. Cuối cùng là phiên bản Đặc biệt với các tùy chọn màu Xanh đen cá tính, Đen bí ẩn và Bạc nhám hoàn toàn mới.

Honda LEAD 2026 để đem tới một thiết kế tổng thể tinh tế và hài hòa.

Bên cạnh màu sơn được cập nhật, nhà sản xuất cũng đã tinh chỉnh riêng logo cho từng phiên bản của Honda LEAD 2026 để đem tới một thiết kế tổng thể tinh tế và hài hòa. Ở phiên bản Tiêu chuẩn và Cao cấp, logo được phối màu bạc ánh kim, giúp cho hình ảnh tổng thể của mẫu xe tay ga này trở nên bắt mắt và hiện đại. Trong khi đó, logo ở phiên bản Đặc biệt lại mang màu vàng ánh kim nổi bật trên tông màu xe Đen mờ và Xanh đen. Riêng với tùy chọn sơn màu bạc, logo được mạ crôm tối màu để làm nổi bật thêm cho tổng thể chiếc xe.





Ngoài ngoại hình bắt mắt, Honda LEAD 2026 còn được nhà sản xuất đặc biệt chăm chút

Ngoài ngoại hình bắt mắt, Honda LEAD 2026 còn được nhà sản xuất đặc biệt chăm chút, cung cấp hàng loạt tiện ích hiện đại và thông minh. Phiên bản Đặc biệt của mẫu xe tay ga này được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) ở bánh trước, giúp hạn chế trượt bánh khi phanh gấp, bảo đảm an toàn tốt hơn cho người dùng.

Honda Việt Nam đã mở rộng đáng kể hộc đựng đồ phía trước của LEAD 2026

Honda Việt Nam đã mở rộng đáng kể hộc đựng đồ phía trước của LEAD 2026, đồng thời tích hợp cổng USB Type-C để người dùng sạc lại các thiết bị di động một cách thuận tiện ngay trong quá trình di chuyển. Cốp xe lâu nay vẫn là điểm mạnh giúp dòng xe LEAD được đánh giá cao hơn những “người anh em” Honda Vision và SH Mode ở sự thực dụng. Trên phiên bản 2026 mới, Honda LEAD có cốp xe dung tích 37 lít, được tích hợp đèn soi sáng trên các phiên bản Cao cấp và Đặc biệt, sẽ giúp người dùng mang theo nhiều vật dụng, cất được 2 mũ bảo hiểm. Trên cả 3 phiên bản đều có tấm chia ngăn thông minh để người dùng thoải mái sắp xếp đồ đạc một cách tiện lợi và gọn gàng.



