Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe giá tốt cho khách Việt

Thứ ba, 11:19 09/09/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá xe Honda Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trang đội giá cao gần như đã không còn.

Giá xe Honda Vision mới nhấtgiảm sâu , cơ hội mua xe giá tốt cho khách Việt - Ảnh 1.Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất giảm cực mạnh, rẻ nhất từ trước tới nay, có loại còn thấp hơn cả niêm yết

GĐXH - Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất ở đại lý đang vô cùng hấp dẫn, có loại thậm chí còn thấp hơn cả niêm yết, điều hiếm thấy trong lịch sử xe máy Honda.

Giá xe Honda Vision mới nhất niêm yết

Giá xe Honda Vision mới nhấtgiảm sâu , cơ hội mua xe giá tốt cho khách Việt - Ảnh 2.

Giá niêm yết của xe Honda Vision trong tháng 9 không có sự thay đổi

Trong tháng 9, xe ga Vision vẫn được hãng Honda đưa ra thị trường gồm 5 phiên bản: Thể thao, tiêu chuẩn, cổ điển, cao cấp và đặc biệt, đi kèm với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

Theo ghi nhận, giá niêm yết của xe Honda Vision trong tháng 9 không có sự thay đổi so với tháng 8/2025, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức giá 31.310.182 đồng, phiên bản cao cấp đang được bán ở mức giá 32.979.273 đồng, phiên bản đặc biệt được bán ở mức giá 34.353.818 đồng, phiên bản thể thao giá 36.612.000 đồng và phiên bản cổ điển được bán ở mức giá 36.612.000 đồng.

Giá xe Honda Vision mới nhất đại lý

Hiện nay, các phiên bản của dòng xe ga Honda Vision có giá bán ra chênh lệch nhẹ so với giá niêm yết của nhà sản xuất. Thậm chí, khảo sát một HEAD Honda cho thấy, có phiên bản như Vision Tiêu chuẩn thậm chí còn giảm nhẹ so với giá đề xuất.

Bảng giá xe Honda Vision mới nhất

Phiên bảnMàu sắcGiá đề xuất (8% GTGT)Giá đại lý
Thể thao

- Đen

- Xám đen

36.613.00038.000.000
Đặc biệt- Nâu đen34.353.81836.000.000
Cao cấp

- Đỏ đen

- Xanh đen

32.797.27334.000.000
Tiêu chuẩn- Trắng đen31.310.18231.000.000

Đánh giá xe Honda Vision

Về thiết kế, Honda Vision 2025 tiếp tục kế thừa những đường nét đặc trưng của dòng xe SH cao cấp. Phần đầu xe của Vision mới gây ấn tượng mạnh với sự kết hợp giữa những đường nét ba chiều sắc sảo, đèn LED trang trí hiện đại và hệ thống đèn trước nổi bật.

Mặt đồng hồ kết hợp truyền thống và LCD được thiết kế hài hòa giữa tính năng và thẩm mỹ, giúp người lái dễ dàng theo dõi thông số trong mọi điều kiện di chuyển.

Giá xe Honda Vision mới nhấtgiảm sâu , cơ hội mua xe giá tốt cho khách Việt - Ảnh 3.

Honda Vision 2025

Logo 3D được cách điệu tinh tế trên thân xe, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động. Bên cạnh đó, vành đúc của Vision 2025 có thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu và bề mặt ba chiều. Đặc biệt, bánh xe trước lớn 16 inch trên phiên bản Thể thao không chỉ nâng tầm phong cách mà còn mang đến tư thế lái thoải mái cho người dùng.

Giá xe Honda Vision mới nhấtgiảm sâu , cơ hội mua xe giá tốt cho khách Việt - Ảnh 4.

Vành đúc của Vision 2025 có thiết kế độc đáo

Logo 3D được cách điệu tinh tế trên thân xe, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động. Bên cạnh đó, vành đúc của Vision 2025 có thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu và bề mặt ba chiều. Đặc biệt, bánh xe trước lớn 16 inch trên phiên bản Thể thao không chỉ nâng tầm phong cách mà còn mang đến tư thế lái thoải mái cho người dùng.

Giá xe Honda Vision mới nhấtgiảm sâu , cơ hội mua xe giá tốt cho khách Việt - Ảnh 5.

Honda phát triển mang lại cho Vision một bộ khung cứng cáp

Cùng với đó, việc áp dụng khung dập hàn la-de (laser) thông minh thế hệ mới eSAF do Honda phát triển mang lại cho Vision một bộ khung cứng cáp, có trọng lượng nhẹ hơn với độ bền cao.

Giá xe Honda Vision mới nhấtgiảm sâu , cơ hội mua xe giá tốt cho khách Việt - Ảnh 6.

Vision 2025 còn được trang bị hàng loạt tiện ích hàng đầu

Đồng thời, Vision 2025 còn được trang bị hàng loạt tiện ích hàng đầu bao gồm: hệ thống khóa thông minh Smart Key, cốp đựng đồ với dung tích lớn cùng hộc đựng đồ phía trước rộng rãi, có nắp đậy và tích hợp cổng sạc loại C, mang lại sự tiện lợi tối đa cho những bạn trẻ yêu thích di chuyển.

Giá xe Honda Vision mới nhấtgiảm sâu , cơ hội mua xe giá tốt cho khách Việt - Ảnh 7.

Vision 2025 cam kết mang đến sự an tâm tuyệt đối

Ngoài ra, chế độ đèn luôn sáng giúp tăng khả năng nhận diện của xe khi di chuyển trên đường phố và đảm bảo tầm nhìn tốt nhất cho người lái. Nhờ đó, Vision 2025 cam kết mang đến sự an tâm tuyệt đối và an toàn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Lưu ý: Bảng giá xe Honda Vision nêu trên chỉ mang tính tham khảo, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe máy điện giá 25 triệu đồng đẹp cổ điển trang bị ngang SH Mode, pin siêu bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 25 triệu đồng đẹp cổ điển trang bị ngang SH Mode, pin siêu bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe SH Mode giảm giá sốc, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có trong lịch sử

Xe SH Mode giảm giá sốc, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có trong lịch sử

Cùng chuyên mục

Xe máy điện giảm giá gần 20 triệu đồng ở thị trường Việt thiết kế đẹp, pin siêu bền, rẻ hơn cả Honda Vision

Xe máy điện giảm giá gần 20 triệu đồng ở thị trường Việt thiết kế đẹp, pin siêu bền, rẻ hơn cả Honda Vision

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện của Yamaha đang tiếp tục giảm tới gần 20 triệu đồng đi xa tới 144km, thiết kế đẹp mắt, động cơ êm ái, vận hành thông minh.

Giá vàng hôm nay 9/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 9/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng mạnh

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh tới 700.000 đồng/lượng theo đà thế giới.

Giá lăn bánh Honda CR-V mới nhất giảm mạnh, rẻ vô đối, xứng danh SUV hạng C thấp nhất, cạnh tranh doanh số với Mazda CX-5, Hyundai Tucson

Giá lăn bánh Honda CR-V mới nhất giảm mạnh, rẻ vô đối, xứng danh SUV hạng C thấp nhất, cạnh tranh doanh số với Mazda CX-5, Hyundai Tucson

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Honda CR-V mới nhất đang nhận được chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, giúp mẫu SUV này nắm được lợi thế lớn để cạnh tranh với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.

Giá tòa chung cư mini tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Phú Lương, đâu mới là ‘điểm nóng’?

Giá tòa chung cư mini tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Phú Lương, đâu mới là ‘điểm nóng’?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Tòa chung cư mini (hay còn được gọi là tòa căn hộ dịch vụ) trên địa bàn quận Hà Đông cũ đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là sau thời điểm sáp nhập.

Xe ga 160cc giá 38,5 triệu đồng trang bị hiện đại ngang dòng cao cấp, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang Vision

Xe ga 160cc giá 38,5 triệu đồng trang bị hiện đại ngang dòng cao cấp, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe ga 160cc được đánh giá trang bị xịn hơn cả Honda Air Blade và Vario vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá siêu rẻ chỉ 38,5 triệu đồng.

Khuyến mại chồng khuyến mại trước Tết Trung thu, người tiêu dùng hưởng lợi lớn

Khuyến mại chồng khuyến mại trước Tết Trung thu, người tiêu dùng hưởng lợi lớn

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Sau những chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng dịp Quốc khánh 2/9, các nhãn hàng và đơn vị bán lẻ tiếp tục tung thêm nhiều chương trình giảm giá trực tiếp trên từng mặt hàng nhằm thúc đẩy tiêu dùng và người tiêu dùng thoải mái chi tiêu từ nay đến Tết Trung thu.

Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, SH, SH Mode, Vision dưới cả niêm yết, thấp nhất lịch sử

Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, SH, SH Mode, Vision dưới cả niêm yết, thấp nhất lịch sử

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Giá xe máy Honda mới nhất tháng 9/2025 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng cao nhất: Gửi 500 triệu đồng nhận lãi thế nào?

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng cao nhất: Gửi 500 triệu đồng nhận lãi thế nào?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Khảo sát với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 5,8%/năm.

Giá nhà phố thương mại tại quận Hà Đông cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Yên Nghĩa, Dương Nội hay Kiến Hưng?

Giá nhà phố thương mại tại quận Hà Đông cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Yên Nghĩa, Dương Nội hay Kiến Hưng?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 5 phường mới thuộc quận Hà Đông cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.

SUV hạng B giá 465 triệu đồng đẹp long lanh, cạnh tranh Honda HR-V, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ nhỉnh Kia Morning vừa ra mắt Ấn Độ

SUV hạng B giá 465 triệu đồng đẹp long lanh, cạnh tranh Honda HR-V, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ nhỉnh Kia Morning vừa ra mắt Ấn Độ

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B của Hyundai đang ‘gây sốt’ bởi thiết kế cực đẹp, trang bị xịn xò cùng giá bán hấp dẫn chỉ 465 triệu đồng, rẻ lấn át Kia Seltos và Honda HR-V.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 26 triệu đồng có màn hình lớn, pin bền, đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chi trả như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu đồng có màn hình lớn, pin bền, đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chi trả như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện có màn hình lớn, pin bền khiến dân tình đổ xô săn đón hơn cả Honda Vision và SH Mode nhờ thiết kế đẹp long lanh, giá 26 triệu đồng.

Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, SH, SH Mode, Vision dưới cả niêm yết, thấp nhất lịch sử

Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, SH, SH Mode, Vision dưới cả niêm yết, thấp nhất lịch sử

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, bản hatchback rẻ chưa từng có, Kia Morning khó vượt doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, bản hatchback rẻ chưa từng có, Kia Morning khó vượt doanh số

Giá cả thị trường
Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm không phanh, rẻ hiếm thấy trước khi iPhone 17 xuất hiện

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 mới nhất giảm không phanh, rẻ hiếm thấy trước khi iPhone 17 xuất hiện

Giá cả thị trường
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng cao nhất: Gửi 500 triệu đồng nhận lãi thế nào?

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng cao nhất: Gửi 500 triệu đồng nhận lãi thế nào?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top