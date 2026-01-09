Mới nhất
Lan tỏa những hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo dịp Tết

Thứ sáu, 17:05 09/01/2026 | Vòng tay nhân ái
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng
GĐXH - Nhiều cá nhân, đơn vị tại Thanh Hóa đang tích cực kêu gọi, trao tặng những món quà tuy nhỏ nhưng đong đầy hơi ấm, góp phần thắp lên hy vọng cho bà con vùng cao về một cái Tết đủ đầy.

Khi những cơn gió mùa Đông Bắc tràn về, tại những bản làng xa xôi nhất của xã Sơn Thủy như bản Khà, Xía Nọi, Mùa Xuân, bà con và các em nhỏ vẫn đang phải gồng mình chống chọi với cái giá lạnh vùng biên cương.

Thấu hiểu những khó khăn ấy, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an phường Nam Sầm Sơn phát động chương trình "Hơi ấm vùng cao", kêu gọi các tổ chức, cá nhân và cán bộ, chiến sĩ tham gia ủng hộ. Bằng tấm lòng chân thành và sự sẻ chia sâu sắc, chỉ trong thời gian ngắn, gần 2 tấn hàng hóa gồm: quần áo, gạo, sữa, bánh kẹo, sách vở, đồ dùng học tập... đã được quyên góp, sẵn sàng cho hành trình hướng về Sơn Thủy.

Lan tỏa những hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo dịp Tết - Ảnh 1.

Cuộc sống của người dân vùng cao đang còn nhiều khó khăn, vất vả.

Điểm đến của chương trình là ba bản đặc biệt khó khăn gồm bản Mùa Xuân, bản Xía Nọi và bản Khà. Đây là nơi có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống, đời sống gắn liền với sản xuất nông lâm nghiệp và còn nhiều thiếu thốn. Tại đây, gần 2 tấn nhu yếu phẩm gồm: 100 thùng sữa, 30 thùng mì tôm, 2 tạ gạo, 1.000 quả trứng, 100 ba lô, 2.000 quyển vở... với tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng được trao tận tay người dân.

Đặc biệt, tại điểm trường Mầm non thuộc bản Mùa Xuân, đoàn trao tặng 200 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho toàn bộ học sinh Trường Tiểu học và Mầm non xã Sơn Thủy. Những món quà tuy giản dị nhưng ấm áp nghĩa tình, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập.

Lan tỏa những hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo dịp Tết - Ảnh 2.

Trao tặng 200 suất quà, gồm: sách vở, ba lô, bánh kẹo, sữa cho học sinh Trường Tiểu học và Mầm non xã Sơn Thuỷ.

Song song với đó, tại không gian văn hóa FAIFO ART (Công viên Hội An), "Gian hàng 0 đồng" của nhóm nhà thơ Phù Sa Trắng, Sơn Ca, Phong Lan cũng đang lan tỏa sức nóng mạnh mẽ. Đây là điểm kết nối tấm lòng của người dân phường Hạc Thành với đồng bào hai xã biên giới Quang Chiểu và Mường Chanh.

Mỗi dịp cuối tuần, không gian này lại trở nên tấp nập người dân đến quyên góp quần áo, giày dép và ủng hộ kinh phí. Theo dự kiến, ngày 25/1, hàng hóa sẽ được tập kết về Đồn biên phòng Quang Chiểu. Từ ngày 27 - 28/1, đoàn sẽ trực tiếp có mặt tại địa bàn để trao tận tay những món quà nghĩa tình này cho bà con.

Lan tỏa những hoạt động thiện nguyện hướng về người nghèo dịp Tết - Ảnh 3.

Niềm vui của các em học sinh khi được cán bộ, chiến sĩ Công an phường Nam Sầm Sơn tặng quà.

Tại xã Hóa Quỳ, chương trình "Hơi ấm mùa đông" của Công an xã trao tặng 50 chiếc chăn ấm cho các hộ đặc biệt khó khăn và người già neo đơn. Toàn bộ kinh phí được đóng góp từ nguồn xã hội hóa và sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị với mong muốn sưởi ấm tâm hồn bà con giữa mùa đông lạnh giá.

Thanh Hóa với địa hình đồi núi phức tạp, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều vất vả. Tuy nhiên, những mô hình thiện nguyện tâm huyết minh chứng cho sức mạnh đoàn kết và truyền thống nhân ái của dân tộc. Tinh thần "Không ai bị bỏ lại phía sau" đang được hiện thực hóa bằng những bước chân không mỏi hướng về phía biên cương mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

