Gieo mầm yêu thương từ những bước chân người lính Công an Vân Du

Ngày 23/12/2025, Công an xã Vân Du tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình "Công an xã Vân Du – Lan tỏa yêu thương, vì nhân dân phục vụ". Hoạt động cũng là việc làm thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua "Ba nhất" do Bộ Công an phát động, góp phần gắn công tác bảo đảm an ninh trật tự với chăm lo an sinh xã hội ngay từ cơ sở.

Đồng chí Thượng tá Quách Thành Nam – Trưởng Công an xã Vân Du đại diện đơn vị thăm hỏi, tặng quà cho gia đình bà Lê Thị Thanh.

Giữa nhịp sống rộn ràng chuẩn bị đón Xuân, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng đại diện chính quyền địa phương, Tổ an ninh trật tự cơ sở và các nhà hảo tâm trực tiếp đến từng hộ dân thăm hỏi, trao quà, hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa đã để lại nhiều xúc động trong lòng người dân thôn Ngọc Động. Không phô trương, không hình thức, mỗi phần quà trao đi là một lời động viên chân thành, mỗi cái nắm tay là sự sẻ chia ấm áp trước thềm năm mới.

Điểm đến của đoàn công tác là gia đình bà Lê Thị Thanh (sinh năm 1953), trú tại thôn Ngọc Động – một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Sau tai nạn lao động năm 2024 khiến bà bị gãy chân nặng, mất khả năng đi lại, bà Thanh hiện sống một mình, không có thu nhập ổn định; người con trai duy nhất đang chấp hành án hình sự. Những biến cố liên tiếp đã khiến cuộc sống của bà vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật.

Lực lượng Công an xã Vân Du cùng chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm hỗ trợ dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa cho gia đình bà Lê Thị Thanh.

Tại căn nhà nhỏ của bà Thanh, bên cạnh việc trao tặng những phần quà thiết thực phục vụ sinh hoạt hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vân Du còn trực tiếp hỗ trợ dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa, ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và chia sẻ những câu chuyện đời thường. Xen giữa những việc làm giản dị ấy là sự quan tâm, tuyên truyền nhẹ nhàng về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giúp người dân thêm vững tin, thêm ấm lòng khi Tết đến, Xuân về.

Chương trình do Thượng tá Quách Thành Nam – Trưởng Công an xã Vân Du trực tiếp chủ trì, với sự tham gia của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã và các lực lượng tại cơ sở. Theo Thượng tá Quách Thành Nam, mô hình "Lan tỏa yêu thương, vì nhân dân phục vụ" không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm và cam kết của lực lượng Công an xã trước Đảng và nhân dân; từ những việc làm cụ thể, thiết thực hôm nay sẽ góp phần vun đắp sự bình yên, ổn định và hạnh phúc lâu dài cho cộng đồng.

Lan tỏa yêu thương khi tết đến xuân về.

Thông qua những việc làm gần dân, sát dân, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân hiện lên không chỉ bản lĩnh, trách nhiệm trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, mà còn giàu lòng nhân ái, luôn đặt lợi ích và hạnh phúc của nhân dân lên hàng đầu. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Xuân mới đang về trên từng con đường làng, ngõ xóm Vân Du. Và trong hơi ấm của mùa Xuân ấy, có sự góp mặt lặng lẽ nhưng bền bỉ của những người lính Công an cơ sở – những người đang ngày ngày gieo mầm yêu thương, vun đắp niềm tin, để bình yên nảy nở từ những điều bình dị nhất.