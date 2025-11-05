Xe ga 110cc của Honda giá 31 triệu đồng đẹp hiện đại, siêu tiết kiệm xăng 1,69L/100 km, rẻ hơn cả Vision

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode GĐXH - Xe ga Honda Vision phiên bản 2026 với thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn LEAD và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ 33 triệu đồng.

Xe ga 110cc của Honda đẹp cổ điển, siêu tiết kiệm xăng 1,69L/100 km

Honda Genio 2026

Thương hiệu Honda tại Indonesia vừa chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe tay ga bình dân Honda Genio. Sự thay đổi giúp cho Honda Genio 2026 ngày càng phù hợp với thế hệ trẻ yêu thích vẻ ngoài đầy màu sắc.

Với thiết kế nhỏ gọn và năng động, Honda Genio mới tiếp tục là lựa chọn yêu thích của những người tiêu dùng đang tìm kiếm một chiếc xe máy hàng ngày phù hợp với phong cách sống của mình. Thiết kế mới này mang đến diện mạo tươi mới hơn nhờ sự kết hợp màu sắc ấn tượng hơn, đồng thời vẫn giữ được phong cách cổ điển đặc trưng.﻿

Honda Genio mới tiếp tục là lựa chọn yêu thích của những người tiêu dùng

Phiên bản CBS gây chú ý với hai phối màu hoàn toàn mới – Vibrant Tri-Tone (đỏ, trắng, xanh dương) và Vibrant Black & White – đi kèm bộ vành trắng tạo điểm nhấn cổ điển. Trong khi đó, bản CBS-ISS được thiết kế tối giản hơn, sử dụng các gam trầm như Nâu Mờ Fabulous, Xanh Mờ Fabulous và Đen Mờ Fabulous, kết hợp với đường kẻ sọc tinh tế, hiện đại.

Genio 2026 vẫn giữ kiểu dáng nhỏ gọn đặc trưng

Về thiết kế tổng thể, Genio 2026 vẫn giữ kiểu dáng nhỏ gọn đặc trưng, phù hợp di chuyển đô thị. Bộ lốp kích thước 12 inch (100/90 trước và 110/90 sau) giúp xe vận hành cân bằng, ổn định hơn. Các chi tiết như ốp cản trước và chắn bùn vẫn mang phong cách ba chiều đặc trưng, tạo cảm giác năng động và chắc chắn.

Sức mạnh của Genio 2026 đến từ động cơ eSP dung tích 110cc, SOHC, phun xăng điện tử PGM-FI, cho công suất 8,8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 9,3 Nm tại 5.500 vòng/phút – tương đương mẫu Honda Vision tại Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,69 lít/100 km, cho phép xe di chuyển khoảng 248 km sau mỗi lần đổ đầy bình. Bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu, hiệu suất của động cơ này còn thân thiện với môi trường nhờ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3.

Genio mới vẫn sử dụng chìa khóa cơ tích hợp mở yên

Về an toàn, Genio mới vẫn sử dụng chìa khóa cơ tích hợp mở yên, hệ thống phanh đĩa trước – tang trống sau cùng công nghệ phanh kết hợp CBS, giúp người lái kiểm soát tốt hơn khi phanh gấp. Xe cũng có tính năng ngắt động cơ khi gạt chân chống bên, tăng sự an toàn trong quá trình sử dụng.

Giá xe ga 110cc Honda Genio

Honda Genio 2026 được phân phối với 3 phiên bản gồm CBS, CBS Special Color và CBS-ISS. Trong đó, hai bản sau có giá đề xuất 20.275.000 Rp (khoảng 31,8 triệu đồng), còn bản cao cấp CBS-ISS được bán ở mức 20.695.000 Rp (tương đương 32,8 triệu đồng).

Với giá bán dễ tiếp cận, phong cách thiết kế trẻ trung cùng khả năng vận hành tiết kiệm, Honda Genio 2026 hứa hẹn tiếp tục là một trong những mẫu xe tay ga phổ thông được ưa chuộng tại Đông Nam Á, đặc biệt là trong nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



