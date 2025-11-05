Giá xe số Honda Wave RSX FI giảm không phanh, thấp hơn cả niêm yết, Wave Alpha và Future bị áp đảo doanh số
GĐXH - Giá xe Honda Wave RSX FI 2025 tại đại lý đang giảm cực mạnh, cạnh tranh gay gắt với Futre, Wave Alpha về doanh số.
Giá xe Wave RSX FI mới nhất niêm yết
Wave RSX FI 110 niêm yết của các mẫu trong tháng 11/2025 vẫn được hãng giữ nguyên.
Theo ghi nhận, giá xe Wave RSX FI 110 niêm yết của các mẫu trong tháng 11/2025 vẫn được hãng giữ nguyên giá cũ. Cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn tiếp tục duy trì với giá 22.032.000 đồng, phiên bản đặc biệt tiếp tục duy trì với giá 23.602.909 đồng và phiên bản thể thao tiếp tục duy trì với giá 25.566.545 đồng.
Xe Wave RSX FI 110 được hãng Honda đưa ra thị trường với 3 phiên bản: Đặc biệt, tiêu chuẩn và thể thao, ứng với các phiên bản là 6 tùy chọn màu sắc khác nhau: Đỏ đen, đen bạc, xanh đen bạc, đen, đỏ đen bạc và trắng đen bạc.
Giá xe Wave RSX FI mới nhất đại lý
Hiện giá xe Honda Wave RSX FI mới nhất ở đại lý đang có giá vô cùng hấp dẫn, thậm chí có loại còn thấp hơn cả niêm yết khiến khách hàng xôn xao. Có thể thấy, đây là điều hiếm có xảy ra ở dòng xe máy Honda.
Bảng giá xe Wave RSX FI mới nhất
|Mẫu xe
|Phiên bản
|Màu sắc
|Giá đề xuất (Bao gồm 8% GTGT)
|Giá đại lý
|Wave RSX Fi 2025
|Thể thao
|Trắng đen bạc
|25.566.545
|25.000.000
|Đỏ đen bạc
|Xanh đen bạc
|Đặc biệt
|Đen bạc
|23.602.909
|23.000.000
|Tiêu chuẩn
|Đỏ đen
|22.032.000
|22.000.000
Đánh giá xe Honda Wave RSX FI
Về thiết kế, Honda Wave RSX FI 2025 được nâng cấp và thay đổi toàn diện trong thiết kế phía trước cùng phần thân xe, càng làm nổi bật hơn “chất” khỏe khoắn, mạnh mẽ và đậm cá tính đặc trưng của dòng xe này.
Wave RSX FI nay mang mặt nạ trước được thiết kế với biểu tượng hình chữ V sắc nét kết hợp cùng đèn xi nhan hoàn toàn mới, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho người dùng bởi hình ảnh thon gọn hơn mà thêm phần thể thao và cá tính của xe.
Mặt đồng hồ được bố trí khoa học, cho người dùng dễ dàng quan sát các thông số vận hành, đồng thời ghi dấu ấn ngay từ ánh nhìn đầu tiên bởi thiết kế hiện đại, trẻ trung. Hai bên thân của Wave RSX FI 2025 cũng được tạo hình thon gọn hơn với những nét nghiêng sắc nhọn cùng với yếm xe mang thiết kế dày dặn hơn thế hệ trước.
Cùng với đó, cụm đèn hậu vuốt cao sắc nét đầy kiêu hãnh và ốp ống xả màu đen mới làm bằng vật liệu nhựa cao cấp tạo nên thiết kế phía sau đậm thể thao và nam tính.
Bộ sưu tập màu sắc đa dạng và độc đáo của Wave RSX FI 2025 bao gồm các tông chủ đạo Trắng, Xanh, Đỏ và Đen. Nét cá tính và phá cách càng được tô điểm bởi những đường nổi sắc sảo và thanh thoát trên thân xe. Logo 3D “RSX” tinh xảo, hiện đại cùng bộ tem chữ trẻ trung được thiết kế khác biệt trên từng phiên bản, kết hợp hài hòa với các đường nét góc cạnh, khỏe khoắn chạy dọc thân xe.
Wave RSX FI phiên bản 2025 tiếp tục được trang bị động cơ 110cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn, phun xăng điện tử PGM-FI đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3, đem đến khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ, tối ưu hóa khả năng tăng tốc của xe.
Đặc biệt, hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI được trang bị trên tất cả phiên bản, cung cấp lượng nhiên liệu phù hợp với từng điều kiện vận hành, từ đó giúp tiết kiệm nhiên liệu cho xe với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt 1,56l/100km.
Lưu ý: Giá xe Honda Wave RSX FI 2025 tại đại lý có thể biến động theo từng ngày. Khách hàng có thể đến các đại lý xe máy Honda ủy quyền (HEAD) nơi gần nhất để biết thêm chi tiết.
Xe máy điện ở Việt Nam pin siêu khỏe, đẹp như Vision, cốp rộng hơn Lead ưu đãi sốc: Chi 3,5 triệu đồng đã được sở hữuGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện 'đi xa nhất Việt Nam' với 300km/1 lần sạc đang có ưu đãi cực sốc.
Xe ô tô giá 184 triệu đồng thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, chỉ như Honda SH thích hợp đi trong đô thị có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 15 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô thu hút sự chú ý nhờ mức giá chỉ từ hơn 180 triệu đồng, thiết kế hiện đại và khả năng di chuyển tới 310 km mỗi lần sạc, sẵn sàng đối đầu với Kia Morning.
Hà Nội: Bất ngờ với giá phòng trọ cho thuê tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa ĐôGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,2–14 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Ngân hàng tăng lãi suất, 12 tháng cao nhất vượt 7,5%Giá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Một số ngân hàng niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức cao, nhưng khách hàng phải đáp ứng điều kiện đặc biệt như số tiền gửi rất lớn.
Giá xe Honda SH Mode bất ngờ giảm mạnh, thấp chưa từng có, cạnh tranh với Lead, Vision vì giá rẻGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh tháng 11/2025, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.
Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max bất ngờ giảm sốc, rớt giá chưa từng cóGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - iPhone 16 các dòng lại được lòng khách Việt hơn hẳn vì giá bán giảm sâu hấp dẫn, nhất là phiên bản iPhone 16 Pro Max cao cấp.
Giá bạc hôm nay ngày 4/11: Thị trường trong nước biến động nhẹ theo từng phiênGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận mức giảm nhẹ trên cả thị trường trong nước và quốc tế, với biên độ điều chỉnh dao động từ 2.000 – 7.000 đồng/lượng tại mỗi phiên.
Giá vàng hôm nay 4/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảmGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trong nước giảm tới 800 nghìn đồng/lượng ngay khi mở đầu phiên, vàng nhẫn các thương hiệu cũng giảm.
Xe máy điện giá 25 triệu đồng tại Việt Nam được ví như SH, đẹp sánh ngang SH Mode, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe máy đươc mệnh danh ‘SH phiên bản chạy điện’ vừa ra mắt tại Việt Nam khiến khách hàng phát sốt vì quá đẹp, giá bán siêu rẻ chỉ 25 triệu đồng.
Giá xe Hyundai Grand i10 lăn bánh mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, hatchback hạng A rẻ nhất, so kè doanh số với Kia MorningGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá xe Hyundai Grand i10 đang khiến cho Kia Morning gặp phải khó khăn cực lớn trong cuộc cạnh tranh giành ngôi 'vua doanh số' trong phân khúc cữ A nhờ giá lăn bánh cực rẻ đầu tháng 11/2025.
Giá xe Honda SH Mode bất ngờ giảm mạnh, thấp chưa từng có, cạnh tranh với Lead, Vision vì giá rẻGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Honda SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh tháng 11/2025, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.