Thực tế xe ga Honda Air Blade 2026 giá chỉ 42,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, trang bị đỉnh cao chẳng kém SH

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode GĐXH - Xe ga Honda Vision phiên bản 2026 với thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn LEAD và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ 33 triệu đồng.

Xe ga Honda Air Blade 2026 ở Việt Nam đẹp đẳng cấp, trang bị đỉnh cao chẳng kém SH

Honda Air Blade 2026 mới vẫn sẽ có cả biến thể 125cc và 160cc

Honda Air Blade 160 mới có cùng chiều rộng tổng thể, chiều cao yên cũng như trục cơ sở với Air Blade 125

Về kích thước, Air Blade 125 có các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 1.884 x 686 x 1.085 (mm), với chiều dài cơ sở 1.286 mm. Trong khi đó, chiều cao yên và khoảng sáng gầm của mẫu xe này ở mức tương ứng là 775 mm và 141 mm. Honda Air Blade 160 mới có cùng chiều rộng tổng thể, chiều cao yên cũng như trục cơ sở với Air Blade 125, nhưng chiều dài tổng thể và chiều cao của 2 bản có chút khác biệt. Cụ thể, chiều dài tổng thể và chiều cao của Honda Air Blade 160 mới được hãng công bố ở mức 1.887 mm vả 1.086mm. Bên cạnh đó, Air Blade 160 còn có khoảng sáng gầm cao hơn so với Air Blade 125 là 1 mm và nặng hơn 2 kg.





Honda Air Blade 2026 đã được làm mới với cụm đèn pha LED

Về thiết kế, diện mạo của Honda Air Blade 2026 đã được làm mới với cụm đèn pha LED ở trước sử dụng công nghệ Ánh sáng Pha Lê mới, được thiết kế tách tầng đầy ấn tượng theo phong cách hiện đại, tối giản và mang hơi hướng tương lai. Đèn xi-nhan được bố trí gọn gàng ở phía trên, kết hợp cùng cụm đèn chiếu sáng và dải đèn định vị chữ V sắc nét bên dưới để tạo nên diện mạo sắc sảo, sang trọng và thời thượng, đồng thời cũng toát lên vẻ cá tính đầy cuốn hút.





Gờ trung tâm của Air Blade mới được thiết kế tinh gọn

Gờ trung tâm của Air Blade mới được thiết kế tinh gọn, liền mạch vào thân xe, tạo tư thế ngồi thoải mái, cân bằng và dễ điều khiển. Bề mặt của gờ được làm sần và chắc chắn, giúp tăng độ bám khi để đồ, hạn chế rơi trượt, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người lái.

Honda Air Blade mới được nhà sản xuất trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần

Honda Air Blade mới được nhà sản xuất trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần. Mặt đồng hồ là màn hình LCD hiện đại, tuy không quá lớn nhưng vẫn đủ để hiển thị chi tiết các thông tin vận hành quan trọng như quãng đường, hành trình, tốc độ, thời gian, mức tiêu thụ nhiên liệu, thông số điện áp ắc quy, báo thay nhớt máy cùng hệ thống đèn báo (chế độ chiếu sáng xa, gần; rẽ trái, phải; hệ thống ngắt động cơ tạm thời, dung dịch làm mát; lỗi PGM-FI; điều kiện sạc bình điện; báo động chống trộm; chìa khóa thông minh...).

Honda Air Blade 125 2026 sử dụng động cơ eSP+

Honda Air Blade 125 2026 sử dụng động cơ eSP+ có dung tích thực tế 124,8cc, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất tối đa 11,7 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,3 Nm tại 6.500 vòng/phút. Trong khi đó, Honda Air Blade 160 2026 dùng động cơ tương tự nhưng có dung tích thực tế 156,9cc, tạo ra công suất tối đa 15 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,8 N.m tại 6.000 vòng/phút.

Hệ thống treo của Honda Air Blade 125 và Air Blade 160 2026 không khác biệt

Hệ thống treo của Honda Air Blade 125 và Air Blade 160 2026 không khác biệt khi cùng sử dụng phuộc ống lồng, giảm chấn thủy lực ở phía trước và lò xo đôi ở phía sau. Với hệ thống treo này, người dùng có thể yên tâm tận hưởng trải nghiệm êm ái khi điều khiển Air Blade.

Bên dưới yên xe của Honda Air Blade 2026 là cốp chứa đồ 23,2 lít

Bên dưới yên xe của Honda Air Blade 2026 là cốp chứa đồ 23,2 lít, đủ rộng rãi để người dùng cất 2 mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng nhỏ gọn. Không những vậy, hãng xe Nhật Bản còn tích hợp sẵn trong cốp của Air Blade mới đèn soi hộc đồ giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm các vật dụng trong điều kiện thiếu ánh sáng. Vách ngăn thông minh có thể chia nhỏ cốp thành 2 khoang riêng biệt tăng tính tiện lợi. Hãng cũng đã nâng cấp cho Air Blade 2026 mới cổng USB Type-C để thay thế cho cổng USB Type-A cũ, giúp người dùng có thể sạc lại các thiết bị di động một cách thuận tiện.





Honda Air Blade 125 và Air Blade 160 đều có cấu hình phanh tương đối cơ bản

Về mặt an toàn, Honda Air Blade 125 và Air Blade 160 đều có cấu hình phanh tương đối cơ bản với phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Đối với Air Blade 125, chỉ có phiên bản Thể thao được tích hợp ABS (hệ thống chống bó cứng phanh) ở bánh trước. Trong khi đó, tất cả các phiên bản Air Blade 160 đều được trang bị tiêu chuẩn ABS ở phía trước. Mẫu xe tay ga mới của Honda cũng có chìa khóa thông minh Smartkey, không chỉ hạn chế nguy cơ bị trộm mất xe mà còn mang tới sự tiện dụng cho người sử dụng.

Giá xe ga Honda Air Blade 2026

Honda Air Blade 125 có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, sẽ được mở bán từ ngày 15/11/2025 với giá lần lượt tương ứng ở mức 42.990.000 đồng, 44.190.000 đồng và 48.690.000 đồng. Trong khi đó, Air Blade 160 cũng có 3 phiên bản tương tự, đi kèm mức giá lần lượt là 56.890.000 đồng, 58.090.000 đồng và 58.590.000 đồng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.