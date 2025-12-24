Gieo mầm yêu thương từ những bước chân người lính Công an Vân Du
GĐXH - Những ngày cuối năm, khi không khí Tết đang len lỏi khắp các thôn xóm, mùa xuân không chỉ đến từ sắc đào, nụ mai, mà còn hiện hữu trong những việc làm nghĩa tình, lặng lẽ mà bền bỉ. Tại xã Vân Du, những bước chân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã mang theo hơi ấm sẻ chia, tiếp nối hành trình "Vì nhân dân phục vụ" bằng những hành động cụ thể, gần gũi và đầy nhân văn.
Ngày 23/12/2025, Công an xã Vân Du tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình "Công an xã Vân Du – Lan tỏa yêu thương, vì nhân dân phục vụ". Hoạt động cũng là việc làm thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua "Ba nhất" do Bộ Công an phát động, góp phần gắn công tác bảo đảm an ninh trật tự với chăm lo an sinh xã hội ngay từ cơ sở.
Giữa nhịp sống rộn ràng chuẩn bị đón Xuân, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng đại diện chính quyền địa phương, Tổ an ninh trật tự cơ sở và các nhà hảo tâm trực tiếp đến từng hộ dân thăm hỏi, trao quà, hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa đã để lại nhiều xúc động trong lòng người dân thôn Ngọc Động. Không phô trương, không hình thức, mỗi phần quà trao đi là một lời động viên chân thành, mỗi cái nắm tay là sự sẻ chia ấm áp trước thềm năm mới.
Điểm đến của đoàn công tác là gia đình bà Lê Thị Thanh (sinh năm 1953), trú tại thôn Ngọc Động – một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Sau tai nạn lao động năm 2024 khiến bà bị gãy chân nặng, mất khả năng đi lại, bà Thanh hiện sống một mình, không có thu nhập ổn định; người con trai duy nhất đang chấp hành án hình sự. Những biến cố liên tiếp đã khiến cuộc sống của bà vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật.
Tại căn nhà nhỏ của bà Thanh, bên cạnh việc trao tặng những phần quà thiết thực phục vụ sinh hoạt hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vân Du còn trực tiếp hỗ trợ dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa, ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và chia sẻ những câu chuyện đời thường. Xen giữa những việc làm giản dị ấy là sự quan tâm, tuyên truyền nhẹ nhàng về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giúp người dân thêm vững tin, thêm ấm lòng khi Tết đến, Xuân về.
Chương trình do Thượng tá Quách Thành Nam – Trưởng Công an xã Vân Du trực tiếp chủ trì, với sự tham gia của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã và các lực lượng tại cơ sở. Theo Thượng tá Quách Thành Nam, mô hình "Lan tỏa yêu thương, vì nhân dân phục vụ" không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, mà còn thể hiện rõ trách nhiệm và cam kết của lực lượng Công an xã trước Đảng và nhân dân; từ những việc làm cụ thể, thiết thực hôm nay sẽ góp phần vun đắp sự bình yên, ổn định và hạnh phúc lâu dài cho cộng đồng.
Thông qua những việc làm gần dân, sát dân, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân hiện lên không chỉ bản lĩnh, trách nhiệm trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, mà còn giàu lòng nhân ái, luôn đặt lợi ích và hạnh phúc của nhân dân lên hàng đầu. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.
Xuân mới đang về trên từng con đường làng, ngõ xóm Vân Du. Và trong hơi ấm của mùa Xuân ấy, có sự góp mặt lặng lẽ nhưng bền bỉ của những người lính Công an cơ sở – những người đang ngày ngày gieo mầm yêu thương, vun đắp niềm tin, để bình yên nảy nở từ những điều bình dị nhất.
Hai hoàn cảnh ở Phú Thọ đã có cơ hội điều trị tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của bạn đọcVòng tay nhân ái - 18 giờ trước
GĐXH – Với sự chung tay của bạn đọc hảo tâm, bé trai bị teo mật bẩm sinh, xơ gan và người phụ nữ bị tai nạn lao động ở Phú Thọ đã có cơ hội được điều trị tốt hơn.
MS 1054: Xót xa hoàn cảnh bé trai bị teo mật bẩm sinh, mẹ sẵn sàng hiến gan cứu con nhưng không đủ kinh phí điều trịCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH - Thân hình gầy gò với làn da vàng sạm, bụng ngày một to vì bệnh tật, bé Công đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Gia đình buộc phải đối diện với quyết định sinh tử: ghép gan để giành giật sự sống cho con. Người mẹ đã sẵn sàng hiến gan, nhưng bất lực trước chi phí điều trị quá lớn.
Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với cụ ông 85 tuổi có con gái và cháu ngoại bị bệnh tâm thầnKết chuyển - 1 tuần trước
GĐXH - Hoàn cảnh về cụ ông 85 tuổi ở Huế chăm con gái và cháu ngoại bị bệnh tâm thần sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều bạn đọc.
MS 1053: Xót xa cảnh gia đình 3 người cùng bệnh cần cộng đồng giúp đỡCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH – Cùng một lúc phải lo cho bố mẹ chồng tai biến và con trai 4 tuổi bị ung thư máu, hoàn cảnh của gia đình chị Nga đang rất cần cộng đồng giúp đỡ.
MS 1052: Xót xa trước nguy cơ tàn phế vĩnh viễn của cậu bé 10 tuổi bại não cần được trợ giúpCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH - 10 năm cuộc đời của bé Bùi Minh Tiến là 10 năm gắn liền với bệnh viện. Nhưng chưa bao giờ, ranh giới giữa hy vọng và tuyệt vọng với gia đình con lại mong manh như lúc này. Một cú ngã do cơn động kinh và nhiễm trùng xương dai dẳng đã đẩy cậu bé vào nguy cơ phải tháo khớp háng và gắn chặt đời mình trên chiếc xe lăn nếu không được điều trị kịp thời.
MS 1051: Xót thương cậu bé người Tày 11 tuổi mồ côi cha, chống chọi với bệnh tật cần giúp đỡCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH – Mới 11 tuổi nhưng cậu bé người Tày ở Lạng Sơn đã nhiều năm chống chọi với căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch. Mất cha, nhà nghèo, bệnh tình ngày càng nặng buộc phải phẫu thuật cắt lách, con đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.
Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống giúp chàng trai Ba Na 18 tuổi vượt qua tai nạn nguy kịchVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH – Đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống đã đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trao số tiền 12.210.000 đồng do bạn đọc hảo tâm ủng hộ tới gia đình em Đinh Văn Thâm, 18 tuổi - dân tộc Ba Na ở tỉnh Gia Lai.
Kết chuyển tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với 2 hoàn cảnh khó khănKết chuyển - 3 tuần trước
GĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến 2 hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị.
Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống gửi yêu thương đến 2 hoàn cảnh khó khăn điều trị ở Bệnh viện Việt ĐứcVòng tay nhân ái - 3 tuần trước
GĐXH – Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trực tiếp trao phần kinh phí hỗ trợ của bạn đọc tới 2 hoàn cảnh khó khăn là gia đình bé Nguyễn Mai Linh (mã số 1035) và anh Phàn A Đóa (mã số 1037) điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức .
Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống chung tay hồi sinh trái tim cho người phụ nữ dân tộc Mường ở Phú ThọVòng tay nhân ái - 3 tuần trước
GĐXH – Nhờ những tấm lòng hảo tâm, bà Nhẳn ở Phú Thọ đã được phẫu thuật tim. Theo gia đình cho biết, hiện sức khỏe của bà đã ổn định hơn và sinh hoạt bình thường.
MS 1045: Cô giáo nghèo mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡCảnh ngộ
GĐXH - Nhiều năm tận tụy với nghề gieo chữ, cô giáo Nguyễn Thị Hà Giang vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu trên bục giảng. Thế nhưng, sau ánh mắt lạc quan ấy là cuộc chiến âm thầm chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, khiến sức khỏe và cuộc sống của cô ngày càng kiệt quệ.