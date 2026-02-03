SUV cỡ nhỏ 309 triệu đồng đẹp long lanh trang bị hiện đại có trợ lý ảo CARA AI, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grandi 10 khiến thị trường 'dậy sóng'

SUV cỡ nhỏ đẹp long lanh trang bị công nghệ hiện đại, trợ lý ảo CARA AI

Aircross X

Citroen đã cập nhật Aircross X (trước đây là C3 Aircross) với phiên bản mới trong khuôn khổ chiến lược Citroen 2.0.

Đáng chú ý, phiên bản mới này sẽ không có sẵn ngay lập tức, khi Citroen cho biết xe chỉ được sản xuất khi có đơn đặt hàng xác nhận.

Đúng như tên gọi, bản cập nhật dòng Aircross lần này mang trở lại tùy chọn cấu hình hai hàng ghế cho mẫu SUV Aircross bản cao cấp đầy đủ trang bị. Tùy chọn này từng được cung cấp khi mẫu xe ra mắt tại Ấn Độ dưới tên C3 Aircross, nhưng đã bị loại bỏ trong các lần cập nhật gần đây.

Aircross X chỉ có bản 5 chỗ

Trước đợt nâng cấp mới nhất, Aircross X chỉ có bản 5 chỗ ở các phiên bản thấp hơn là You và Plus với động cơ xăng hút khí tự nhiên, trong khi các phiên bản Plus và Max dùng động cơ xăng tăng áp chỉ có cấu hình 7 chỗ.

Bản cập nhật mới bổ sung trở lại tùy chọn Aircross 5 chỗ bản cao cấp Max, tuy nhiên Citroen cho biết xe sẽ được sản xuất theo đơn đặt hàng, tức là chỉ được lắp ráp sau khi khách hàng đặt mua. Tương tự bản Max 7 chỗ, phiên bản 5 chỗ cũng được trang bị động cơ xăng tăng áp công suất 108 mã lực.

Aircross X được nâng cấp mạnh về tiện nghi

Bên trong, Aircross X được nâng cấp mạnh về tiện nghi với màn hình giải trí trung tâm lớn (khoảng 10.25 inch ở bản cao), màn hình lái kỹ thuật số, ghế bọc giả da, một số phiên bản có ghế trước thông gió, đèn viền nội thất và nhiều chi tiết trang trí tạo cảm giác cao cấp hơn so với thế hệ trước.

Xe cũng được bổ sung các công nghệ mới như trợ lý ảo CARA AI, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói đa ngôn ngữ, cùng các tiện ích như khởi động nút bấm, cruise control và camera hỗ trợ quan sát.

Aircross X được trang bị tiêu chuẩn 6 túi kh

Về an toàn, Aircross X được trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí, ABS với EBD, ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đã đạt xếp hạng an toàn 5 sao theo Bharat NCAP, trở thành một trong những điểm mạnh lớn của mẫu xe này.

Giá SUV cỡ nhỏ Aircross X

Aircross X nay được bổ sung tùy chọn 5 chỗ ở phiên bản cao cấp Max, có giá khởi điểm từ 12,41 lakh rupee (khoảng 309 triệu đồng).

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam cực thích hợp cho gia đình đi chơi tết

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng. Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng. SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng Omoda C5 Luxury Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.



