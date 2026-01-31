"Tết ấm vùng cao 2026" mang mùa xuân đến với đồng bào miền núi xứ Nghệ
Hơn 1.000 người dân xã Yên Hòa, một địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Nghệ An, đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện "Tết ấm vùng cao 2026" do Báo Sức khỏe và Đời sống chủ trì tổ chức.
Chương trình diễn ra ngày 31/1 với sự tham gia của gần 50 y, bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện tuyến tỉnh và cơ sở y tế trên địa bàn Nghệ An . Người dân được khám tổng quát, tầm soát các bệnh lý thường gặp như tim mạch, tiểu đường, hô hấp; khám mắt, tai mũi họng, sản khoa; đồng thời được siêu âm, đo điện tim, xét nghiệm đường máu, chụp X-quang ngay tại địa phương.
Năm 2025, Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, mưa lũ. Nhiều xã miền núi, trong đó có Yên Hòa, vẫn đang đối mặt với khó khăn kéo dài, ảnh hưởng đời sống, sinh kế và điều kiện chăm sóc sức khỏe. Từ thực tế đó, chương trình "T ết ấm vùng cao " được triển khai với mục tiêu chăm lo sức khỏe và hỗ trợ Tết cho người dân vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.
Tham dự chương trình có: Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam; Lãnh đạo Báo Sức khỏe và Đời sống cùng đại diện các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ.
Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chia sẻ, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi mùa xuân đang về với các bản làng vùng cao, Thứ trưởng rất xúc động khi có mặt tại Yên Hòa - địa bàn miền núi còn nhiều thiếu thốn nhưng người dân luôn giàu nghị lực vươn lên sau thiên tai.
Theo Thứ trưởng, hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí ngay tại địa phương không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt, mà còn thể hiện cam kết của ngành y tế trong việc bảo đảm người dân ở mọi vùng miền đều được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản, không ai bị bỏ lại phía sau.
"Giá trị vật chất của mỗi món quà có thể không lớn, nhưng đó là tình cảm, là sự quan tâm và sẻ chia chân thành. Khi lòng người còn ấm, không nơi nào là quá xa", Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.
Phát biểu tại chương trình, nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, "Tết ấm vùng cao" là hoạt động thiện nguyện thường niên được báo duy trì nhiều năm qua, nhằm đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí đến gần hơn với người dân ở những vùng còn nhiều khó khăn, chịu tác động lớn của thiên tai.
Trong khuôn khổ chương trình năm nay, Ban Tổ chức đã trao tặng khoảng 1.000 suất quà Tết gồm tiền mặt, thuốc men, thực phẩm chức năng, vật tư y tế, áo ấm, sữa, bánh kẹo… với tổng trị giá ước khoảng 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ 140 triệu đồng và trao 7 tủ thuốc cho 7 trạm y tế xã khó khăn trên địa bàn, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân vùng cao.
Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn Bộ Y tế, Báo Sức khỏe & Đời sống, đội ngũ y bác sĩ cùng các nhà tài trợ đã dành sự quan tâm, sẻ chia thiết thực với bà con vùng cao trong những ngày giáp Tết. Theo bà, chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết ý nghĩa, góp phần để "không ai bị bỏ lại phía sau", mà còn trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Bà Sinh nhấn mạnh, sự đồng hành của Báo Sức khỏe & Đời sống cùng các nhà hảo tâm đã tạo nên một "vòng tay nhân ái" lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, thể hiện rõ quan điểm lấy người dân làm trung tâm, chăm lo toàn diện cả đời sống vật chất lẫn sức khỏe cho bà con, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.
"Tôi rất xúc động khi thấy anh chị em, y bác sĩ và các nhà tài trợ vượt quãng đường xa, trong những ngày cận Tết bận rộn, vẫn trực tiếp đến với bà con. Không có nơi nào là xa khi chúng ta coi người dân là người thân trong gia đình", Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ.
Đông đảo người dân xã Yên Hòa (Nghệ An) có mặt từ sáng sớm để chờ đến lượt khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại chương trình “Tết ấm vùng cao".
Phát biểu tại chương trình, ông Lương Bá Vin, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Hòa thay mặt chính quyền và người dân địa phương gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình thiện nguyện ý nghĩa. Ông bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành để triển khai thêm nhiều hoạt động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Theo ghi nhận, phần lớn người dân đến khám là người cao tuổi, chủ yếu mắc các bệnh mạn tính như viêm khớp, tăng huyết áp, tim mạch… Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt để được các bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và nhận quà.
Chương trình "Tết ấm vùng cao" với các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí và trao quà Tết cho khoảng 1.000 người dân không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực, mà còn là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm đối với các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn như Yên Hòa.
Nghe tin có đoàn bác sĩ tuyến trên về địa phương khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, từ 5 giờ sáng bà Lô Thị Pìa (bản Cành Khỉn, xã Yên Hòa) vượt quãng đường xa để kịp có mặt. Bà Pìa cho biết mình có khối u lớn ở mặt nên rất mong được các bác sĩ thăm khám.
"Hôm nay được các bác sĩ về tận nơi khám bệnh, cấp thuốc, tôi phấn khởi lắm. Cảm ơn Báo Sức khỏe và Đời sống, các y bác sĩ và các nhà hảo tâm. Chúng tôi vừa được khám sức khỏe, lại vừa được nhận quà", bà Pìa xúc động nói.
Cũng trong buổi khám, chị La Thị May (bản Đình Yên, xã Yên Hòa) đưa con gái 5 tuổi là cháu Kha Thị Cúc Phương đến kiểm tra sức khỏe. Theo chị May, thời gian gần đây cháu thường xuyên đau bụng, hay nôn nên gia đình rất lo lắng. "Hôm nay có đoàn y bác sĩ về khám ngay tại địa phương, chúng tôi mừng lắm. Xin cảm ơn Báo Sức khỏe và Đời sống và các bác sĩ đã quan tâm, giúp đỡ bà con", chị May chia sẻ.
Trong buổi sáng, với sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ chương trình đã khám, cấp thuốc, tặng quà cho hàng trăm người dân. Qua thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện nhiều người dân bị cao huyết áp, tim mạch, đau xương khớp, tiểu đường... Căn cứ vào loại bệnh, các bác sĩ đã cấp cho người dân các loại thuốc phù hợp để điều trị.
Bên cạnh thăm khám các bác sĩ còn tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân. Qua đây giúp người dân tại địa phương nâng cao ý thức, bảo vệ sức khỏe, quan tâm khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời, hiệu quả.
Những phần quà và hoạt động chăm sóc sức khỏe từ chương trình "Tết ấm vùng cao" đã góp phần mang mùa xuân ấm áp đến với người dân Yên Hòa, thắp lên niềm tin và hy vọng về một năm mới bình an, ổn định hơn sau những tháng ngày nhiều thử thách.
Một số hình ảnh ghi nhận trong chương trình "Tết ấm vùng cao" của Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các nhà hảo tâm ở xã Yên Hoà, Nghệ An:
Báo Sức khỏe & Đời sống trân trọng cảm ơn các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị đồng hành:
1. Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An; Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh; Bệnh viện mắt Sài Gòn; Trung tâm y tế Tương Dương; Trung tâm y tế huyện Nam Đàn hỗ trợ y, bác sỹ khám chữa bệnh.
2. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÁI MINH ủng hộ hiện vật tổng giá trị: 529.800.000 đồng
Số lượng: 1000 suất quà (Quà tặng người lớn thăm khám: Dầu gừng, An kiện vương, Viên sủi Super cool Thái Minh, Bột sơ ri Vitamin C; Quà tăng trẻ em: Multivitamin trẻ em, Balo Heviho, Kẹo dẻo Heviho; Quà tặng trường học: Balo Heviho, Kẹo dẻo Heviho).
3. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU ủng hộ tổng giá trị: 222.000.000 đồng
Trong đó: Tiền mặt 100.000.000 đồng; Hiện vật 122.000.000 đồng (gồm 7 tủ thuốc y tế và cơ số thuốc thiết yếu).
4. TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED ủng hộ tổng giá trị: 180.000.000 đồng
Trong đó: Tiền mặt 30.000.000 đồng; Hiện vật 150.000.000 đồng (gồm 1000 suất quà Bột ngũ cốc đậu xanh và 173 túi quà cho trẻ em (mỗi túi gồm gồm nước súc miệng Dr.Papie, dung dịch xịt muối biển Dr.Papie. Bọt tắm Dr.Papie 300ml; 26 túi quà cho phụ nữ mang thai (mỗi túi gồm Khăn lau hạ sốt Dr.Papie, Gạc răng miệng Dr.Papie, Nước tắm gội Dr.Papie 230ml, Khăn vệ sinh phụ nữ Dr.Wet)
5. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC ủng hộ hiện vật tổng giá trị: 173.880.000 đồng
(gồm 400 lon thực phẩm dinh dưỡng y học Fortimel Powder (Hương vani))
6. CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO ủng hộ tổng giá trị: 126.601.376 đồng
Trong đó: Tiền mặt 50.000.000 đồng; Hiện vật 76.601.376 đồng (gồm cơ số thuốc như Azizi (kháng sinh azithromycin), Euxamus (acetylcystein), Boganic Forte (bổ gan), Trà gừng Plus).
7. CÔNG TY TNHH Y HỌC TRƯỜNG THỌ ủng hộ tiền mặt: 100.000.000 đồng
8. CÔNG TY CỔ PHẦN PVN GROUP - SÂM NGỌC LINH VIỆT NAM ủng hộ hiện vật tổng giá trị: 80.380.000 đồng
Số lượng: 1000 suất quà (gồm Thạch sữa chua, hộp bánh KUBO, Kẹo thạch, Nước thanh trà)
9. CÔNG TY CỔ PHẦN KÊNH 28 ENTERTAINMENT ủng hộ tiền mặt: 50.000.000 đồng
10. CTY CP TTH GROUP ủng hộ tiền mặt: 50.000.000 đồng
11. CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC ủng hộ hiện vật tổng giá trị: 27.750.000 đồng
(gồm Siro ho - cảm Ích Nhi, Ích Nhi Kem đánh răng thảo dược, Dầu tràm khuynh diệp IN, Kẹo dẻo Tăng Đề Kháng Ích Nhi, TPBS Trà Gừng Ningica, Dầu Nóng Nam Dược)
12. Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM: 20.000.000 đồng
13. Nhóm sản xuất suất ăn công nghiệp Hải Phòng (Bảo Châu - Hoàng Minh và Hùng Cường) ủng hộ tiền mặt: 15.000.000 đồng
14. Khách sạn Golden Joy (Hải Phòng) ủng hộ 100 áo ấm cho học sinh THCS NỘI TRÚ và 50 áo ấm cho cán bộ, nhân viên Y tế Trạm Yên Hòa
15. Vợ chồng anh Vũ Văn Bằng - Tổng giám đốc Cty DAP- VINACHEM (Hải phòng) ủng hộ tiền mặt: 10.000.000 đồng
16. Công ty thiết bị Y tế Hoàng Oánh (Hải Phòng) ủng hộ tiền mặt: 10.000.000 đồng
17. Công ty Cổ phần TIEP VAN SME (Nghệ An) ủng hộ tiền mặt: 10.000.000 đồng
18. Mầm non Sao Việt Hải Phòng ủng hộ tiền mặt: 10.000.000 đồng
19. Nguyễn Khánh Toàn -Cá nhân đại diện Tiktok Việt Nam ủng hộ tiền mặt: 10.000.000 đồng
20. CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀNG MAI ủng hộ tiền mặt: 5.000.000 đồng
21. Đơn vị hảo tâm tặng 20 thùng sách giáo khoa cho học sinh Trường PTDTBT TH Yên Hòa.
22. Bạn đọc LE THANH THAO ủng hộ tiền mặt: 1.000.000 đồng
23. Pham Van Thach; BV HNDK Nghe An ủng hộ tiền mặt: 1.000.000 đồng
24. Bạn đọc Mai Ngan ủng hộ tiền mặt: 500.000 đồng
25. Bạn đọc PHAN THI THUY HANG ủng hộ tiền mặt: 200.000 đồng
26. Bạn đọc STA ủng hộ tiền mặt: 100.000 đồng
27. Bạn đọc Nguyễn Ngọc Phùng ủng hộ tiền mặt: 5.000 đồng
Danh sách các đơn vị, bạn đọc hảo tâm vẫn đang được cập nhật...
Kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến cậu bé liên tiếp mất mẹ và bà, sống cùng người cậu tật nguyềnVòng tay nhân ái - 21 giờ trước
GĐXH - Tấm lòng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống được kết chuyển đến hoàn cảnh của cháu Nguyễn Minh Phúc. Sự hỗ trợ ấy góp phần vơi bớt khó khăn trong sinh hoạt và giúp cháu có một cái Tết đủ đầy hơn.
Phần quà tiếp sức đến người cha nghèo mắc bệnh ung thư hiếmKết chuyển - 2 ngày trước
GĐXH - Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã kết chuyển số tiền 13.755.000 đồng đến gia đình anh Nguyễn Trọng Nam bị ung thư não.
MS 1062: Tai nạn trên đường đến trường và hành trình giành lại sự sống của cậu học trò nghèo dân tộc DaoCảnh ngộ - 4 ngày trước
GĐXH – Không may bị tai nạn giao thông trên đường đến trường, em Hoàng Văn Sơn, 17 tuổi phải phẫu thuật nhiều lần vì chấn thương nặng. Hiện cậu học trò nghèo người Dao ấy đang rất cần sự chung tay của cộng đồng vì gia cảnh khó khăn.
MS 1061: Người đàn ông nằm bất động giữa ngày cận Tết và 3 đứa trẻ ngóng bố trở vềCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH - Khi nhiều gia đình đang chuẩn bị đón Tết, anh Phạm Công Bằng (36 tuổi, Ninh Bình) vẫn từng ngày chống chọi với di chứng chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông. Phía sau anh là người vợ kiệt sức, cha mẹ già lo lắng và ba đứa trẻ thơ đang chờ bố trở về trong tuyệt vọng.
MS 1060: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 nguy cơ mất cánh tay trái vì bệnh nặng cần giúp đỡVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH – Gần đến những ngày cận kề Tết Nguyên đán, em Trịnh Duy Phúc (SN 2008) đang phải chạy đua với thời gian hơn bao giờ hết. Cơ hội cứu lấy cánh tay trái của em đang đến gần, song điều kiện gia đình lại vô cùng túng quẫn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Lan tỏa những hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo dịp TếtVòng tay nhân ái - 3 tuần trước
GĐXH - Nhiều cá nhân, đơn vị tại Thanh Hóa đang tích cực kêu gọi, trao tặng những món quà tuy nhỏ nhưng đong đầy hơi ấm, góp phần thắp lên hy vọng cho bà con vùng cao về một cái Tết đủ đầy.
MS 1059: Cảnh khốn cùng của cô gái dân tộc Mảng bị tai nạn giao thông cần sự trợ giúp của cộng đồngVòng tay nhân ái - 3 tuần trước
GĐXH - Sau một tai nạn giao thông bất ngờ, tuổi trẻ của cô gái dân tộc Mảng – Lò Me Hoạt, 18 tuổi, tạm dừng lại giữa bệnh viện cùng nỗi lo về sức khỏe và viện phí khi gia đình khó khăn, không biết phải xoay xở từ đâu.
MS 1058: Người đàn ông có khối u khổng lồ đau xót nhìn vợ con lay lắt vì bệnh tậtCảnh ngộ - 3 tuần trước
GĐXH - Người đàn ông tội nghiệp cùng vợ con bị bệnh tật bủa vây, gia cảnh kiệt quệ. Người bố cả đời lao lực nay đau xót nhìn con gái phải bỏ dở ước mơ để làm thuê nuôi cả gia đình bệnh tật.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/12/2025 - 31/12/2025Kết chuyển - 3 tuần trước
GĐXH - Từ ngày 01/12/2025 - 31/12/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
MS 1057: 'Tết ấm vùng cao' – khi yêu thương vượt núi, băng rừng về với miền Tây xứ NghệVòng tay nhân ái - 4 tuần trước
GĐXH - Những ngày cuối năm, khi nhiều miền quê đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết thì ở xã Yên Hòa - vùng cao phía Tây Nghệ An, cái lạnh vẫn len lỏi trong từng nếp nhà xiêu vẹo, những con đường còn sũng bùn sau lũ và cả trong ánh mắt chưa nguôi lo lắng của người dân vừa đi qua một mùa thiên tai khắc nghiệt.
MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dởCảnh ngộ
GĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.