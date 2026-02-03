MS 1963: Nỗi lo chồng chất của gia đình người đàn ông dân tộc Mường bị suy tim

MS 1062: Tai nạn trên đường đến trường và hành trình giành lại sự sống của cậu học trò nghèo dân tộc Dao GĐXH – Không may bị tai nạn giao thông trên đường đến trường, em Hoàng Văn Sơn, 17 tuổi phải phẫu thuật nhiều lần vì chấn thương nặng. Hiện cậu học trò nghèo người Dao ấy đang rất cần sự chung tay của cộng đồng vì gia cảnh khó khăn.

Mắc bệnh nặng nhưng không có điều kiện đi khám

Trong Khoa Hồi sức tích cực Tim mạch – Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ông Đinh Công Nhâm, 66 tuổi, người dân tộc Mường ở xóm Lịch II, xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ đang từng ngày hồi phục sau ca ghép tim – ca phẫu thuật lớn nhất và cũng là hy vọng cuối cùng để giành lại sự sống.

Nhịp tim mới đã đập trong lồng ngực ông Nhâm, mang theo cơ hội sống tiếp. Nhưng phía sau sự sống mong manh ấy là nỗi lo chồng chất của cả gia đình. Thời gian điều trị kéo dài khiến gia đình thuần nông của ông gần như kiệt quệ cả về sức lực lẫn kinh tế, khi chi phí điều trị đã vượt quá 1 tỷ đồng – con số ngoài sức tưởng tượng đối với một hộ dân ở vùng khó khăn.

Nhiều năm, ông Nhâm đã chống chọi với bệnh tim

Năm 2019, ông Nhâm phát hiện mắc bệnh tim. Là trụ cột gia đình, quanh năm gắn với ruộng đồng, lại không có điều kiện đi khám thường xuyên, ông chấp nhận chịu đựng những cơn mệt mỏi ngày một tăng để tiếp tục lao động nuôi sống gia đình.

Đến cuối năm 2025, bệnh tình trở nặng, ông phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị suy tim giai đoạn cuối, chức năng tim suy kiệt nghiêm trọng. Con đường duy nhất để cứu sống người bệnh là ghép tim – một tia hy vọng nhưng cũng là cú sốc lớn đối với gia đình.

Gia đình đứng trước nguy cơ bán đất, bán nhà

Gia đình ông Nhâm thuộc diện hoàn cảnh khó khăn. Hai vợ chồng cả đời làm ruộng, không có của để dành. Gia đình có ba người con, con gái đã lập gia đình và đi làm ăn xa. Hai con trai dù đã có gia đình riêng nhưng công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định với nghề shipper giao hàng, trong khi con cái còn nhỏ, đang độ tuổi ăn học.

Căn nhà cấp 4 của gia đình ông xuống cấp mới được sửa lại, nợ cũ chưa trả hết thì bệnh tình của ông trở nặng. Khi ông Nhâm nhập viện cấp cứu, gia đình bắt đầu chuỗi ngày chạy vạy vay mượn khắp nơi. Từ họ hàng, làng xóm đến những khoản vay không lãi, có lãi… tất cả được gom góp chỉ với mong muốn duy nhất là người cha, người chồng ấy được ghép tim kịp thời. May mắn, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công.

Sau giai đoạn hồi sức tích cực, ông Nhâm bước vào thời kỳ điều trị sau ghép và kiểm soát thuốc chống thải ghép – giai đoạn vô cùng quan trọng. Sự sống được níu giữ, nhưng chi phí điều trị vẫn tiếp tục phát sinh.

Ông Nhâm sau phẫu thuật rất cần sự chung tay của cộng đồng để tiếp tục điều trị

Trong lá đơn gửi đi, anh Đinh Quốc Quyền – con trai ông Nhâm – viết: "Bố tôi điều trị suy tim giai đoạn cuối và đang ghép tim tại Bệnh viện Việt Đức. Từ khi bố tôi mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình đã phải bỏ hết công việc, thời gian, tiền bạc để lo điều trị. Nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, tôi đi làm thuê ngày được ngày không, trong khi chi phí điều trị đã lên tới hơn 1 tỷ đồng. Gia đình không còn khả năng tiếp tục lo cho bố tôi và rất cần sự chung tay của cộng đồng".

Bên giường bệnh, vợ ông Nhâm túc trực ngày đêm. Trên gương mặt bà hằn sâu những nếp nhăn vì lo lắng. "Chỉ mong ông ấy sống, còn nợ thì gia đình chịu khó làm mà trả", bà nói trong nghẹn ngào.

Ca ghép tim đã mở ra cơ hội sống cho ông Nhâm, nhưng để nhịp tim mới tiếp tục đập khỏe mạnh, ông vẫn cần điều trị dài ngày, dùng thuốc suốt đời và tái khám thường xuyên. Hiện nay, gia đình ông rất cần sự chung tay của cộng đồng để duy trì việc điều trị, giúp ông sớm ổn định sức khỏe.

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Nhâm - Mã số 1063 xin gửi về: 1. Ông Đinh Công Nhâm ở xóm Lịch II, xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1063 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1063 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1063







