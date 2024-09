Ấm lòng quán phở từ thiện ngay giữa lòng Hà Nội

Chị Lệ may mắn khi được gia đình và họ hàng hết lòng ủng hộ trong mọi việc, nhất là công việc thiện nguyện. Cả nhà chị đều quen với chuyện bếp núc, hàng quán, nên trong những chuyến đi thiện nguyện ở xa, mọi việc nhà cửa đều được mọi người trông nom, quán xuyến cẩn thận để chị yên tâm lên đường. Ngay cả tấm biển in chữ "Phở treo" cũng được con trai chị chủ động lên ý tưởng, thiết kế và in ấn. “Thực sự cảm thấy hạnh phúc khi tất cả mọi thành viên cùng đồng lòng giúp đỡ nhau”, chị Lệ nói.