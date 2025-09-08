SUV hạng B giá 465 triệu đồng đẹp long lanh, cạnh tranh Honda HR-V, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ nhỉnh Kia Morning vừa ra mắt Ấn Độ
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B của Hyundai đang ‘gây sốt’ bởi thiết kế cực đẹp, trang bị xịn xò cùng giá bán hấp dẫn chỉ 465 triệu đồng, rẻ lấn át Kia Seltos và Honda HR-V.
Xe gầm cao SUV hạng B đẹp long lanh cạnh tranh Honda HR-V ra mắt ở Ấn Độ
Tại thị trường Ấn Độ, nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc đã ra mắt hai phiên bản mới - Creta King và Creta King Limited Edition - với nhiều tính năng hơn.
Hyundai đã giới thiệu một loạt tính năng mới cho Creta King. Bao gồm bộ mâm hợp kim 18 inch lớn hơn, chức năng nhớ vị trí ghế lái chỉnh điện, ghế hành khách phía trước chỉnh điện 8 hướng, điều hòa hai vùng độc lập, camera hành trình, bệ tỳ tay trước dạng trượt tích hợp ngăn chứa đồ và logo "King".
Hyundai cũng đã mang đến bàn tựa lưng ghế có thể thu gọn, chức năng chỉnh ghế hành khách phía trước và bảng điều khiển HVAC cảm ứng từ Alcazar trên các biến thể Creta King. Hơn nữa, các biến thể này đều có Apple CarPlay và Android Auto không dây, mặc dù phải thông qua bộ chuyển đổi có dây sang không dây.
Cả năm tùy chọn hệ truyền động của Creta đều có sẵn trên phiên bản King mới. Bao gồm động cơ xăng hút khí tự nhiên 1,5 lít công suất 115 mã lực với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT, động cơ diesel 1,5 lít công suất 116 mã lực với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp, và động cơ xăng tăng áp 1,5 lít công suất 160 mã lực với hộp số DCT 7 cấp.
Creta King cũng có phiên bản Knight Edition, với ngoại thất và nội thất màu đen, nhưng các tùy chọn hệ truyền động chỉ giới hạn ở động cơ xăng-CVT và động cơ diesel-AT.
Ngoài ra, Hyundai còn giới thiệu phiên bản giới hạn mang tên King Limited Edition. So với các phiên bản King thông thường, phiên bản này được trang bị thêm vỏ bọc dây an toàn, đệm tựa đầu, thảm trải sàn mới, vỏ bọc chìa khóa và ốp cửa bổ sung.
Tuy nhiên, King Limited Edition sẽ chỉ có hai tùy chọn hệ truyền động – động cơ xăng CVT 1,5 lít, công suất 115 mã lực và động cơ diesel AT 1,5 lít, công suất 116 mã lực – và có ba tùy chọn màu sắc (Abyss Black, Atlas White và Black Matte).
Một số tính năng mới này từ Creta King cũng sẽ được trang bị trên nhiều phiên bản SUV khác, bao gồm Creta N Line. Những tính năng này bao gồm điều hòa hai vùng với bảng điều khiển HVAC cảm ứng mới, Apple CarPlay và Android Auto không dây, camera hành trình và mâm xe hợp kim 18 inch. Tuy nhiên, Hyundai vẫn chưa làm rõ các phiên bản cụ thể sẽ được trang bị những tính năng mới này. Creta cũng sẽ có thêm tùy chọn màu đen mờ mới.
Giá xe gầm cao SUV hạng B King Limited Edition
Giá bán lẻ tại đại lý cho các phiên bản cao cấp mới này bắt đầu từ 17,89 lakh Rupee (khoảng 465 triệu đồng). Hyundai cũng đã bổ sung thêm các tính năng cho các phiên bản Creta thông thường và Creta N Line.
Chọn xe gầm cao dưới 600 triệu đồng
Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ và SUV - B có giá xấp xỉ 600 triệu đồng đáng để cân nhắc:
Mitsubishi Xpander AT: 598 triệu đồng
Mitsubishi Xpander đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay. Hiện, mẫu MPV 7 chỗ này được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản số sàn MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu đồng; 3 phiên bản AT, AT Premium và Cross được nhập khẩu từ Indonesia có giá lần lượt là 598, 658 và 698 triệu đồng.
Tất cả các phiên bản của Xpander đều sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.
Như vậy, với số tiền xấp xỉ 600 triệu đồng, khách hàng Việt có thể lựa chọn phiên bản số tự động AT (598 triệu đồng) chưa kể các khuyến mại từ đại lý. Xpander AT phù hợp với khá nhiều đối tượng khác nhau, từ gia đình đến dân chạy dịch vụ.
Suzuki XL7 hybrid: 599,9 triệu đồng
Suzuki XL7 là mẫu MPV lai SUV bán chạy nhất của thương hiệu Suzuki tại Việt Nam. Tuy nhiên, so sánh tương quan trên thị trường ô tô Việt, đây lại là mẫu xe liên tiếp 3 tháng qua lọt top 10 xe bán chậm nhất tháng. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã làm mới mẫu xe này với phiên bản sử dụng động cơ mild-hybrid cùng một số nâng cấp nhỏ với giá không đổi so với trước đây là 599,9 triệu đồng.
Suzuki XL7 hybrid sử dụng khối động cơ 1.5L kết hợp với động cơ điện nhẹ, dẫn động cầu trước, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cho công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Với những khách hàng bình dân, đây là mẫu xe "đủ dùng", đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
Mazda CX-3 Luxury: 579 triệu đồng
CX-3 hiện vẫn là bản ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4/2021, được THACO-Mazda nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản. Sau nhiều lần điều chỉnh giá, các phiên bản của CX-3 là 1.5AT (base), Deluxe, Luxury và Premium đang có giá niêm yết từ 512-631 triệu đồng. Trong đó, bản Luxury (bản cao thứ 2) có giá 579 triệu đồng có thể là sự lựa chọn của nhiều khách hàng.
Các phiên bản của Mazda CX-3 đều sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mẫu xe Nhật Bản có ngoại hình bắt mắt với những đường nét hiện đại, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ ở thành phố và đặc biệt là nữ giới.
Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn: 579 triệu đồng
Creta hiện được Hyundai Thành Công giới thiệu với 4 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ SmartStream G 1.5L, cho công suất 113 mã lực và 144 Nm sức kéo, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Giá bán niêm yết của các phiên bản từ 599-745 triệu đồng, nhưng đang được các đại lý giảm giá 20-30 triệu đồng trong tháng 8, trong đó phiên bản thấp nhất Creta Tiêu chuẩn có giá 579 triệu đồng.
KIA Seltos AT: 599 triệu đồng
Hiện, KIA Seltos 2024 được bán ra với 4 phiên bản, trong đó 3 phiên bản thấp là AT, Luxury và Premium sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 113 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Còn phiên bản cao cấp nhất GT-line sử dụng động cơ 1.5L Turbo cho công suất tối đa 158 mã lực, mô men xoắn 253Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép.
Giá bán các phiên bản của Seltos dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn Seltos AT có giá chưa tới 600 triệu đồng.
Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
Mitsubishi Xforce là mẫu xe mới nhất góp mặt ở phân khúc B-SUV tại Việt Nam và ngay lập tức tạo nên doanh số ấn tượng. Thậm chí, mẫu xe thương hiệu Nhật Bản đã vươn lên vị trí số 1 của thị trường trong tháng 7/2024 vừa qua.
Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 4 phiên bản là GLX, Exceed, Premium và Ultimate với giá bán từ 599-705 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L sản sinh công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước. Em
Với tầm tài chính chưa đến 600 triệu đồng, phiên bản tiêu chuẩn Xforce GLX (giá 599 triệu đồng) có thể là sự lựa chọn phù hợp của nhiều khách hàng Việt hiện nay.
