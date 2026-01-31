"Tết ấm vùng cao 2026" mang mùa xuân đến với đồng bào miền núi xứ Nghệ

Chương trình diễn ra ngày 31/1 với sự tham gia của gần 50 y, bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện tuyến tỉnh và cơ sở y tế trên địa bàn Nghệ An . Người dân được khám tổng quát, tầm soát các bệnh lý thường gặp như tim mạch, tiểu đường, hô hấp; khám mắt, tai mũi họng, sản khoa; đồng thời được siêu âm, đo điện tim, xét nghiệm đường máu, chụp X-quang ngay tại địa phương.



Năm 2025, Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, mưa lũ. Nhiều xã miền núi, trong đó có Yên Hòa, vẫn đang đối mặt với khó khăn kéo dài, ảnh hưởng đời sống, sinh kế và điều kiện chăm sóc sức khỏe. Từ thực tế đó, chương trình "T ết ấm vùng cao " được triển khai với mục tiêu chăm lo sức khỏe và hỗ trợ Tết cho người dân vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại chương trình "Tết ấm vùng cao 2026".



Tham dự chương trình có: Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam; Lãnh đạo Báo Sức khỏe và Đời sống cùng đại diện các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ.



Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chia sẻ, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi mùa xuân đang về với các bản làng vùng cao, Thứ trưởng rất xúc động khi có mặt tại Yên Hòa - địa bàn miền núi còn nhiều thiếu thốn nhưng người dân luôn giàu nghị lực vươn lên sau thiên tai.

Theo Thứ trưởng, hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí ngay tại địa phương không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt, mà còn thể hiện cam kết của ngành y tế trong việc bảo đảm người dân ở mọi vùng miền đều được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản, không ai bị bỏ lại phía sau.

"Giá trị vật chất của mỗi món quà có thể không lớn, nhưng đó là tình cảm, là sự quan tâm và sẻ chia chân thành. Khi lòng người còn ấm, không nơi nào là quá xa", Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

Nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Trần Tuấn Linh - Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, "Tết ấm vùng cao" là hoạt động thiện nguyện thường niên được báo duy trì nhiều năm qua, nhằm đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí đến gần hơn với người dân ở những vùng còn nhiều khó khăn, chịu tác động lớn của thiên tai.

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, Ban Tổ chức đã trao tặng khoảng 1.000 suất quà Tết gồm tiền mặt, thuốc men, thực phẩm chức năng, vật tư y tế, áo ấm, sữa, bánh kẹo… với tổng trị giá ước khoảng 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ 140 triệu đồng và trao 7 tủ thuốc cho 7 trạm y tế xã khó khăn trên địa bàn, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân vùng cao.

Chương trình "Tết ấm vùng cao" của Báo Sức khoẻ & Đời Sống trao tặng bà con với tổng trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn Bộ Y tế, Báo Sức khỏe & Đời sống, đội ngũ y bác sĩ cùng các nhà tài trợ đã dành sự quan tâm, sẻ chia thiết thực với bà con vùng cao trong những ngày giáp Tết. Theo bà, chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết ý nghĩa, góp phần để "không ai bị bỏ lại phía sau", mà còn trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Bà Sinh nhấn mạnh, sự đồng hành của Báo Sức khỏe & Đời sống cùng các nhà hảo tâm đã tạo nên một "vòng tay nhân ái" lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, thể hiện rõ quan điểm lấy người dân làm trung tâm, chăm lo toàn diện cả đời sống vật chất lẫn sức khỏe cho bà con, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.

"Tôi rất xúc động khi thấy anh chị em, y bác sĩ và các nhà tài trợ vượt quãng đường xa, trong những ngày cận Tết bận rộn, vẫn trực tiếp đến với bà con. Không có nơi nào là xa khi chúng ta coi người dân là người thân trong gia đình", Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ.

Đông đảo người dân xã Yên Hòa (Nghệ An) có mặt từ sáng sớm để chờ đến lượt khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại chương trình “Tết ấm vùng cao".

Phát biểu tại chương trình, ông Lương Bá Vin, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Hòa thay mặt chính quyền và người dân địa phương gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình thiện nguyện ý nghĩa. Ông bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành để triển khai thêm nhiều hoạt động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo ghi nhận, phần lớn người dân đến khám là người cao tuổi, chủ yếu mắc các bệnh mạn tính như viêm khớp, tăng huyết áp, tim mạch… Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt để được các bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và nhận quà.

Chương trình "Tết ấm vùng cao" với các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí và trao quà Tết cho khoảng 1.000 người dân không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực, mà còn là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm đối với các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn như Yên Hòa.

Lãnh đạo Bộ Y tế và đại diện UBMT Tổ quốc tỉnh Nghệ An trao quà cho Trường PTDTBT TH Yên Hoà.

Nghe tin có đoàn bác sĩ tuyến trên về địa phương khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, từ 5 giờ sáng bà Lô Thị Pìa (bản Cành Khỉn, xã Yên Hòa) vượt quãng đường xa để kịp có mặt. Bà Pìa cho biết mình có khối u lớn ở mặt nên rất mong được các bác sĩ thăm khám.

"Hôm nay được các bác sĩ về tận nơi khám bệnh, cấp thuốc, tôi phấn khởi lắm. Cảm ơn Báo Sức khỏe và Đời sống, các y bác sĩ và các nhà hảo tâm. Chúng tôi vừa được khám sức khỏe, lại vừa được nhận quà", bà Pìa xúc động nói.

Cũng trong buổi khám, chị La Thị May (bản Đình Yên, xã Yên Hòa) đưa con gái 5 tuổi là cháu Kha Thị Cúc Phương đến kiểm tra sức khỏe. Theo chị May, thời gian gần đây cháu thường xuyên đau bụng, hay nôn nên gia đình rất lo lắng. "Hôm nay có đoàn y bác sĩ về khám ngay tại địa phương, chúng tôi mừng lắm. Xin cảm ơn Báo Sức khỏe và Đời sống và các bác sĩ đã quan tâm, giúp đỡ bà con", chị May chia sẻ.

Trong buổi sáng, với sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ chương trình đã khám, cấp thuốc, tặng quà cho hàng trăm người dân. Qua thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện nhiều người dân bị cao huyết áp, tim mạch, đau xương khớp, tiểu đường... Căn cứ vào loại bệnh, các bác sĩ đã cấp cho người dân các loại thuốc phù hợp để điều trị.

Bên cạnh thăm khám các bác sĩ còn tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân. Qua đây giúp người dân tại địa phương nâng cao ý thức, bảo vệ sức khỏe, quan tâm khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời, hiệu quả.

Những phần quà và hoạt động chăm sóc sức khỏe từ chương trình "Tết ấm vùng cao" đã góp phần mang mùa xuân ấm áp đến với người dân Yên Hòa, thắp lên niềm tin và hy vọng về một năm mới bình an, ổn định hơn sau những tháng ngày nhiều thử thách.

Một số hình ảnh ghi nhận trong chương trình "Tết ấm vùng cao" của Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các nhà hảo tâm ở xã Yên Hoà, Nghệ An:

Bên cạnh khám bệnh, Ban Tổ chức trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn.

Các bàn khám trong khuôn khổ chương trình thu hút hàng trăm lượt người dân, chủ yếu là người cao tuổi và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng trăm người dân có mặt từ sáng sớm để tham gia chương trình khám, cấp thuốc miễn phí.

Người dân được kiểm tra sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết và siêu âm hoàn toàn miễn phí.

Các bác sĩ chuyên khoa nội, ngoại, nhi, tim mạch, tai mũi họng, mắt… phối hợp khám, tư vấn ngay tại địa phương.

Báo Sức khỏe & Đời sống trân trọng cảm ơn các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị đồng hành:

