Xe máy điện ở Việt Nam pin siêu khỏe, đẹp như Vision, cốp rộng hơn Lead ưu đãi sốc: Chi 3,5 triệu đồng đã được sở hữu

Xe máy điện ở Việt Nam pin siêu khỏe, đẹp như Vision, cốp rộng hơn Lead

Dat Bike Quantum S có thể được mua trả góp với giá trả trước 3,5 triệu đồng.

Quantum S-Series được coi là phiên bản nâng cấp của mẫu Quantum ra mắt trước đó. Một trong những thay đổi đáng chú ý trên Quantum S-Series là xe có quãng đường tối đa mỗi lần sạc rất tốt, lên tới 285 km trên phiên bản S1 và S2. Đây cũng là con số được cho là tốt nhất thị trường Việt Nam hiện tại.

Đi cùng đó, xe cũng có thêm nhiều tính năng thú vị như ga tự động Cruise Control, đi lùi, mở khóa bằng điện thoại hoặc thẻ từ.

Ngoài ra, xe còn có một tính năng được giới thiệu là lần đầu xuất hiện trên xe máy phổ thông, đó là hỗ trợ dừng và khởi hành ngang dốc Hill Assist. Tính năng này đặc biệt hữu dụng với xe máy điện, bởi do lập trình, xe máy điện sẽ ngắt điện đến động cơ khi người dùng bóp phanh. Điều này khiến xe có thể trôi ngược khi người lái nhả phanh để khởi hành ngang dốc.

Hill Assist là một tính năng hiếm thấy trên xe máy phổ thông.

Một điểm nổi bật khác trên Dat Bike Quantum S còn phải nhắc tới là dung tích khoang chứa đồ. Xe có cốp dưới yên có dung tích lên tới 41 lít - lớn hơn nhiều so với những xe như Honda Lead (37 lít), Yamaha Latte (37 lít), hay Piaggio Medley S (36 lít).

Đi cùng với cốp đồ dưới yên, Dat Bike cũng đã thiết kế thêm 2 hộc đồ phụ phía trước với dung tích 1,5 lít mỗi hộc, từ đó nâng tổng dung tích chứa đồ của xe lên tới 44 lít.

Song, điều cần lưu ý là cốp đồ dưới yên của Dat Bike Quantum S có thiết kế khác với Honda Lead. Trong khi mẫu xe tay ga Nhật Bản có phần bề mặt cốp rộng nhưng nông, xe của Dat Bike lại ngược lại khi hẹp hơn nhưng sâu lòng.

Nhờ loại bỏ ổ khóa truyền thống, Dat Bike Quantum S có tới 2 hộc để đồ ở phía trước.

Khác với nhiều mẫu xe máy điện trên thị trường tích hợp động cơ ở bánh sau, xe của Dat Bike sử dụng mô tơ đặt giữa và truyền động bằng xích. Điều này khiến xe tạo ra tiếng ồn khi di chuyển, và đòi hỏi người dùng phải chăm sóc xích (vệ sinh, bôi trơn); bù lại, mô tơ đặt giữa mang lại cảm giác lái cân bằng hơn, nhất là khi xe có thể chạy với tốc độ tối đa lên tới 100 km/h.

Giá xe máy điện Dat Bike Quantum S

Dat Bike Quantum S được bán ra với 3 phiên bản khác nhau, lần lượt là S1, S2 và S3. 3 phiên bản này có những trang bị và giá bán khác nhau; trong đó S1 là phiên bản cao cấp nhất được bán với giá khoảng 50 triệu đồng, S2 là phiên bản tinh gọn hơn được bán với giá khoảng 43 triệu đồng, sau cùng là phiên bản S3 tối giản với giá khoảng 35 triệu đồng.

Hiện Dat Bike đã liên kết với Shinhan Finance tung ra chương trình ưu đãi trả trước chỉ với 3,5 triệu đồng là có thể mang xe về. Trong chương trình này, thời hạn trả góp lên tới tối đa 24 tháng. Chương trình này áp dụng với cả 3 mẫu thuộc dòng Quantum S-Series của Dat Bike.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.



