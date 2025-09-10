Giá xe SH mới nhất giảm sâu, còn cực rẻ dưới niêm yết, SH 125 ngang xe bình dân, mẫu mã vẫn cực đẹp
GĐXH - Giá xe SH mới nhất tại đại lý đang giảm xuống mức thấp chưa từng có, một số phiên bản đang được bán rẻ hơn giá đề xuất.
Giá xe SH mới nhất niêm yết
Giá xe SH trong tháng 9/2025 không có sự thay đổi. Các phiên bản của dòng SH bao gồm SH 125i , SH 160i và SH 350i giá từ 73.921.091 – 150.990.000 VNĐ, cụ thể như sau:
Honda SH 125i: Phiên bản Tiêu chuẩn vẫn duy trì giá bán đề xuất là 73.921.091 VNĐ, phiên bản Cao cấp có giá bán 81.775.637 VNĐ, phiên bản Đặc biệt với giá 82.953.818 VNĐ và phiên bản Thể thao là 83.444.727 VNĐ.
Honda SH 160i: Trong đó phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe SH 160i có giá bán lẻ đề xuất từ hãng là 92.490.000 VNĐ và bản cao cấp giá bán lẻ đề xuất là 100.490.000 VNĐ.
Honda SH 350i: Phiên bản Cao cấp có giá bán 150.990.000 VNĐ, phiên bản Đặc biệt giá 151.990.000 VNĐ và phiên bản Thể thao là 152.490.000 VNĐ.
Giá xe SH mới nhất đại lý
Theo ghi nhận tại một số đại lý, mẫu xe ga Honda SH 2025 đang sở hữu mức giá rất hấp dẫn khi được giảm từ 500 – 1 triệu đồng so với tháng trước, các phiên bản gần như đã về sát giá đề xuất, thậm chí SH 160i Tiêu chuẩn và SH 350i đã giảm xuống dưới giá đề xuất của hãng.
Bảng giá xe SH mới nhất
Mẫu xe
Phiên bản
Giá đề xuất
Giá đại lý
Honda SH 2025
125 CBS Tiêu chuẩn
73.900.000
75.000.000
125i ABS Cao cấp
81.700.000
83.000.000
125i ABS Đặc biệt
82.900.000
84.000.000
125i ABS Thể thao
83.400.000
85.500.000
160i CBS Tiêu chuẩn
92.490.000
92.000.000
160i ABS Cao cấp
100.490.000
103.000.000
160i ABS Đặc biệt
101.690.000
104.000.000
160i ABS Thể thao
102.190.000
104.000.000
350i ABS Thể thao
152.490.000
130.000.000
Đánh giá xe SH
Hiện nay, mẫu xe ga Honda SH được bán ra thị trường với 3 mẫu xe gồm: SH 125i, SH 160i và SH 350i, trong đó có nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc khác nhau tương ứng với từng mẫu xe.
Mẫu xe Honda SH là một trong những mẫu xe tay ga cao cấp được đông đảo khách hàng Việt ưa chuộng. Được biết đến với kiểu dáng sang trọng, mang phong cách châu Âu hiện đại.
Đặc biệt, SH còn sở hữu khối động cơ eSP+ mạnh mẽ, cho khả năng vận hành vượt trội. Cụ thể, SH 125i sử dụng động cơ dung tích 124,8 phân khối, công suất 9,6 kW tại 8.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 11.9 Nm tại 6.500 vòng/phút.
SH 160i được trang bị động cơ dung tích 156,9 phân khối, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, công suất 12,4 kW tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm tại 6.500 vòng/phút.
Về phần mình, Honda SH 350i sử dụng động cơ eSP+ với dung tích 329,6cc, SOHC xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử PGM-Fi. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 29,2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 31,8 Nm tại 5.250 vòng/phút.
Hơn nữa, Honda SH còn được trang bị nhiều tính năng tiên tiến mang lại sự đẳng cấp và những trải nghiệm tốt nhất khi lái xe cho người dùng. Nổi bật trong đó là hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) ở cả hai bánh để tính toán độ trượt của bánh sau. Lượng mô-men xoắn của động cơ được kiểm soát sau khi đã được tính toán từ tỷ lệ trượt bánh, hỗ trợ chống trượt khi tăng ga.
Đặc biệt, trên SH 160i và SH 350i có thêm cả chức năng kết nối với điện thoại thông minh qua bluetooth. Giúp khách hàng có thể theo dõi toàn bộ các thông tin của xe như: Tình trạng vận hành, thông tin sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành,...
Ngoài ra, những tiện ích có thể kể đến trên Honda SH bao gồm: thống khóa thông minh Smartkey, phanh ABS 2 kênh (tùy phiên bản), cốp 28 lít, cổng sạc USB…
Lưu ý: Bảng giá Honda SH nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng có thể trực tiếp đến các đại lý Honda Uỷ nhiệm (HEAD) để nắm được mức giá chính xác nhất.
