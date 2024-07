Giảm 4 kg sau một tuần mà không cần luyện tập vất vả chỉ với 1 món sinh tố quen thuộc

Yoon Eun Hye gia nhập làng giải trí năm 1999 với tư cách là thành viên của Baby V.O.X - nhóm nhạc nữ có lượng fan lớn những năm 2000. Sau đó, Yoon Eun Hye chuyển sang đóng phim, có vai diễn đột phá Shin Chae Kyung trong phim Hoàng cung (Princess Hours - 2006) và vai Go Eun Chan trong Tiệm cafe hoàng tử (Coffee Prince - 2007). Ngoài ra, cô đóng Lie to Me (2011), Missing You (2012) và Love Alert (2018)...