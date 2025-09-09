Xe máy điện giảm giá gần 20 triệu đồng ở thị trường Việt thiết kế đẹp, pin siêu bền, rẻ hơn cả Honda Vision

Xe máy điện giảm giá gần 20 triệu đồng ở thị trường Việt

Neo's hiện đang được chào bán với mức giá phổ biến chỉ từ 33 - 34 triệu đồng.

Mẫu xe máy điện duy nhất của Yamaha tại Việt Nam là Neo's đang chứng kiến một đợt giảm giá sâu chưa từng có, với mức giảm lên tới gần 20 triệu đồng. Động thái này đã đưa giá bán thực tế của xe từ mức gần 50 triệu xuống chỉ còn ngang các mẫu xe tay ga phổ thông, tạo ra một lựa chọn hấp dẫn mới trên thị trường xe điện.

Theo khảo sát tại các đại lý Yamaha Motor Việt Nam, mẫu xe điện Neo's hiện đang được chào bán với mức giá phổ biến chỉ từ 33 - 34 triệu đồng. So với giá niêm yết ban đầu là 49,091 triệu đồng khi ra mắt vào cuối năm 2022, mức giảm này đã lên tới khoảng 15 - 16 triệu đồng.

Yamaha Neo's giờ đây đã trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc.

Đáng chú ý, một số nhân viên bán hàng cho biết khách hàng thiện chí vẫn có thể thương lượng để giảm thêm, đưa giá xe thực tế về sát mốc 30 triệu đồng. Đây là mức giảm sâu nhất được áp dụng cho Yamaha Neo's từ trước đến nay, biến nó từ một mẫu xe điện giá cao trở thành một lựa chọn có giá cạnh tranh trực tiếp với Honda Vision hay các đối thủ xe điện khác.

Động thái giảm giá mạnh tay của Yamaha được xem là một bước đi tất yếu trong bối cảnh thị trường xe máy điện Việt Nam ngày càng khốc liệt. Tại thời điểm Neo's ra mắt, thị trường chưa quá sôi động.

Ngoài ra, mức giá niêm yết gần 50 triệu đồng bị xem là rào cản lớn nhất khiến Yamaha Neo's khó tiếp cận khách hàng. Mức giá này xấp xỉ một chiếc xe tay ga chạy xăng mạnh mẽ như Honda Vario 160, trong khi hiệu năng của Neo's lại khá khiêm tốn. Doanh số không như kỳ vọng đã buộc Yamaha phải có những chính sách mạnh tay để "xả hàng" và "hâm nóng" lại tên tuổi trong mảng xe điện.

Với mức giá chỉ còn hơn 30 triệu, Yamaha Neo's giờ đây đã trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm một mẫu xe điện thương hiệu Nhật.

Đánh giá xe máy điện Yamaha Neo's

Mẫu xe này ghi điểm nhờ chất lượng hoàn thiện bền bỉ, đi cùng hàng loạt trang bị hiện đại như hệ thống đèn LED, đồng hồ LCD kết nối điện thoại qua ứng dụng Y-Connect, khóa thông minh và cốp xe rộng tới 27 lít. Đặc biệt, ưu điểm vượt trội nhất của Neo's là viên pin có thể tháo rời, giải quyết hoàn toàn nỗi lo sạc pin cho người dùng sống ở chung cư.

Tuy nhiên, người mua cũng cần cân nhắc về hiệu năng còn khá khiêm tốn của xe. Với quãng đường di chuyển chỉ 72 km sau một lần sạc đầy và tốc độ tối đa 50km/h, Neo's có phần thua thiệt so với các đối thủ trong cùng tầm giá. Thêm vào đó, thời gian sạc pin kéo dài 8-9 tiếng và chiều cao yên 795mm hơi cao so với vóc dáng trung bình của phụ nữ Việt cũng là những điểm cần lưu ý.

Nhìn chung, đợt giảm giá lịch sử này đã thay đổi hoàn toàn vị thế của Yamaha Neo's, biến nó từ một lựa chọn đắt đỏ trở thành một mẫu xe điện "hàng hiệu" với giá phải chăng. Đây là cơ hội tốt cho những ai ưu tiên chất lượng và sự tiện lợi của pin tháo rời, miễn là họ chấp nhận đánh đổi về phạm vi hoạt động và tốc độ có phần hạn chế của xe.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.