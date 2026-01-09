MS 1059: Cảnh khốn cùng của cô gái dân tộc Mảng bị tai nạn giao thông cần sự trợ giúp của cộng đồng

MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dở GĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.

Những ca phẫu thuật liên tiếp sau tai nạn bất ngờ

Tai nạn xảy ra khi em Lò Me Hoạt - dân tộc Mảng ở Bản Nậm Nò 2, xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu đang lưu thông trên đường đi làm về. Chỉ trong khoảnh khắc, cú va chạm giao thông đã khiến em bị đa chấn thương nặng. Hoạt được mọi người đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau đớn, hoảng loạn. Không có người thân ở bên cạnh, một mình Hoạt ở nơi đất khách.

Sau khi được sơ cứu, Hoạt đã được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức. Ngày 25/12, các bác sĩ phải tiến hành mổ kết hợp xương cẳng chân phải, xử lý vết thương lóc da vùng gối và vết thương ở đùi phải. Chưa kịp hồi phục, đến ngày 30/12, Hoạt tiếp tục trải qua ca phẫu thuật kết hợp xương nẹp vít tay phải, đồng thời cắt lọc cẳng chân phải do tổn thương phức tạp.

Em Hoạt bị chấn thương nặng sau tai nạn giao thông

Hiện tại, sức khỏe của Hoạt đã tiến triển tốt hơn, nhưng vẫn còn nhiều di chứng. Cẳng chân phải còn khuyết da kích thước 10 x 4 cm, cần tiếp tục điều trị, theo dõi và có thể phải can thiệp thêm để đảm bảo chức năng vận động về sau.

Theo chia sẻ của cán bộ Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), tình trạng của Hoạt cần phải điều trị dài ngày, chưa biết bao giờ mới có thể đi lại, làm việc được như trước. Bệnh nhân sẽ cần tiếp tục phẫu thuật vá da thời gian tới.

Ở trong phòng bệnh của Khoa Phẫu thuật chi trên và Y học thể thao (Khoa Chấn thương Chỉnh hình I), cô gái mới 18 tuổi ấy nằm bất động trên trên giường bệnh, chân phải băng kín, nẹp vít cố định. Mỗi cử động nhỏ đều khiến Hoạt vô cùng đau đớn.

Là con đầu trong gia đình khó khăn với 6 thành viên, sống chủ yếu dựa vào nương rẫy. Hoạt sớm phải bươn chải mưu sinh ở nơi đất khách với ước mơ giản dị là kiếm tiền gửi về cho bố mẹ nuôi các em ăn học.

Được biết, dưới Hoạt còn 3 em nhỏ vẫn đang tuổi ăn học. Cả gia đình không có tài sản gì giá trị, thu nhập chỉ trông chờ vào vài sào ruộng cùng những mùa vụ bấp bênh. Đầu năm 2024, Hoạt quyết định rời bản làng xuống Ninh Bình làm nghề bán quần áo thuê.

Công việc không ổn định, mỗi tháng thu nhập chỉ khoảng 4–5 triệu đồng, nhưng với cô gái dân tộc Mảng này là cách duy nhất để lo cho bản thân và san sẻ gánh nặng với bố mẹ lo cho gia đình. Thế nhưng, tai nạn bất ngờ đó đang "cướp" đi ước mơ và tương lai phía trước nếu Hoạt không được điều trị kịp thời.

Không bảo hiểm y tế, gia đình kiệt quệ

Nhận được tin con bị tai nạn, bố mẹ Hoạt tất tả xuống Hà Nội. Con đường từ bản làng xa xôi xuống bệnh viện dài hàng trăm cây số càng trở lên xa hơn vì trong nhà không còn tiền, cũng không có tài sản để cầm cố, vay mượn. Bố mẹ Hoạt như "ngồi trên đống lửa".

Hoạt nghẹn ngào chia sẻ, nhà ở quê của em chẳng có gì đáng giá nên giờ em bị tai nạn này không biết bố mẹ phải lo sao. Em chỉ mong chân tay sớm lành để còn đi làm tiếp, không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình.

Gia đình Hoạt đang rất cần sự chung tay của cộng đồng

Không chỉ nỗi lo về sức khỏe bị ảnh hưởng sau tai nạn, điều mà gia đình Hoạt lo lắng lúc này chính là chi phí điều trị quá lớn, trong khi không có bảo hiểm y tế. Mỗi ngày nằm viện là thêm một khoản tiền viện phí, thuốc men, phẫu thuật, chăm sóc… vượt quá khả năng lo liệu quả một gia đình dân tộc thuộc diện khó khăn.

Hai em nhỏ của Hoạt vẫn đang đi học, tương lai phía trước còn dài. Gánh nặng kinh tế đột ngột dồn lên đôi vai vốn đã mỏi mệt của bố mẹ em. Hoạt và gia đình đang đứng trước nguy cơ không đủ khả năng tiếp tục điều trị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hồi phục và khả năng lao động sau này của em.

Trước em là hành trình điều trị còn dài, những cơn đau kéo dài sau phẫu thuật, phía sau là gia đình nghèo không còn khả năng xoay xở. Gia đình Hoạt đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để sớm vượt qua khó khăn lúc này.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Lò Me Hoạt - Mã số 1059 xin gửi về: 1. Lò Me Hoạt ở Bản Nậm Nò 2, xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu. 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1059 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1059 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1059

MS 1057: 'Tết ấm vùng cao' – khi yêu thương vượt núi, băng rừng về với miền Tây xứ Nghệ GĐXH - Những ngày cuối năm, khi nhiều miền quê đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết thì ở xã Yên Hòa - vùng cao phía Tây Nghệ An, cái lạnh vẫn len lỏi trong từng nếp nhà xiêu vẹo, những con đường còn sũng bùn sau lũ và cả trong ánh mắt chưa nguôi lo lắng của người dân vừa đi qua một mùa thiên tai khắc nghiệt.



