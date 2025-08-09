Mới nhất
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay

Thứ bảy, 07:00 09/08/2025
GĐXH - Giá xe Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao. Tình trang đội giá cao gần như đã không còn, đây có thể coi là thời điểm tốt nhất để tậu xe mới giá hợp lý.

Xe số 125cc giá 32 triệu đồng của Honda trang bị ngang Future, thiết kế xịn, đẹp hơn Wave Alpha về tới Việt Nam có giá ra sao?Xe số 125cc giá 32 triệu đồng của Honda trang bị ngang Future, thiết kế xịn, đẹp hơn Wave Alpha về tới Việt Nam có giá ra sao?

GĐXH - Xe số 125cc của Honda đã về đại lý Việt với thiết kế ăn đứt Future, trang bị xịn xò hơn cả Wave Alpha và RSX.

Giá xe Vision mới nhất niêm yết

Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay- Ảnh 2.

Giá niêm yết của xe Honda Vision trong tháng 8 không có sự thay đổi so với tháng 7/2025.


Trong tháng 8, xe ga Vision vẫn được hãng Honda đưa ra thị trường gồm 5 phiên bản: Thể thao, tiêu chuẩn, cổ điển, cao cấp và đặc biệt, đi kèm với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

Theo ghi nhận, giá niêm yết của xe Honda Vision trong tháng 8 không có sự thay đổi so với tháng 7/2025, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức giá 31.310.182 đồng, phiên bản cao cấp đang được bán ở mức giá 32.979.273 đồng, phiên bản đặc biệt được bán ở mức giá 34.353.818 đồng, phiên bản thể thao giá 36.612.000 đồng và phiên bản cổ điển được bán ở mức giá 36.612.000 đồng.

Giá xe Vision mới nhất đại lý

Hiện nay, các phiên bản của dòng xe ga Honda Vision có giá bán ra chênh lệch nhẹ so với giá niêm yết của nhà sản xuất. Thậm chí, khảo sát một HEAD Honda cho thấy, có phiên bản như Vision Tiêu chuẩn thậm chí còn giảm nhẹ so với giá đề xuất.

Bảng giá xe Vision mới nhất

Phiên bản

Màu sắcGiá đề xuất (8% GTGT)Giá đại lý
Thể thao

- Đen

- Xám đen

36.613.00038.000.000
Đặc biệt- Nâu đen34.353.81836.000.000
Cao cấp

- Đỏ đen

- Xanh đen

32.797.27334.000.000
Tiêu chuẩn- Trắng đen31.310.18231.000.000

Đánh giá xe Vision

Về thiết kế, Honda Vision 2025 tiếp tục kế thừa những đường nét đặc trưng của dòng xe SH cao cấp. Phần đầu xe của Vision mới gây ấn tượng mạnh với sự kết hợp giữa những đường nét ba chiều sắc sảo, đèn LED trang trí hiện đại và hệ thống đèn trước nổi bật.

Mặt đồng hồ kết hợp truyền thống và LCD được thiết kế hài hòa giữa tính năng và thẩm mỹ, giúp người lái dễ dàng theo dõi thông số trong mọi điều kiện di chuyển.

Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay- Ảnh 3.

Honda Vision 2025

Logo 3D được cách điệu tinh tế trên thân xe, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động. Bên cạnh đó, vành đúc của Vision 2025 có thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu và bề mặt ba chiều. Đặc biệt, bánh xe trước lớn 16 inch trên phiên bản Thể thao không chỉ nâng tầm phong cách mà còn mang đến tư thế lái thoải mái cho người dùng.


Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay- Ảnh 4.

Vành đúc của Vision 2025 có thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu và bề mặt ba chiều.

Logo 3D được cách điệu tinh tế trên thân xe, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động. Bên cạnh đó, vành đúc của Vision 2025 có thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu và bề mặt ba chiều. Đặc biệt, bánh xe trước lớn 16 inch trên phiên bản Thể thao không chỉ nâng tầm phong cách mà còn mang đến tư thế lái thoải mái cho người dùng.


Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay- Ảnh 5.

Vision 2025 còn được trang bị hàng loạt tiện ích hàng đầu.

Cùng với đó, việc áp dụng khung dập hàn la-de (laser) thông minh thế hệ mới eSAF do Honda phát triển mang lại cho Vision một bộ khung cứng cáp, có trọng lượng nhẹ hơn với độ bền cao.

Đồng thời, Vision 2025 còn được trang bị hàng loạt tiện ích hàng đầu bao gồm: hệ thống khóa thông minh Smart Key, cốp đựng đồ với dung tích lớn cùng hộc đựng đồ phía trước rộng rãi, có nắp đậy và tích hợp cổng sạc loại C, mang lại sự tiện lợi tối đa cho những bạn trẻ yêu thích di chuyển.

Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay- Ảnh 6.

Vision 2025 cam kết mang đến sự an tâm tuyệt đối

Ngoài ra, chế độ đèn luôn sáng giúp tăng khả năng nhận diện của xe khi di chuyển trên đường phố và đảm bảo tầm nhìn tốt nhất cho người lái. Nhờ đó, Vision 2025 cam kết mang đến sự an tâm tuyệt đối và an toàn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Lưu ý: Bảng giá xe Honda Vision nêu trên chỉ mang tính tham khảo, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.

K.N (th)
Tags:

