Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp chưa từng có, khách hàng đổ xô lựa chọn thay vì RSX, Future

Thứ năm, 13:37 11/09/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh tại đại lý, đặc biệt phiên bản mới Retro mới cũng vừa ra mắt với giá cực hấp dẫn.

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh , khách hàng chọn lựa thay vì RSX và Future - Ảnh 1.Giá xe SH mới nhất giảm sâu, còn cực rẻ dưới niêm yết, SH 125 ngang xe bình dân, mẫu mã vẫn cực đẹp

GĐXH - Giá xe SH mới nhất tại đại lý đang giảm xuống mức thấp chưa từng có, một số phiên bản đang được bán rẻ hơn giá đề xuất.

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất niêm yết

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh , khách hàng chọn lựa thay vì RSX và Future - Ảnh 2.

Wave Alpha 110 không có gì thay đổi so với tháng 8.

Wave Alpha 110 là mẫu xe số bán chạy nhất của Honda Việt Nam, mẫu xe số này đang được bán ra thị trường với 3 phiên bản cùng mức giá đề xuất bán lẻ dao động từ 17,9 – 19,29 triệu đồng. Trong tháng 9/2025, giá Wave Alpha 110 không có gì thay đổi so với tháng 8.

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất đại lý

Tại đại lý, giá xe Wave Alpha 110 hiện đang vô cùng hấp dẫn, chỉ chênh rất ít so với giá niêm yết. Dù mới ra mắt phiên bản mới nhưng giá xe Wave Alpha đã được đại lý điều chỉnh giảm là điều hiếm có của Honda từ trước tới nay.

Bảng giá Wave Alpha 110 mới nhất

Bảng giá xe Honda Wave Alpha 110 2025 mới nhất

(ĐVT: đồng)

Phiên bản

Màu sắc

Giá niêm yết

Giá đại lý

Wave Alpha bản Tiêu chuẩn

Đỏ bạc

17.859.273

19.000.000

Xanh bạc

17.859.273

19.000.000

Trắng bạc

17.859.273

19.000.000

Wave Alpha bản Đặc biệt

Đen nhám

18.742.909

20.000.000

Wave Alpha bản Cổ điển 2025

Xám

Xanh

Xám trắng

19.290.000

21.000.000


Đánh giá Wave Alpha 110

Về thiết kế, phiên bản 2025 của Honda Wave Alpha vẫn bám sát thiết kế nhỏ gọn, tạo cho người dùng sự thoải mái, thuận tiện, phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong đời sống hàng ngày.

Xe tiếp tục sử dụng dạng đồng hồ cơ, thiết kế mặt đồng hồ với họa tiết đẹp mắt, tạo nên nét thu hút mới lạ. Các thông số vận hành được bố trí hợp lí, khoa học, giúp người lái dễ dàng kiểm tra nhanh trạng thái xe khi đang di chuyển.

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh , khách hàng chọn lựa thay vì RSX và Future - Ảnh 3.

Wave Alpha 110 2025 vẫn duy trì trang bị ổ khóa đa năng 3 trong 1

Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước có tính năng luôn bật sáng khi xe vận hành, đảm bảo cho người sử dụng có tầm nhìn tốt nhất. Bên cạnh đó, khả năng nhận diện của xe khi di chuyển trên đường phố cũng được tăng lên, kể cả trong điều kiện ánh sáng ban ngày, giúp người lái an tâm di chuyển.

Wave Alpha 110 2025 vẫn duy trì trang bị ổ khóa đa năng 3 trong 1 bao gồm khóa điện, khóa cổ và khóa từ với nắp đậy có khả năng chống rỉ sét, dễ dàng sử dụng.

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh , khách hàng chọn lựa thay vì RSX và Future - Ảnh 4.

Honda Wave Alpha 110 2025 tại Việt Nam hiện đang được phân phối với 3 phiên bản

Honda Wave Alpha 110 2025 tại Việt Nam hiện đang được phân phối với 3 phiên bản bao gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển. Trong khi phiên bản Đặc biệt gây ấn tượng với màu đen nhám trẻ trung, mang lại cho người dùng hình ảnh năng động.

Phiên bản Tiêu chuẩn có ba tùy chọn màu sắc: Trắng, xanh và đỏ. Điểm nhấn trong lần thay đổi này là thiết kế bộ tem mới hài hòa với logo cách điệu "Wave Alpha" trên nền họa tiết trẻ trung cùng màu sắc khác biệt trên mỗi xe.

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh , khách hàng chọn lựa thay vì RSX và Future - Ảnh 5.

Phiên bản Cổ điển 2025 của Wave Alpha 110 gây ấn tượng với hai màu sắc

Bên cạnh đó, phiên bản Cổ điển 2025 của Wave Alpha 110 gây ấn tượng với hai màu sắc mới là Xanh và Xám. Trong đó, gam màu trầm đặc trưng trong bảng màu Retro, gợi nhớ về vẻ đẹp hoài cổ của quá khứ. Đây là màu sắc được các bạn trẻ yêu thích và muốn thể hiện cá tính của mình.

Giá xe Wave Alpha 110 mới nhất giảm mạnh , khách hàng chọn lựa thay vì RSX và Future - Ảnh 6.

Wave Alpha 110 2025 được trang bị khối động cơ 110cc bền bỉ

Về vận hành, Wave Alpha 110 2025 được trang bị khối động cơ 110cc bền bỉ, hiệu suất vượt trội với công suất tối đa 6,12kW tại 7.500 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 8,44Nm tại 5.500 vòng/ phút mà vẫn đảm bảo khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, đem lại cảm giác lái thú vị và tiết kiệm chi phí vận hành.

Lưu ý: Bảng giá xe Honda Wave Alpha 110 2025 ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá xe có thể thay đổi tùy theo thời điểm của mỗi đại lý Honda và khu vực bán xe.


K.N (th)
