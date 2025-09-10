Xe ga 150cc giá 29 triệu đồng có ABS đẳng cấp như Honda SH, rẻ hơn Vision

Xe ga 150cc có ABS đẳng cấp như Honda SH

Fekon UHS150

Thương hiệu nội địa Trung Quốc – Fekon mới đây đã chính thức giới thiệu mẫu xe ga mới của mình tại thị trường quê nhà.





Fekon được trang bị động cơ dung tích 150cc

Về ngoại hình, Fekon UHS150 mới không hề sao chép một cách mù quáng các thương hiệu lớn mà có nét độc đáo, riêng biệt. Phần đầu xe sử dụng tấm ốp trang trí ghép nối, được tích hợp cụm đèn LED hình chữ U lớn và kính chắn gió nhỏ màu khói, mang đến vẻ ngoài trẻ trung và hơi hướng thể thao. Toàn bộ hệ thống đèn trên xe đều sử dụng bóng LED hiện đại. Đèn pha có thiết kế 6 thấu kính, cung cấp khả năng sáng đáng tin cậy khi di chuyển vào ban đêm.





Fekon UHS150 mới không hề sao chép một cách mù quáng các thương hiệu lớn

Mẫu xe tay ga mới của Fekon được trang bị động cơ dung tích 150cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 10,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 12 Nm. So với Honda SH thì mức công suất này thấp hơn đôi chút, nhưng sức mạnh của Fekon UHS150 vẫn nhỉnh hơn Vision – một mẫu xe tay ga phổ thông với mức giá cao hơn.





UHS150 có tính thực dụng tuyệt vời

Là mẫu xe tay ga thiết kế sàn phẳng, UHS150 có tính thực dụng tuyệt vời với không gian để chân rộng rãi, không những cung cấp sự thoải mái cho người sử dụng mà khi cần còn để được đồ một cách thuận tiện. Đáng chú ý hơn nữa là Fekon UHS150 được trang bình chính và bình phụ có tổng dung tích lên tới 14 lít. Nhờ bình xăng lớn, UHS150 có thể đạt tới phạm vi di chuyển lên đến 600 km.





Fekon UHS150 cũng có khá nhiều không gian lưu trữ

Fekon UHS150 cũng có khá nhiều không gian lưu trữ để người dùng mang thoải mái mang theo nhiều vật dụng cần thiết, bao gồm yên ngồi kiểu bucket, hộc đựng găng tay mở ở cả 2 bên và móc treo đồ ẩn.

Fekon UHS150 còn sở hữu khá nhiều trang bị hiện đại

Chưa hết, Fekon UHS150 còn sở hữu khá nhiều trang bị hiện đại, ngay cả phiên bản CBS cấp thấp cũng được trang bị tiêu chuẩn bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD, 2 cổng sạc nhanh, lốp bán trơn, mở khóa bằng NFC hay tính năng khởi động không cần chìa khóa. Phiên bản cao cấp được bổ sung hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 2 kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

Giá xe ga 150cc Fekon UHS150

Giá xe ga 150cc Fekon UHS150 được phân phối tại thị trường Trung Quốc với 2 phiên bản là CBS và ABS, có giá bán lần lượt tương ứng là 6.980 nhân dân tệ và 7.980 nhân dân tệ (tương đương khoảng 25,8 triệu đồng và 29,5 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.