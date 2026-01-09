Lan tỏa những hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo dịp Tết
GĐXH - Nhiều cá nhân, đơn vị tại Thanh Hóa đang tích cực kêu gọi, trao tặng những món quà tuy nhỏ nhưng đong đầy hơi ấm, góp phần thắp lên hy vọng cho bà con vùng cao về một cái Tết đủ đầy.
Khi những cơn gió mùa Đông Bắc tràn về, tại những bản làng xa xôi nhất của xã Sơn Thủy như bản Khà, Xía Nọi, Mùa Xuân, bà con và các em nhỏ vẫn đang phải gồng mình chống chọi với cái giá lạnh vùng biên cương.
Thấu hiểu những khó khăn ấy, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an phường Nam Sầm Sơn phát động chương trình "Hơi ấm vùng cao", kêu gọi các tổ chức, cá nhân và cán bộ, chiến sĩ tham gia ủng hộ. Bằng tấm lòng chân thành và sự sẻ chia sâu sắc, chỉ trong thời gian ngắn, gần 2 tấn hàng hóa gồm: quần áo, gạo, sữa, bánh kẹo, sách vở, đồ dùng học tập... đã được quyên góp, sẵn sàng cho hành trình hướng về Sơn Thủy.
Điểm đến của chương trình là ba bản đặc biệt khó khăn gồm bản Mùa Xuân, bản Xía Nọi và bản Khà. Đây là nơi có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, đời sống gắn liền với sản xuất nông lâm nghiệp và còn nhiều thiếu thốn. Tại đây, gần 2 tấn nhu yếu phẩm gồm: 100 thùng sữa, 30 thùng mì tôm, 2 tạ gạo, 1.000 quả trứng, 100 ba lô, 2.000 quyển vở... với tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng được trao tận tay người dân.
Đặc biệt, tại điểm trường Mầm non thuộc bản Mùa Xuân, đoàn trao tặng 200 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho toàn bộ học sinh Trường Tiểu học và Mầm non xã Sơn Thủy. Những món quà tuy giản dị nhưng ấm áp nghĩa tình, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập.
Song song với đó, tại không gian văn hóa FAIFO ART (Công viên Hội An), "Gian hàng 0 đồng" của nhóm nhà thơ Phù Sa Trắng, Sơn Ca, Phong Lan cũng đang lan tỏa sức nóng mạnh mẽ. Đây là điểm kết nối tấm lòng của người dân phường Hạc Thành với đồng bào hai xã biên giới Quang Chiểu và Mường Chanh.
Mỗi dịp cuối tuần, không gian này lại trở nên tấp nập người dân đến quyên góp quần áo, giày dép và ủng hộ kinh phí. Theo dự kiến, ngày 25/1, hàng hóa sẽ được tập kết về Đồn biên phòng Quang Chiểu. Từ ngày 27 - 28/1, đoàn sẽ trực tiếp có mặt tại địa bàn để trao tận tay những món quà nghĩa tình này cho bà con.
Tại xã Hóa Quỳ, chương trình "Hơi ấm mùa đông" của Công an xã trao tặng 50 chiếc chăn ấm cho các hộ đặc biệt khó khăn và người già neo đơn. Toàn bộ kinh phí được đóng góp từ nguồn xã hội hóa và sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị với mong muốn sưởi ấm tâm hồn bà con giữa mùa đông lạnh giá.
Thanh Hóa với địa hình đồi núi phức tạp, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều vất vả. Tuy nhiên, những mô hình thiện nguyện tâm huyết minh chứng cho sức mạnh đoàn kết và truyền thống nhân ái của dân tộc. Tinh thần "Không ai bị bỏ lại phía sau" đang được hiện thực hóa bằng những bước chân không mỏi hướng về phía biên cương mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
MS 1059: Cảnh khốn cùng của cô gái dân tộc Mảng bị tai nạn giao thông cần sự trợ giúp của cộng đồngVòng tay nhân ái - 10 giờ trước
GĐXH - Sau một tai nạn giao thông bất ngờ, tuổi trẻ của cô gái dân tộc Mảng – Lò Me Hoạt, 18 tuổi, tạm dừng lại giữa bệnh viện cùng nỗi lo về sức khỏe và viện phí khi gia đình khó khăn, không biết phải xoay xở từ đâu.
MS 1058: Người đàn ông có khối u khổng lồ đau xót nhìn vợ con lay lắt vì bệnh tậtCảnh ngộ - 4 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông tội nghiệp cùng vợ con bị bệnh tật bủa vây, gia cảnh kiệt quệ. Người bố cả đời lao lực nay đau xót nhìn con gái phải bỏ dở ước mơ để làm thuê nuôi cả gia đình bệnh tật.
MS 1057: 'Tết ấm vùng cao' – khi yêu thương vượt núi, băng rừng về với miền Tây xứ NghệVòng tay nhân ái - 1 tuần trước
GĐXH - Những ngày cuối năm, khi nhiều miền quê đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết thì ở xã Yên Hòa - vùng cao phía Tây Nghệ An, cái lạnh vẫn len lỏi trong từng nếp nhà xiêu vẹo, những con đường còn sũng bùn sau lũ và cả trong ánh mắt chưa nguôi lo lắng của người dân vừa đi qua một mùa thiên tai khắc nghiệt.
Hơn 19 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi bị u hầu sọVòng tay nhân ái - 1 tuần trước
GĐXH – Phóng viên Phương Thuận, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao số tiền 19.155.000 đồng cho gia đình bé Đàm Phương Dung bị u hầu sọ.
Những phần quà tiếp sức đến bé gái mắc ung thư xươngVòng tay nhân ái - 1 tuần trước
GĐXH - Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã kết chuyển số tiền 14.910.000 đồng đến gia đình bé Mai Linh bị ung thư xương.
MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dởCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.
Vòng tay nhân ái hỗ trợ người phụ nữ H’ Mông đơn thân vượt khó khăn bệnh tậtVòng tay nhân ái - 1 tuần trước
GĐXH – Chương trình Vòng tay nhân ái đã kết chuyển số tiền 13.260 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm đến gia đình chị Sùng Thanh Mỷ - nhân vật trong bài “MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dại”.
MS 1055: Con trai 3 tuổi bị ung thư, người cha đơn thân nghèo khó mong sự giúp đỡ từ cộng đồngCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH – Sinh ra trong một gia đình sớm thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, Đức Anh từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng giờ đây, cậu bé 3 tuổi ấy lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, trong khi người cha đơn thân vì quá khó khăn không lo được kinh phí chạy chữa.
Gieo mầm yêu thương từ những bước chân người lính Công an Vân DuVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH - Những ngày cuối năm, khi không khí Tết đang len lỏi khắp các thôn xóm, mùa xuân không chỉ đến từ sắc đào, nụ mai, mà còn hiện hữu trong những việc làm nghĩa tình, lặng lẽ mà bền bỉ. Tại xã Vân Du, những bước chân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã mang theo hơi ấm sẻ chia, tiếp nối hành trình "Vì nhân dân phục vụ" bằng những hành động cụ thể, gần gũi và đầy nhân văn.
Hai hoàn cảnh ở Phú Thọ đã có cơ hội điều trị tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của bạn đọcVòng tay nhân ái - 2 tuần trước
GĐXH – Với sự chung tay của bạn đọc hảo tâm, bé trai bị teo mật bẩm sinh, xơ gan và người phụ nữ bị tai nạn lao động ở Phú Thọ đã có cơ hội được điều trị tốt hơn.
MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dởCảnh ngộ
GĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.